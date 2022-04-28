Спорим, вы и не догадывались, что по вашим украшениям окружающие могут понять, что вы за человек

Исследования показывают, что самооценка человека повышается, когда тот носит украшения. Причем это не зависит от возраста. А еще аксессуары не только позволяют нам выражать свою индивидуальность, но и могут многое рассказать о нашем характере.

Мы в AdMe.ru разузнали, что психология и житейские наблюдения говорят о людях, предпочитающих те или иные украшения.

Изделия из золота

Золото ценится испокон веков во многом за счет своей особой привлекательности. Цвет этого металла автоматически ассоциируется у человека с теплом, а тепло — с потребностью любого из нас в комфорте и заботе. По сравнению с другими металлами золото более долговечное. Это его качество внушает людям чувство безопасности. Тот, кто выбирает золотые украшения, вероятно, любит комфорт и подсознательно ищет спокойной жизни.

Массивные украшения

Большие серьги-конго, толстые ожерелья, экстравагантные кольца и прочие крупные украшения — признаки общительного, жизнерадостного и щедрого человека. Скорее всего, на любом мероприятии он будет окружен большим количеством собеседников, так как своим веселым нравом буквально притягивает к себе людей. Кричащие аксессуары также могут означать потребность во внимании. При этом люди, которые носят такие украшения, свободолюбивы, предприимчивы и остроумны.

Элегантные жемчужные наборы

Классические комплекты из жемчужных серег и ожерелья говорят о консервативности их обладателя. Такие люди ориентированы на семью и любят тихие посиделки с близкими друзьями. А еще они внимательны к деталям, поэтому их смело можно назвать перфекционистами.

Украшения из одного комплекта

Украшения из одного комплекта или сочетающиеся друг с другом аксессуары носят аккуратные, ответственные и организованные люди. Например, они наденут золотое ожерелье только с золотыми серьгами. Или подберут украшения, идеально подходящие к цвету обуви. Эти люди — любезные хозяева и отличные собеседники. К ним часто обращаются за советом.

Аксессуары в романтическом стиле

Сдержанные и элегантные аксессуары с аккуратными подвесками, особенно в форме сердца, характеризуют людей с высокой степенью эмпатии. Они умеют распознавать потребности окружающих, любят быть источником вдохновения для других, чувствительны и доверчивы.

Простые, но эффектные украшения

Кольца с одним крупным камнем, жесткие браслеты восточного типа — все это практичные и при этом броские украшения. Такие аксессуары носят прирожденные лидеры. Они любят командовать, умеют принимать решения, реалистично смотрят на мир. Кольца с одиночным бриллиантом также характеризуют лидеров по натуре. Однако обладатели такого рода аксессуаров являются более чуткими руководителями. Они любят брать на себя ответственность за людей, всегда прислушиваются к окружающим и учитывают их мнения.

Неординарные аксессуары

Те, кто выбирает ультрамодные и эксцентричные аксессуары, — люди интеллектуальные и изобретательные. Они всегда смотрят в будущее, обожают, когда жизнь бросает им вызов, любят приключения, часто оставляют дела незавершенными. Они легко могут надеть комплект из разных серег, многослойные браслеты и прочие смелые украшения.

Скромные и минималистичные украшения

Аксессуары с минимальным декором — серьги-гвоздики с кристаллами, небольшие кулоны — выбирают сострадательные и добрые люди. Они во всем стараются искать позитив, любят помогать другим и немножко идеалисты. А еще они отличные советчики.