Диетологи мира составили рейтинг лучших диет на 2019 год. Вот десятка победителей

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Каждый год врачи из National Institutes of Health составляют рейтинг лучших диет и присваивают им оценки в разных категориях. Так, они составили рейтинг и 2019 года, оценив диеты по разным параметрам: польза, питательность, похудение и так далее. Отдельно проверяли, как каждая диета влияет на сердечно-сосудистую систему и можно ли ее использовать при разных заболеваниях (например при диабете).

AdMe.ru разобрался, почему те или иные диеты оказались в десятке победителей и чем они отличаются друг от друга.

10. Диета для повышения фертильности

Разработана учеными из Гарварда на основе масштабного «Исследования здоровья медсестер», в котором приняли участие 230 000 человек. Диета включает систему улучшения фертильности, а значит, и здоровья в целом. Упор делается на ненасыщенные жиры (лосось, авокадо, орехи), отказ от трансжиров (масла, маргарина, соленых снеков), переход с быстрых углеводов на медленные и приоритет растительного белка над животным. Помогает ли похудеть: Да, до здорового веса.

Да, до здорового веса. Легко ли соблюдать: Потребуется время на планирование рациона, но поддерживать диету легко. Есть готовые планы питания и отдельные рецепты. В ресторанах сильно ограничиваться не придется. Голод не преследует.

Потребуется время на планирование рациона, но поддерживать диету легко. Есть готовые планы питания и отдельные рецепты. В ресторанах сильно ограничиваться не придется. Голод не преследует. Физические нагрузки: Обязательны, минимум 30 минут ходьбы в день.

9. Диета Орниша

Ее разработал профессор Дин Орниш из Калифорнийского университета. Диета призвана улучшить самочувствие, укрепить здоровье и снизить вес. Основана на ограничении любых жиров, переработанных углеводов и животного белка. Диета имеет несколько вариантов для разных задач (похудение, профилактика рака, снижение давления, уменьшение сосудистых заболеваний и т. д.). Упор в основном идет на клетчатку, сложные углеводы, орехи и семена. Помогает ли похудеть: Зависит от выбранного варианта. В целом за счет правильного питания и физических нагрузок вес приходит в норму.

Зависит от выбранного варианта. В целом за счет правильного питания и физических нагрузок вес приходит в норму. Легко ли соблюдать: Соблюдать несложно. Чувство голода испытывать не придется, легко выбрать блюда в ресторане. Также допускается немного алкоголя.

Соблюдать несложно. Чувство голода испытывать не придется, легко выбрать блюда в ресторане. Также допускается немного алкоголя. Нужны ли тренировки: Обязательны. В зависимости от цели диеты подбирается программа силовых нагрузок, кардио и растяжки.

8. Скандинавская

Разработана учеными из Копенгагенского университета на основе традиционной скандинавской кухни. Включает ежедневное употребление фруктов и овощей; больше морской и речной рыбы, цельнозерновых продуктов; более качественное мясо (но в меньшем количестве) и употребление сезонных продуктов. Идеальное соотношение углеводов и белков в рационе — 2:1. Белок в основном из рыбы, а клетчатка — из овощей и зерновых. Помогает ли похудеть: Да, уходят лишние килограммы, и понижается давление.

Да, уходят лишние килограммы, и понижается давление. Легко ли соблюдать: Из-за зависимости от сезонных продуктов и необходимости самостоятельной готовки соблюдать непросто. Но благодаря большому количеству овощей и белка голод не преследует.

Из-за зависимости от сезонных продуктов и необходимости самостоятельной готовки соблюдать непросто. Но благодаря большому количеству овощей и белка голод не преследует. Нужны ли тренировки: Необязательно, но врачи советуют отталкиваться от нормы: 30 минут физической активности (ходьба, бег, спорт) ежедневно.

7. Диета TLC

TLC (от англ. Therapeutic Lifestyle Changes — «терапевтические изменения образа жизни») создана экспертами Национального института здоровья для снижения уровня холестерина. Упор в еде делается на овощи, фрукты и зерновые. Индейка, курица, рыба сильно ограничены. Доля насыщенных жиров — не более 7 % в сутки. Помогает ли похудеть: Низкожировая диета — это хороший способ снизить количество потребляемых калорий.

Низкожировая диета — это хороший способ снизить количество потребляемых калорий. Легко ли соблюдать: Непросто. Нужно контролировать потребление жиров и уровень холестерина. Придется отказаться от жареного, соусов и любых десертов.

Непросто. Нужно контролировать потребление жиров и уровень холестерина. Придется отказаться от жареного, соусов и любых десертов. Нужны ли тренировки: Не менее 30 минут физических нагрузок (вроде быстрой ходьбы) 2–3 раза в неделю.

6. Волюметрическая (объемная)

По мнению врачей, это одна из лучших диет для диабетиков и здоровья в целом. Продукты в этой системе делятся на 4 категории по плотности калорий: очень низкая (некрахмалистые овощи, фрукты, прозрачные супы, нежирное молоко), низкая (крахмалистые фрукты и овощи, зерновые, нежирное мясо, бобовые), средняя (мясо, сыр, хлеб), высокая (печенье, орехи, шоколад, масло). Основной рацион из 1-й и 2-й категорий, немного 3-й и минимум 4-й. Помогает ли похудеть: Одна из лучших диет для похудения, так как состоит из объемных низкокалорийных продуктов.

Одна из лучших диет для похудения, так как состоит из объемных низкокалорийных продуктов. Легко ли соблюдать: Очень легко. Фрукты, овощи и супы не позволяют возникнуть чувству голода. В ресторанах нетрудно подобрать блюда. Алкоголь разрешен. Много рецептов. Любимые блюда можно вписать в меню.

