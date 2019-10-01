Современный масон рассказал, чем сейчас занимается тайное общество (Даже есть инструкция, как вступить в ложу)

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Масоны ассоциируются у обывателей с таинственностью и чем-то зловещим — вроде всемирного заговора с целью захватить мир. К тому же многим кажется, что орден вольных каменщиков — это что-то из глубины веков. На самом деле он существует и сейчас. Вполне вероятно даже, что вы встречаете масонов каждый день, но не догадываетесь об этом.

Антон состоит в одной из московских лож уже 15 лет — его туда привело увлечение историей и философией Средних веков. В обычной (или как он говорит «профанской» жизни) он преподает в МГУ. От своих близких людей принадлежность к масонству не скрывает. По просьбе AdMe.ru Антон ответил на самые обывательские вопросы о тайной организации.

Какие у масонов цели и почему это именно тайное сообщество?

— Орден вольных каменщиков не является тайным обществом. Это большое международное общественное религиозно-философское движение, которое умеет хранить старые традиции. Одной из них является традиция сохранения в тайне имен братьев, входящих в число членов организации, если только они сами не заявили публично о том, что являются масонами. Если говорить о миссии ордена, то ее можно описать как содействие развитию потенциала членов масонских организаций и территорий, на которых они живут, через обучение и следование принципам братской любви, милосердия и справедливости при активной поддержке высоких социальных, моральных и духовных ценностей, включая чувство товарищества, сострадание и преданность богу, своим семьям и своей стране. Мы религиозно-философское общество. Вопросы политики нас не интересуют.

Правда, что масоны правят миром?

— Если память не изменяет, Зигмунд Фрейд считал, что миром правят жажда власти, секс и чувство голода. Нет. Масоны не правят миром. Те, кто является настоящими масонами, стараются сделать мир лучше.

Всемирный заговор существует?

— Если бы мы хотели о чем-либо договориться в рамках какого-либо заговора, то давно бы это сделали. Но, как я уже говорил, для масонов верность своей стране является одним из важнейших законов. Российские масоны верны России. Филиппинские — Филиппинам. Австралийские — Австралии. Какой уж тут возможен сговор?

А что хорошего сделали масоны?

— Много разного. Вместе и порознь. Перечень известных членов ордена вольных каменщиков очень длинный. Жан-Жак Руссо, Вольтер, Исаак Ньютон, Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Николай Карамзин, Николай Гумилев, Уинстон Черчилль... Можно продолжить этот список тех, кто сделал весомый вклад в становление, развитие своих наций, культуры, искусства, философии. И в общем и целом человеческой цивилизации. Сегодня масонские организации в Европе, США, в странах Азии реализуют большие благотворительные проекты, финансируют деятельность клиник, университетов, экологические проекты. Сейчас такая работа начинается и в России. Русские братья довольно много вкладывают в благотворительные программы.

То есть попасть в ложу могут только богатые и знаменитые?

— Масонами могут быть разные люди. Но финансировать какие-либо проекты могут себе позволить братья, имеющие стабильный доход и состоявшиеся в жизни. Мы сами финансируем свои проекты, и человеку, не решившему вопросы обеспечения своей семьи, своих близких, будет тяжело нести какую-либо финансовую ответственность в рамках благотворительных или иных проектов.

У масонов можно попросить денег?

— Ложи самостоятельно выбирают проекты, которые финансируют в рамках благотворительной деятельности. Просить о помощи у масонов можно, но все остается на усмотрение братьев. К примеру, за историю Ордена в России реализовано и реализуется большое количество проектов — от финансирования образовательных программ до проведения акций, направленных на популяризацию и поддержку донорства крови.

Почему вольных каменщиков не любят и боятся?

— Те, кто не любит и боится масонов, или ничего не знают о масонах, или малообразованны в этом вопросе, или являются религиозными фанатиками. Или заблуждаются в силу недостатка информации. Масонство — интересный философский концепт, но нужно иметь желание, чтобы в нем разобраться.

Как стать масоном?

— Чтобы стать масоном, нужно получить рекомендацию масона. Кроме того, можно написать прошение на сайте одной из лож Великой ложи России или самой Великой ложи России. В России, для того чтобы стать масоном, нужно быть мужчиной старше 21 года, верящим в единого бога, то есть быть приверженцем одной из монотеистических религий. После заполнения анкет и прохождения проверки обратившемуся назначают собеседования с братьями. Затем человек может быть приглашен на опрос в ложу. И если братья ложи проголосуют за вступление кандидата в число членов ордена, будет проведена церемония посвящения в степень ученика.

Можно ли женщине попасть в организацию?

— Да, это возможно. Но только в качестве жены масона или дочери масона. Женщина не может стать масоном в силу старых традиций. В военно-монашеских орденах женщин-рыцарей не было. Так и повелось. Те организации, что принимают в свои ряды женщин, считаются парамасонскими или нерегулярными. У масонов принято опекать семьи друг друга. Жена масона — не масон. Но член его семьи, а значит, в случае несчастья Ложа позаботится о ней и детях масона.

Все члены общества равны меж собой? Или существует некая иерархия?

— Все члены общества равны, но в Ордене существует иерархия. Иначе бы он не был Орденом. Кто-то является рядовым членом масонских лож, кто-то выполняет административные функции, а кто-то является руководителем в своей организации.

Есть ли известные люди-масоны?

— Конечно. Соучредитель Apple Стив Возняк. Космонавт Базз Олдрин, ставший одним из участников миссии на Луну. Великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов довольно известный политтехнолог и был кандидатом в президенты России.

Почему некоторые не скрывают свою принадлежность к масонскому обществу? И сайты у масонов есть. Масонство выходит из тени?

— Есть те, кто должен быть публичным. Например, Великий мастер Великой ложи, ряд других братьев, занимающих руководящие должности. Есть те, кто гордятся своим членством в организации и отчего-то хотят, чтобы окружающие знали об их масонской жизни. А про сайты — раньше были почтовые ящики. Технологии изменились, теперь есть сайты. Ничего необычного.

Как признать масона в толпе? Вы узнаете друг друга?

— Масона в толпе узнать легко. Это можно сделать по маленьким рогам и заостренным ушам. А если без шуток, то масоны внешне не отличаются от немасонов. Конечно, мы можем опознавать друг друга, это совсем не сложно. Но как мы это делаем — тоже является одним из секретов организации.