Стоит ли покупать самую популярную юбку Instagram этого лета и прилично ли ее носить

Последние 2 летних сезона мира моды ознаменовались возвращением леопардовых принтов. И не просто возвращением, а полной реабилитацией бывшей некогда воплощением пошлости и гламура расцветки. Такое переосмысление принта привело к возникновению юбки Naomi австралийского бренда Réalisation Par, которая стала уникальным явлением этого года и маст-хэвом всех модниц в Instagram.

AdMe.ru предлагает взглянуть на этот стильный вирус социальных сетей. Более того, самая популярная юбка, оригинал которой стоит $ 180 (и уже давно распродан), вдохновила множество дизайнеров других брендов, а также дизайнеров масс-маркета (к примеру, вот аналог Zara за £ 16). А вот покупать ее или не покупать — решим в конце.

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Как вы видите, к этим юбкам уже неприменима шутка о том, что даже сам леопард смотрит на свое отражение в озере и думает: «Боже, какой же я вульгарный». Изделия выглядят смело, ярко и одновременно ничуть не пошло — так что, вероятно, это действительно достойно покупки. Если только вы не боитесь прийти на вечеринку и увидеть еще на 4 гостьях точно такую же юбку.

И, к слову, как вам кажется, какая из девушек создала наиболее гармоничный образ?

3 На склад!
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