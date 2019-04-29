Согласно научным данным, у женщин, которые встречаются с друзьями дважды в неделю, меньше проблем со здоровьем

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Девушки, помните ли вы сейчас, намывая посуду одной рукой и укачивая ребенка другой, что когда-то давали себе обещание видеться с друзьями несмотря ни на что? Но сказать обычно проще, чем сделать. Мы уже привыкли к отговоркам вроде: «Я так устала, и дел так много, ничего страшного не случится, если встретимся в другой раз». Но ученые говорят, что лучше не отменять встречи с друзьями — это может быть опасно для вашего здоровья.

Сегодня AdMe.ru объяснит, почему не стоит отодвигать друзей на второй план, а также научит распределять время между семьей и друзьями так, чтобы все были довольны.

Подумайте немного и запишите 3 самых важных вещи в своей жизни. Есть ли среди них друзья? В исследовании Оксфордского университета говорится, что благосостояние женщины улучшается, если она 2 раза в неделю видится с подругами, чтобы посплетничать и обсудить своих соперниц. Кроме этого, в исследовании заявлено, что социальные взаимодействия помогают женщинам быстрее оправиться от болезни и делают их щедрее. А мы обнаружили и другие положительные моменты.

Социальные связи помогают женщинам справляться со стрессом. Согласно исследованию Калифорнийского университета, женщины реагируют на стресс, следуя паттерну «заботиться и дружить». Это помогает им уменьшить ощущение уязвимости и обрести необходимую поддержку. Кому вы обычно звоните, если у вас проблемы на работе или после ссоры с близким человеком?

Видеться с подругами полезно для здоровья. Время, проведенное вместе, сокращает риск различных заболеваний, уменьшает артериальное давление, частоту пульса и уровень холестерина. Кажется, иногда друзья могут послужить заменой лекарствам. Друзья — ключ к долголетию. Научные исследования утверждают, что люди, у которых нет друзей, живут в среднем на 6 месяцев меньше. Среди людей с наибольшим количеством друзей за 9 лет смертность сократилась на 60 %.

Друзья помогают нам жить лучше. В знаменитом исследовании Nurses’ Health Study говорится, что количество друзей у женщины влияет на развитие физических нарушений в более позднем возрасте. Так, участницы «дамского клуба», скорее всего, проживут долгую, счастливую жизнь. Кроме того, ученые обнаружили, что отсутствие друзей в жизни женщины так же губительно для ее здоровья, как курение или лишний вес.

Конечно, мы должны помнить, что бывают исключения. Все люди разные, и не каждая женщина хочет иметь вокруг себя стайку подруг. Кстати, результаты исследования применимы и к мужчинам. Оксфордский университет подтверждает, что мужчины также выигрывают от пары «мужских вечеров» в неделю.

Как часто вы выбираетесь куда-нибудь с подругами? Устраивает ли вас соотношение 5 к 2? Если нет, нам было бы очень интересно узнать, какими отговорками вы пользуетесь, чтобы не пойти на встречу с друзьями?