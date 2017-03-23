Стилисты AdMe.ru сравнили одежду из обычных магазинов с коллекциями «от кутюр»

Мы в AdMe.ru решили провести любопытный эксперимент: наши стилисты разыскали в магазинах масс-маркета наряды, которые похожи на коллекции известных дизайнеров и именитых модных домов.

Уточним, что, конечно, качество сравниваемых изделий не всегда сопоставимо. Но! Этим проектом мы хотим показать, что одеваться со вкусом, вдохновляться и искать образы можно не только у дорогих брендов, но и в простых магазинах.

*Как добропорядочные блюстители авторских прав мы использовали лишь свои фотографии. Сравнения с оригиналом вы можете найти по ссылкам.

Такую популярную в этом году юбку плиссе в серебряном цвете можно найти как в линейке Gucci за 202 400 рублей, так и в коллекции магазина Zara за 3 999.

В этой стеганой куртке из Bershka заметно влияние бренда Balenciaga, в прошлогодней коллекции которого есть такая же куртка за 190 000 рублей.

Черное длинное платье с круглым вырезом можно купить с большой скидкой в Helmut Lang за 31 500 рублей. И в Bershka — также со скидкой, но за 399 рублей.

Розовую юбку из органзы можно увидеть в коллекции Rochas за 53 600 рублей, а также в коллекции Zara за 2 599.

Бомбер цвета хаки в исполнении Yves Saint Laurent за 92 300 рублей и H&M за 2 999.

Казалось бы, обычная черная футболка. Что может быть дешевле? Но дизайнеры доказывают обратное: у Yves Saint Laurent она стоит 18 000 рублей. В Pull & Bear мы нашли ее за 799.

Подобного типа двухцветные юбки плиссе встречаются как у Stella McCartney (88 000 рублей), так и в масс-маркете. На фото представлена модель магазина Stradivarius за 1 999 рублей.

Такую незаменимую парку можно найти в магазине Zara за 5 399 рублей, а также у Yves Saint Laurent за 309 300.

Эта плиссированная юбка цвета металлик из магазина Mango за 1 499 рублей может стать более повседневной версией золотой юбки плиссе от Stella McCartney, которая стоит 35 000.

Полосатая рубашка от Max Mara за 9 300 рублей vs рубашка из Stradivarius за 1 799.

Подобрать бюджетную альтернативу зимней серебряной куртке от Tommy Hilfiger, которую можно купить тут, поможет магазин Zara.

Такую юбку миди можно найти в той же Zara за 2 599 рублей и в коллекции Valentino за 39 700 — и это со скидкой в 70 %.

Эквивалент красной расклешенной юбки от Paco Rabanne за 42 700 рублей можно подобрать на полках той же Zara за 2 599.

Как известно, у каждой женщины должно быть маленькое черное платье. И неважно, от Karl Lagerfeld оно или от Mango. Главное, чтобы оно вам подходило.

Мини-юбка с орнаментом от Karl Lagerfeld стоит 16 400 рублей. А мы нашли в Mango похожую за 1 499.

Такая базовая модель наверняка есть в гардеробе у каждой женщины. Ее можно купить не только в масс-маркете, как мы в Bershka за 999 рублей, но и у Ralph Lauren за 55 200 рублей.

Эта кожаная черная мини-юбка с витрин бренда Stradivarius (1 990 рублей) очень напоминает юбку от Karl Lagerfeld за 24 500.

Байкерскую и одновременно очень милую куртку можно как заказать у IRO за 34 200 рублей, так и в Zara за 4 999.

Знаменитые шанелевские костюмы вдохновляют многие бренды. Известный силуэт можно узнать и в комплекте Zara за 8 599.

Фотограф Роман Захарченко, стилист Эльмира Латыпова, стилист Анна Баженова, модель Ольга Захарченко специально для AdMe.ru

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