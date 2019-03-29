Спорим, вы и не догадываетесь, откуда пошли 8 традиционных русских жестов

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Невербальная коммуникация не менее значима, чем общение с помощью слов. Жесты могут многое рассказать о человеке: какой у него темперамент, эмоциональное состояние, отношение к собеседнику и даже национальность. Так, если иностранцы видят, что кто-то присел на дорогу или чешет затылок, они понимают: перед ними представитель восточных славян.

AdMe.ru вспомнил, какие жесты издавна были характерны для человека русской культуры, и решил разведать их происхождение.

1. «Коза»

Этот жест присутствует в культуре многих народов, и для славян он тоже является «своим». Многие наверняка помнят, как в детстве взрослые исполняли потешку «Идет коза рогатая...». Оказывается, у жеста есть глубокий подтекст. Связан он с защитой от зла и черной магии. Играя таким образом с детьми, наши пращуры хотели не только развеселить ребят, но и снять с них сглаз, порчу и т. д. А вот всемирно известную «рокерскую козу» популяризовал певец Ронни Джеймс Дио. Музыканта научила этому жесту его суеверная бабушка. По воспоминаниям Ронни, она использовала этот жест, если встречала подозрительных людей, а внуку объясняла, что это защищает от дурного глаза. Теперь «козу» часто применяют поклонники в знак одобрения исполнителя. Вообще, этому жесту уже несколько тысячелетий. Он активно использовался древними греческими и римскими ораторами в выступлениях и как бы сообщал: «Слушайте меня внимательно». Оттуда «коза» перекочевала в проповеди христианских священников. На некоторых православных иконах даже можно видеть святых, которые используют этот жест.

2. Чесать затылок

Русский человек с давних пор чешет затылок, когда чем-то озадачен или задумался. Достоверно неизвестно, откуда пришел этот жест. По одной из версий, он восходит к народной магии. Таким образом наши предки хотели вызвать на подмогу духа предка, гения рода. Эксперт по жестикуляции выдвигает свою версию. Исходя из динамики движения можно предположить, что это некая защита от подзатыльника, которым наши пращуры «потчевали» детей за недогадливость и нерасторопность.

3. Бросать шапку оземь

Это экспрессивный жест, который означает какое-то отчаянное решение, готовность идти на риск, когда другого выхода нет. На Руси для мужчин головной убор был своего рода символом достоинства, независимости, добропорядочности и принадлежности к обществу. Существовал даже обычай снимать шапку с должника на Красной площади в Москве, который считался публичным наказанием и позором. Поэтому прилюдное снятие шапки считалось чем-то постыдным. Когда человек добровольно бросал головной убор на землю, это означало, что он уже готов пойти на самый безумный поступок, пусть даже ценой осуждения и оторванности от социума.

4. Кукиш

Древние римляне использовали этот жест как фаллический символ и в таком виде переносили на амулеты. Существует легенда, что на Руси о нем узнали от приезжих немцев. Те таким вульгарным жестом пробовали соблазнять наших барышень, приглашая к интимной близости. Благодаря высокой морали девушек у нас этот жест трансформировался в категорический отказ. Также у древних славян кукиш служил оберегом от нечистой силы и сглаза. Русские демонстрировали этот жест при встрече с людьми, пользующимися дурной славой, а белорусы показывали кукиш, увидев волка.

5. Бить кулаком в грудь

Жест доказывает готовность человека безукоризненно выполнять свои обязательства перед другим, он означает клятвенное уверение в чем-то. В современной культуре он остался только в языке в виде фразеологизма. Изначально это был знак покаяния согласно церковной традиции. Позже на Руси этот жест видоизменился. Существует версия, что наши предки переняли его значение от татаро-монголов. По воинской традиции кочевников, ударами кулаков в грудь они приносили клятву в верности своему властителю. Правда, против этой гипотезы говорит тот факт, что такой жест есть и в культуре французов. Любопытное наблюдение: в области, куда бьют себя кулаком, расположена вилочковая железа. Она отвечает за иммунитет. Может быть, постукиванием туда люди будто стимулировали ее работу и пытались стать отважнее?

6. Щелкать по шее

Жест означает приглашение пропустить по стаканчику алкогольного напитка. А пошел он от фразеологизма «заложить за воротник» (или «пропустить за галстук»). Как свидетельствует слово «галстук», выражение это пошло из речи привилегированных классов Российской империи. Образ («заложить») косвенно намекает на военную среду как место его широкого распространения. Выражение ввел в обиход любимец великого князя Михаила Павловича (брата императора Николая I) гвардейский полковник Раевский. Остряк и лингвист, он обогатил гвардейский язык многими новыми словами и выражениями, в том числе и «пропустить за галстук».

7. Рвать рубаху на груди

Существует гипотеза, что таким образом люди доказывали свою принадлежность к православной вере — они демонстрировали нательный крест. При казнях палачи разрывали у приговоренного верх рубахи. Можно предположить, что, добровольно порвав этот предмет гардероба, человек стремился показать: за веру и правду я пойду даже на плаху. Специалисты по изучению славянских военных традиций полагают, что воины могли срывать с себя доспехи, когда шли в смертельную схватку, — этим они как бы доверяли свою жизнь богу. Как и в случае с битьем себя в грудь, мы «рвем рубаху» уже лишь в переносном смысле.

8. Присесть на дорожку

Люди верят, что благодаря этому действию можно сконцентрировать всю свою волю и мысли на предстоящем путешествии и попросить высшие силы о покровительстве. Наши предки в это время читали молитву, которая должна была сберечь их в дороге. Но в СССР старшему поколению приходилось молиться про себя, чтобы никто не видел и не услышал. А молодое поколение запомнило лишь внешнюю сторону обряда. Согласно еще одной версии, таким образом наши предки избавлялись от злых духов, которые были не прочь увязаться за путником.