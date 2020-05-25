Сотрудники ресторанов раскрыли секреты работы, о которых раньше держали язык за зубами

Я работал в популярном ресторане, где ожидание столика занимает 30–40 минут, хостес всех об этом предупреждала. Но одной посетительнице уже через 10 минут ждать надоело. Она прорвалась к столику на 4 человека и спросила их: «Вы, ребята, закончили? Мы давно ждем и хотели бы сесть за стол, раз вы просто тут сидите и болтаете...» Вот что люди способны порой выкинуть. © daofuu / Reddit