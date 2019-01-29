Спорим, что вы не сможете быстро решить задачку, с которой китайские школьники разделались бы в два счета

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Ученые утверждают, что человеческий мозг очень склонен к лени . Этим обуславливается неохотное принятие и усвоение новой информации, особенно если у человека уже укоренились другие представления и стереотипы о том или ином вопросе. Поэтому, чтобы сохранить гибкость и ясность мышления, очень важно тренировать его: стараться больше читать, запоминать, учить, а также решать разнообразные задачи на логику.

Вариации подобных задач стали гулять в интернете с отсылкой к учебникам школьников из Поднебесной. Говорят, что умные малыши в Китае раскалывают их как орешки. Мы в AdMe.ru покумекали и сделали свою версию подобного математического ребуса, с символом этого года в главной роли. Готовы приступить?

Вычислите все неизвестные и решите уравнение

Не торопитесь подглядывать ответ. Вы точно заметили все подвохи? Посчитали? Тогда листайте вниз

Правильный ответ: 134

Поговорим подробнее.

Согласно первому уравнению, две варежки, очевидно, равняются 10:

10 + 10 + 10 = 30

Во втором уравнении мы видим одну варежку, а значит, она равняется 5. Вычитаем из результата 5, делим остаток на два и получаем, что свинка в шапке равняется 11:

11 + 11 + 5 = 27

В третьем мы уже прекрасно знаем две неизвестные, кроме первой, поэтому складываем свинку в шапке и две варежки и выясняем, что шапка отдельно — это 3:

3 + 11 + 10 = 24

Разберемся со значением неизвестных в четвертом уравнении. Мы узнали, что шапка равняется трем. Но, если приглядеться, за ней спряталась еще одна, а значит, мы имеем уже 6. Свинка в шапке равняется 11, но на одном копытце у нее появилась варежка, и все вместе это 16. Повторение — мать учения: свинка в шапке — это 11, а шапка сама по себе — 3, значит, «голая» свинка — это 8. И может показаться, что вот он, верный ответ: 6 + 16 + 8 = 30. Но приглядимся: между двумя свинками притаился не плюс, а умножение. А значит, конечное правильное уравнение выглядит так: