Стилист дала 10 советов по разбору гардероба тем, кому вечно нечего надеть

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Гардероб как отдельный организм. Стоит только немного отвлечься, и он уже живет собственной жизнью. Наверное, каждой девушке знакома шутка про то, как шкаф не закрывается, а надеть нечего. И ведь когда это происходит, она совсем не кажется смешной.

Стилист Татьяна Минина дала AdMe.ru несколько советов, как можно раз и навсегда поправить сложные отношения со своей одеждой.

Шаг № 1: Задаем направление

Для начала сформулируем свой гардеробный запрос. Лучше всего делать это письменно — в блокноте или смартфоне. Отвечаем на следующие вопросы: Где вы обычно бываете? Куда ходите? (Записываем все контексты: работа, дом, активный отдых, развлечения с друзьями и тому подобное).

Как вы хотите, чтобы вас воспринимали в этом контексте?

Как хотите себя ощущать?

Как должен выглядеть ваш идеальный гардероб? Этот шаг поможет определить нужное направление и сконцентрироваться на нем.

Шаг № 2: Разбираем вещи

Достаем все вещи из шкафа по категориям. Сначала «верх» (футболки, топы, рубашки), потом платья. Дальше — «низ», вторые слои, верхнюю одежду, обувь и аксессуары. Сразу откладываем в сторону вещи, которые требуют починки: их нужно будет отремонтировать или сдать в переработку. В каждой категории определяем кандидатов на «выселение». Распределяем одежду по 3 кучкам: «То, что я ношу регулярно» — оставляем.

«То, что не ношу, но дорого как память» — храним отдельно от всей остальной одежды.

«Не ношу и вообще не помню, откуда это взялось» — эти вещи можно смело дарить подругам, относить на дресс-кроссинг или отдавать на благотворительность. Некоторые магазины, например H&M, принимают ненужную одежду в обмен на скидки на свою продукцию. По такому же принципу можно разбирать и украшения.

Шаг № 3: Складываем комплекты

Попробуйте представить 3–4 варианта, с чем можно носить конкретную вещь. Можно сложить комплект «во плоти» и сразу его примерить. После пары десятков комплектов станет проще, и вы начнете «видеть» удачные сочетания сразу. Ваш любимый свитер можно надеть 10 разными способами — правда. Причем так, что никто в жизни не догадается, что это одна и та же вещь. И платье серебряное — тоже. Это упражнение хорошо делать во время разбора шкафа. Иногда вдруг собираются совершенно потрясающие комплекты из вещей, которые висели где-то в самом дальнем углу, и часто оказывается, что полностью менять гардероб необязательно. Можно добавить пару вещей, попробовать новые сочетания — и гардероб заиграет новыми красками.

Шаг № 4: Прекращаем одевать воображаемого себя

Одна из причин того, что вещи неплохие, но почему-то висят на вешалках годами, в том, что мы пытаемся одевать воображаемого себя. Иногда «воображаемый я» на несколько размеров больше (или меньше). Иногда живет в другой климатической зоне или имеет другую фигуру. А иногда это происходит, когда меняетесь вы или внешние обстоятельства: например, если последний год вы работаете из дома, а одежда у вас вся для офиса со строгим дресс-кодом, где вы работали раньше. В первую очередь нужно разобраться, кого именно вы одеваете. Воображаемого себя? Себя из прошлого? Внутреннего ребенка или подростка? Дальше ориентируемся на гардеробный запрос из первого шага: он поможет найти дорогу к более актуальным образам.

Шаг № 5: Анализируем ощущения, которых нам не хватает

Другая причина, почему в шкафу собираются ни разу не надетые вещи: мы одеваем себя для воображаемой жизни. Это была покупка вашей мечты, но теперь мы вздыхаем: «Мне некуда это носить...» Достаньте из шкафа одежду, которые вы купили с таким удовольствием, но потом забыли на дальних вешалках. Вспомните ощущения, с которым вы ее выбирали. Что вы тогда представляли? Классную вечеринку? Особенный день, когда бы вы надели ее и почувствовали себя... Как? Роскошно? Свободно? По-бунтарски? Возможно, вам действительно не хватает этих ощущений. Как насчет того, чтобы самим создать возможность надеть все эти прекрасные вещи? Пригласите друзей на коктейль, сходите на танцевальную вечеринку или выставку. А иногда можно просто выпить бокал шампанского в классном платье — просто потому, что вы хотите и можете. И платье уже есть.

