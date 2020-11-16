Стилисты заговорили о новом идеале внешности, который цепляет куда сильнее привычного инстраграмного лица

Женская красота многогранна, и представление о ней меняется в зависимости от эпохи, страны или мнения отдельного человека. Но все же есть общепринятые, модные в данный момент стандарты. В 90-е на пике популярности были очень худые девушки с бледной кожей. Потом на экранах появилась Лара Крофт, а вместе с ней мода на спортивное тело, пухлые губы и маленький нос. Затем мир сразила пышная фигура и правильные черты лица Ким Кардашьян. Но нарочитая идеальность и гипертрофированные части тела постепенно уходят в прошлое. Их потеснил типаж noble face, и на первый план выступила натуральная красота.

Мы в AdMe.ru обратили внимание, что модная индустрия разнообразилась моделями с нетипичной внешностью, и выяснили, что же пришло на смену одинаковым лицам и фигурам.

Публике стало интересно наблюдать за неидеальными людьми и их индивидуальностью

Все уже привыкли, что глянец и реальная жизнь — две параллельные вселенные. Но современные модные тенденции борются с этим и выступают за естественную красоту. Noble face (в переводе с английского «благородное лицо») — новый типаж среди моделей-миллениалов. Тенденция берет свое начало от китайского понятия gaojilian («благородный»).

Высокий лоб, выразительный взгляд, натуральные губы, гармоничный нос и отсутствие хирургических вмешательств — именно так можно описать лица женщин, относящихся к типажу noble face. Основной смысл заключается в том, что девушка не должна прибегать к пластическим операциям и уколам, чтобы чувствовать себя красивой и быть востребованной. Именно знание и уважение своей природной красоты добавляет 100 баллов к привлекательности. Такие изменения в восприятии внешности во многом связаны с развитием феминизма.

Мода на этот антихирургический типаж возникла в Азии, которая устала от погони за европейскими идеалами

Долгие годы многие азиатки жили под давлением общества и знали, что, если они хотят добиться успеха в жизни, им ничего не остается, кроме как изменить свое лицо с помощью пластики. Порой до неузнаваемости. И восточные девушки стали терять индивидуальность. Для борьбы с этим в 2017 году в Корее был принят закон, на основании которого к 2022 году должна полностью исчезнуть реклама пластических операций в метро, где она сейчас распространена. А в Шаньдунском университете искусства и дизайна (Китай) было введено новое правило — не принимать абитуриентов, которые применили хирургическое вмешательство. Ученый совет решил, что это уменьшает способность актеров передавать эмоции.

Черты лица noble face

Этот типаж характеризуется легкой андрогинностью, сдержанным, интеллигентным видом и абсолютной естественностью. Такие лица прекрасны своими особенностями: опущенными вниз уголками глаз, нависшим веком, своеобразным носом, натуральной формой губ и скулами, какими наделила природа. Очень важно, что noble face сильно не меняется от макияжа и ценность внешности не теряется с возрастом.

Один из наиболее ярких примеров noble face в Азии — китаянка Фэй Фэй Сун, которая дебютировала в 2010 году на Неделе высокой моды в Лондоне. В 2014 году она стала первой азиатской моделью на обложке журнала Vogue. Сегодня она участвует в топовых показах и является лицом Estée Lauder.

Слева еще один пример из Китая — модель и актриса Юань Цуань, амбассадор косметического бренда Lancôme. Справа — датская манекенщица Фредерикке Софи, одна из немногих обладательниц натуральных кудрей в индустрии моды.

Смена эталона красоты говорит о переменах в обществе и мире в целом

Типаж noble face, ставший идеалом красоты XXI века, — это доказательство того, что общество пытается сделать индустрию моды более человечной и осознает, что красота — это не только внешние данные. Единственное, что осталось неизменным, — важность ухоженности. Ставя естественность на 1-е место, не стоит пренебрегать качественным уходом за собой.