Безобидные на первый взгляд комплименты, которые можно принять за оскорбления

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Каждой женщине хоть раз делали такие сомнительные комплименты, от которых теряешься в догадках: тебя похвалили или оскорбили? И у каждой есть собственный рейтинг комплиментов, за которые хочется откусить голову: одна ненавидит, когда ее сравнивают с актрисой, другая обижается, что ей постоянно напоминают о том, что она была толстой, а третья не выносит, когда ее называют милой.

AdMe.ru собрал примеры самых раздражающих комплиментов, от которых любая женщина начнет скрежетать зубами.

1. Это платье тебя так стройнит

Что слышит женщина: «Ты толстая, но в этом платье не слишком». Все мы знаем, что удачный фасон делает силуэт более изящным, но о таких вещах не говорят вслух. Если вы хотите оценить красивое платье, скажите, что оно идет девушке или что у нее отменный вкус. Но ни в коем случае не намекайте на то, что в другой одежде она выглядит хуже.

2. Ты сегодня такая красивая. У тебя день рождения?

Что слышит женщина: «Обычно ты замарашка, а сегодня нормальный человек». Слово «сегодня» лучше совсем убрать из любых комплиментов, потому что оно невольно вызывает ощущение, будто это сравнение тебя прошлой с тобой сегодняшней. Исключение составляют только комплименты, которые описывают настроение, например: «Ты сегодня просто светишься от счастья».

3. Прекрасно выглядишь. Я тебя даже не узнал

Что слышит женщина: «Кто угодно может выглядеть прекрасно, только не ты». Все мы встречали примеры удивительного преображения знакомых: новый образ, смена имиджа, кардинальное похудение. Но стоит понимать, что за изменением всегда стоит недовольство по поводу прежнего вида, так что не стоит лишний раз давить на больное место. Если так хочется похвалить усилия знакомого, перефразируйте: «И как тебе удается с каждым годом выглядеть все шикарнее?»

4. С этим цветом волос ты выглядишь гораздо моложе

Что слышит женщина: «Раньше ты выглядела старой». Поднимать тему возраста в комплиментах — моветон в худшем его проявлении. Есть, конечно, женщины, которых не заботит собственный возраст, но им и комплимент по поводу молодости будет просто безразличен.

5. Зато ты добрая / талантливая

Что слышит женщина: «Вот тебе утешительный приз». Нет ничего хуже комплиментов, которые начинаются с «зато», ведь они недвусмысленно указывают на недостатки: «Ты некрасивая, зато добрая», «Ты толстая, зато талантливая», «Ты глупая, зато красивая». А вы — хам, зато честный.

6. Ты очень умна для девушки

Что слышит женщина: «До мужчины ты недотягиваешь, а для людей второго сорта сгодишься». Никто не спорит, что порой женщины, которые преуспевают в так называемых мужских профессиях и хобби, вызывают удивление и заслуживают похвалы. Но в остальном комплименты, которые заканчиваются фразой «...для девушки», вызывают только раздражение. Почему бы просто не сказать женщине, что она умна или отлично водит машину, без всяких скидок на половую принадлежность?

7. Прекрасно выглядишь для своего возраста

Что слышит женщина: «Ты старая, но еще ничего». Двойное оскорбление: указание на возраст и комплимент «с поправкой». Очень небольшому проценту женщин такая похвала придется по душе, да и то подобные выражения допустимы лишь в узком семейном кругу или среди очень близких друзей. Малознакомым женщинам такого лучше не говорить, если не хотите прослыть бестактным.

8. Отличная стрижка. Не то что раньше

Что слышит женщина: «Раньше у тебя была ужасная стрижка». Любые положительные перемены во внешности нужно отмечать с осторожностью, потому что нынешней похвалой очень легко дискредитировать предыдущий образ. Если не хотите, чтобы вас заподозрили в многолетнем лицемерии, тщательнее подбирайте слова: «Яркая стрижка, тебе идет» или «Еще одна крутая стрижка? Здорово смотрится».

9. Ты готовишь так же вкусно, как моя мама

Что слышит женщина: «Я не воспринимаю тебя как женщину». Нет ничего хуже, чем сравнение с мамой. Казалось бы, что в этом плохого? Но ни одна женщина не хочет, чтобы мужчина смотрел на нее и видел не хрупкую и загадочную фею, а образ матери. Лучше быть милой, чем поставить себя в один ряд рядом с мамой мужчины.

10. Здорово, что ты не заморачиваешься по поводу внешности

Что слышит женщина: «Выглядишь ужасно, но тебе повезло, что ты не расстраиваешься». Если в таком комплименте вы хотели выразить светлую мысль о том, что вам нравятся женщины, не зацикленные на своей внешности, постарайтесь подобрать более удачную формулировку, чтобы не создавалось впечатление, будто женщина за собой не ухаживает и не парится по этому поводу.

11. И как тебе удалось заполучить такую работу / такого парня?

Что слышит женщина: «Ты недостойна такой работы / такого парня. Тебе просто повезло». Даже если ваша собеседница умудрилась заполучить феерическую должность, красавчика с обложки или выиграть целый остров в лотерею, необязательно строить фразу таким жестким образом. Посмотрите, насколько лучше выглядит, например, подобное предложение: «У тебя отличная работа, ты молодец». Вы не знаете, сколько труда стоит за достижением мечты, так что предположение, что кому-то «просто повезло», может быть оскорбительным.

12. Это твоя лучшая идея

Что слышит женщина: «А остальные твои идеи — отстой». Если только при вас не родилась идея гениального стартапа или романа века, такая фраза может вызвать подозрение, что вы считаете собеседника непроходимым тупицей, который всю жизнь генерировал глупости, а теперь вдруг взял и сказал что-то дельное.

А какие комплименты раздражают вас? Есть ли у вас свой топ «изысканных» комплиментов?