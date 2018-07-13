События, которые доказывают, что в пятницу, 13-го, действительно что-то происходит
Трискайдекафобия — паническая боязнь пятницы, 13-го. Этот день неудач настолько известен, что помимо десятков снятых фильмов и придуманных болезней каждую пятницу, 13-го, теряется до $ 800 млн только потому, что люди боятся ходить по магазинам, путешествовать и вести бизнес. Но действительно ли это такой неудачный день?
AdMe.ru решил разобраться, что такое пятница, 13-е. Просто суеверие или тот день, когда правда стоит остаться дома и накрыться одеялком?
Букингемский дворец был разрушен во время Второй мировой войны в пятницу, 13-го
Согласно военным документам, во время блицатак немецкие войска сбросили 5 бомб на Букингемский дворец и часовню 13 сентября 1940 года. Причем в это время королевская семья находилась в резиденции, но, к счастью, никто из них не пострадал.
В пятницу, 13-го, в 13:30 молния попала в 13-летнего мальчика
Во время авиашоу Lowestoft Seafront Air в Англии молния попала в 13-летнего мальчика, который держал зонт. Но, несмотря на это пугающее совпадение, мальчик отделался лишь ожогом на плече и пробыл в больнице всего несколько дней.
Круизный лайнер Costa Concordia затонул у берегов Италии
Лайнер «Коста Конкордия» (Costa Concordia) затонул 13 января 2012 года. Это было крупнейшее пассажирское судно, на котором находилось в 2 раза больше людей, чем на «Титанике». Тогда погибли 32 человека.
В «черную пятницу» была выжжена половина штата Виктория в Австралии
Это одно из самых смертоносных событий в истории Австралии. Лесные пожары начались 13 января 1939 года и поглотили почти весь штат. Тогда было сожжено 700 жилых домов, 71 человек погиб, а огонь поглотил 575 тыс. га земли (это 3/4 штата).
13 октября 1972 года произошли 2 крупные авиакатастрофы
Уругвайский рейс 571 направлялся в Чили, когда из-за поломки пришлось приземлиться в Андах. После 10 дней безуспешных поисков спасательная операция была прекращена. Однако спустя 72 часа 2 человека появились в ближайшем поселении и рассказали властям, что в снегах находятся еще 16 человек.
В тот же день падение самолета «Аэрофлот-217» стало худшей авиакатастрофой в истории России. Все 174 человека на борту погибли в попытке самолета приземлиться из-за плохой погоды. Однако до сих пор непонятно, что стало причиной крушения.
Трагедия в Бангладеш в 1970 году
В пятницу, 13 ноября 1970 года, на Бангладеш обрушился циклон Bhola, вызвавший цунами, в результате чего погибли около 500 тыс. человек. Помимо этого, было уничтожено 90 % скота и посевы на сотнях полей. Эта катастрофа вызвала массовое голодание в течение длительного периода времени. Жители Бангладеш до сих пор считают этот день одним из самых страшных в истории государства.
Был рожден компьютерный вирус, поразивший Великобританию
В пятницу, 13 января 1989 года, появился компьютерный вирус, который поразил всю Англию. Вирус удалил личные файлы на всех компьютерах и замедлил их работу, но, к счастью, были вовремя приняты меры и вирус не пересек Атлантический океан.
Но в пятницу, 13-го, случилось и много всего хорошего
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Голливуд стал Голливудом. 13 июля 1923 года были установлены всеми узнаваемые буквы. Правда, букв тогда было больше и отношения к кино они не имели.
- НАСА объявило, что на Луне нашли воду (13 ноября 2009 года).
- 13 августа 2004 года Олимпиада официально вернулась на родину и прошла в Афинах, Греция.
- В пятницу, 13 октября 1967 года, по указу президента США Линдона Бейнса Джонсона было объявлено, что наем на работу по признаку пола вне закона. Это событие повлияло на весь мир и подарило женщинам равные права в получении профессии и выборе места работы.
- Впервые были найдены яйца динозавров на раскопках в Монголии 13 июля 1923 года.
- Мальта стала республикой 13 декабря 1974 года. Возможно, для нас это не большое событие, зато для жителей крошечной средиземноморской страны это целая история.
- Был придуман Super Mario Bros. в Японии. Одна из самых культовых видеоигр в истории была выпущена 13 сентября 1985 года.
И самое главное. Несмотря на все стереотипы, технически пятница, 13-е, — все еще пятница. А значит, это лучший день, потому что идет он перед выходными.