Шаг № 6: Ищем подсказки в собственном шкафу

Знаете, какие вещи в вашем гардеробе самые ценные? Те, что уже заношены, но выбрасывать их рука не поднимается. Или те, из которых не хочется вылезать. Или те, которые покупаешь и думаешь: «Надо вторую такую же взять». Присмотритесь. Что именно заставило вас влюбиться в эти вещи? Возможно, идеально подходящий вам крой, длина или форма рукава? Приятная ткань? Удачный цвет? Такие вещи-бриллианты нужно исследовать и искать им замену с теми же параметрами. Так вы постепенно подберете ключ к самому комфортному и приятному гардеробу в вашей жизни.

Шаг № 7: Фотографируем себя на телефон

Иногда мои клиенты очень удивляются, когда я предлагаю им всерьез этим заняться. Но это очень полезное упражнение. Фотографируя себя каждый день в полный рост в зеркале, вы: нако́пите коллекцию образов и комплектов.

будете лучше понимать, как выглядите со стороны.

сможете подробно изучить сильные стороны своей внешности и использовать это знание.

увидите, как одежда сидит на вас, а не висит на вешалке.

заметите новые сочетания и комплекты, которых раньше не видели.

поймете, какие вещи вы носите чаще и как можно реорганизовать под это свой гардероб.

Шаг № 8: Составляем списки

Первое правило удачного шопинга: всегда имейте под рукой список. Даже в разгар распродаж он поможет сохранить рассудок и не купить лишнего. Составлять список лучше тогда, когда вы разбираете гардероб и собираете комплекты. В процессе будет видно, чего не хватает. Удобных лоферов? Верхней одежды или «расходников» в виде белых футболок? Яркого аксессуара или принта? Новых джинсов или свитера? Сразу добавляем в список. Используем заметки в телефоне. Так гораздо удобнее, чем носить с собой листочек. К тому же можно добавить к пунктам картинки, ссылки и описания и пополнять список по мере необходимости.

Разделяем вещи в списке по категориям, так же как и при разборе: «верх», «низ», второй слой, обувь, аксессуары, верхняя одежда.

Напротив каждой вещи можно писать примерную сумму, в которую вы хотите уложиться. Это поможет прикинуть общий бюджет, а еще понять, в какие магазины стоит идти.

Если бюджет ограничен, то расставляем предметы в списке по приоритету. В начало пойдет то, без чего точно не обойтись, в конец — то, с чем можно повременить.

Шаг № 9: Считаем стоимость выхода

Еще один полезный инструмент называется «стоимость выхода». Что это такое? Представим, что вам нужны джинсы. Вы ходите по торговому центру и вдруг видите платье своей мечты. Оно продается со скидкой и подходит идеально. Одна загвоздка: стоит 3 тысячи — ровно столько, сколько вы отложили на джинсы. Слегка поостыв, вы понимаете, что надеть платье в обозримом будущем сможете только пару раз. А джинсы носите практически каждый день — и за это же время наденете новую пару минимум раз 100. Дальше все просто: берем цену вещи и делим на количество выходов. В первом случае стоимость выхода будет 1 500 рублей. А в случае с джинсами — 30. Я не призываю вас каждый раз покупать что-то повседневное и отказаться от покупки классных, но не самых практичных вещей. Но если бюджет ограничен, то я очень рекомендую прикидывать стоимость выхода и расставлять приоритеты.

Шаг № 10: Заботимся о себе

Второе правило удачного шопинга: вовремя ешьте и пейте. Обычно это правило применяют к походам в продуктовый магазин, но с одеждой оно тоже работает. Если вы голодны, то, скорее всего, купите больше, а сытый желудок убережет от ненужной суеты. Я, например, перед шопингом обязательно иду выпить кофе. И третье правило: не грустите. Серьезно! Если грустно или просто плохое настроение, то не стоит идти за покупками. В таком состоянии у вас будет гораздо больше шансов набрать много ненужного в попытке утешить и развеселить себя — ценники со скидками опять же будут способствовать этому. Поднять настроение поможет прогулка быстрым шагом, приятная музыка или тот же вкусный кофе.

Надеемся, советы Татьяны помогут вам забыть, что такое «нечего надеть». Мы уже разобрали шкафы, а вы? Какая идея понравилась больше всего?