Очень легко. Фрукты, овощи и супы не позволяют возникнуть чувству голода. В ресторанах нетрудно подобрать блюда. Алкоголь разрешен. Много рецептов. Любимые блюда можно вписать в меню. Нужны ли тренировки: Необязательно, но рекомендуется ежедневно ходить хотя бы по 30 минут.

5. Диета клиники Майо

Разработана известной клиникой Майо специально для перехода на ЗОЖ. Диета состоит из двух фаз: «потерять» и «удержать». Сначала предстоит отказаться от вредных привычек, а затем сформировать полезные. В рационе бо́льшая доля отводится овощам и фруктам, белку и цельнозерновым. Также особый упор делается и на психологическое состояние. Помогает ли похудеть: Да, обеспечивает приход к нормальному для вас весу.

Да, обеспечивает приход к нормальному для вас весу. Легко ли соблюдать: Первая фаза может быть сложна. Но затем соблюдать диету становится все легче. Алкоголь сильно ограничен. Очень много готовых рецептов.

Первая фаза может быть сложна. Но затем соблюдать диету становится все легче. Алкоголь сильно ограничен. Очень много готовых рецептов. Нужны ли тренировки: По 30–60 минут ежедневно, но выбор тренировок за вами.

4. Диета MIND

Разработана доктором Мартой Клэр Моррис из Медицинского центра Университета Раша. Диета призвана снизить риск Альцгеймера и улучшить когнитивные способности. Особый акцент делается на 10 групп продуктов, полезных для мозга: зеленые листовые овощи, фрукты, орехи, ягоды, бобы, цельные зерна, рыбу, птицу, оливковое масло и вино. Это одна из редких диет, которая советует пить по бокалу вина в день. Помогает ли похудеть: Не призвана снизить вес, но помогает не перебирать с калориями.

Не призвана снизить вес, но помогает не перебирать с калориями. Легко ли соблюдать: Несложно, если готовить дома. Стоит избегать фастфуда, жареного и сладких десертов. Много клетчатки позволяет не испытывать голод.

Несложно, если готовить дома. Стоит избегать фастфуда, жареного и сладких десертов. Много клетчатки позволяет не испытывать голод. Нужны ли тренировки: Да, врачи рекомендуют не менее 2 с половиной часов нагрузок (ходьба, бег) в неделю.

3. Флекситарианская

Это как вегетарианская диета, но с мясом: можно получать пользу от растительной пищи, но при этом баловать себя бургером. Диета состоит из 5 групп продуктов: белковых (яйца, бобы), фруктов и овощей, цельнозерновых, молочных и сладостей. План диеты предварительно расписан на 5 недель. Помогает ли похудеть: Позволяет наедаться меньшим количеством калорий и избавиться от лишнего веса.

Позволяет наедаться меньшим количеством калорий и избавиться от лишнего веса. Легко ли соблюдать: Очень гибкая, никаких запретов нет. Есть готовые планы питания с простыми рецептами на каждый день. Легко выбрать блюда в ресторане. Можно алкоголь.

Очень гибкая, никаких запретов нет. Есть готовые планы питания с простыми рецептами на каждый день. Легко выбрать блюда в ресторане. Можно алкоголь. Нужны ли тренировки: Крайне рекомендуются. В идеале по 30 минут умеренных нагрузок 5 раз в неделю.

2. Диета DASH

DASH разработана для снижения кровяного давления при гипертонии и одобрена Национальным институтом заболеваний сердца и легких. Диета основана на стандартном меню: больше овощей и фруктов, цельнозерновых, меньше жирного мяса и сладкого. Но также обязательно ограничение соли до 2/3 ч. л. в день. Подробнее про эту диету мы писали тут. Помогает ли похудеть: Да, за счет снижения калорий и исключения вредных продуктов.

Да, за счет снижения калорий и исключения вредных продуктов. Легко ли соблюдать: Переходить на диету лучше постепенно. Можно позволить себе разнообразное, вкусное и сытное меню, которое можно видоизменять. Клетчатка и белок помогают сохранять чувство сытости. Алкоголь в небольших дозах допускается.

Переходить на диету лучше постепенно. Можно позволить себе разнообразное, вкусное и сытное меню, которое можно видоизменять. Клетчатка и белок помогают сохранять чувство сытости. Алкоголь в небольших дозах допускается. Нужны ли тренировки: Да, можно начать с 15-минутных прогулок утром и вечером.

1. Средиземноморская

Основана на меню средиземноморских стран, где люди, как правило, живут дольше и имеют низкие показатели заболеваний. В рационе цельные злаки, фрукты и овощи, бобовые и орехи, оливковое масло. Рыба и морепродукты — минимум 2 раза в неделю. Мясо птицы, яйца, сыр и йогурт — умеренно. Сладости и красное мясо — по праздникам. Допускается 1–2 бокала вина. Помогает ли похудеть: Если не переедать, то легко удержать вес.

Если не переедать, то легко удержать вес. Легко ли соблюдать: Одна из немногих диет, которая практически не ощущается. Легко подобрать подходящие блюда в ресторане. Есть много вариантов меню и готовых планов питания. В рационе много клетчатки, поэтому голод не мучает.

Одна из немногих диет, которая практически не ощущается. Легко подобрать подходящие блюда в ресторане. Есть много вариантов меню и готовых планов питания. В рационе много клетчатки, поэтому голод не мучает. Нужны ли тренировки: Физические нагрузки необходимы, но в легкой форме — прогулки, танцы, пилатес, йога, работа в саду. Рекомендуется не менее 2 с половиной часов такой активности в неделю.