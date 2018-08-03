Студент придумал гениальное устройство, с которым вы больше никогда не разобьете телефон

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Если у вас есть смартфон, наверняка вам известно, как при его падении замирает сердце. К сожалению, даже самые аккуратные люди не застрахованы от такой неприятности, как трещины на экране телефона после его удара об асфальт. Об этом думал и студент Филипп Френцель, когда его телефон выпал из кармана куртки и разбился. И тогда парень решил, что с него хватит, и придумал устройство, которое защищает телефоны от ударов при падении на землю.

AdMe.ru решил рассказать об этом гениальном и перспективном изобретении.

Знакомьтесь: Филипп Френцель, немецкий студент и изобретатель. Именно ему принадлежит идея устройства для спасения гаджетов.

По словам самого Филиппа, гениальная мысль пришла к нему по банальной причине: он случайно разбил телефон, небрежно бросив куртку через перила. Новый iPhone выпал из кармана пиджака. Смартфон не пережил свободного падения длиной в целый этаж. Даже замена экрана не спасла дорогой гаджет: новенький iPhone пришлось выбросить. Парень, конечно, расстроился, но решил взять проблему в свои руки. Филипп учится в Университете Аалена, его специальность — мехатроника. Так что он решил убить сразу двух зайцев: придумать средство для защиты смартфонов и получить степень бакалавра.

Первые идеи оказались неподходящими: устройство, предназначенное для защиты, было либо слишком громоздким, либо само повреждало гаджет. По словам Филиппа, сначала он пытался создать нечто вроде подушки безопасности для смартфона или даже пены, которая выбрасывалась бы при падении. Но все эти идеи оказались несостоятельными. Чуть позже пришла идея «паука» — устройства, которое распознавало бы момент свободного падения телефона и с помощью пружин выбрасывало лапки с четырех сторон, защищая экран телефона от удара.

Изобретатель уже основал стартап вместе со своим приятелем Питером Майером, который имеет экономическое образование. Молодые люди создали сайт, где представляют свой продукт, которому дали название ADcase.

Эта идея, может, и кажется странной, но она работает! Впрочем, смотрите сами:

Стоит ли говорить, что экзаменационная комиссия была в восторге от изобретения? Филипп не только удачно защитил диплом, но и запатентовал свое устройство, а также получил за него престижную премию в области мехатроники.

Филипп Френцель на церемонии награждения в Кайзерслаутерне со своим руководителем, профессором, д-ром мед. Арифом Кази (третий слева) и члены жюри.

Филиппа стали даже навещать гости с телевидения. Пользователи сети отреагировали на новшество незамедлительно. Некоторые высказались с изрядной долей юмора.

Другие не смогли обойтись без сарказма.