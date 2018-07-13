События, которые доказывают, что в пятницу, 13-го, действительно что-то происходит

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Трискайдекафобия — паническая боязнь пятницы, 13-го. Этот день неудач настолько известен, что помимо десятков снятых фильмов и придуманных болезней каждую пятницу, 13-го, теряется до $ 800 млн только потому, что люди боятся ходить по магазинам, путешествовать и вести бизнес. Но действительно ли это такой неудачный день?

AdMe.ru решил разобраться, что такое пятница, 13-е. Просто суеверие или тот день, когда правда стоит остаться дома и накрыться одеялком?

Букингемский дворец был разрушен во время Второй мировой войны в пятницу, 13-го

Согласно военным документам, во время блицатак немецкие войска сбросили 5 бомб на Букингемский дворец и часовню 13 сентября 1940 года. Причем в это время королевская семья находилась в резиденции, но, к счастью, никто из них не пострадал.

В пятницу, 13-го, в 13:30 молния попала в 13-летнего мальчика

Во время авиашоу Lowestoft Seafront Air в Англии молния попала в 13-летнего мальчика, который держал зонт. Но, несмотря на это пугающее совпадение, мальчик отделался лишь ожогом на плече и пробыл в больнице всего несколько дней.

Круизный лайнер Costa Concordia затонул у берегов Италии

Лайнер «Коста Конкордия» (Costa Concordia) затонул 13 января 2012 года. Это было крупнейшее пассажирское судно, на котором находилось в 2 раза больше людей, чем на «Титанике». Тогда погибли 32 человека.

В «черную пятницу» была выжжена половина штата Виктория в Австралии

Это одно из самых смертоносных событий в истории Австралии. Лесные пожары начались 13 января 1939 года и поглотили почти весь штат. Тогда было сожжено 700 жилых домов, 71 человек погиб, а огонь поглотил 575 тыс. га земли (это 3/4 штата).

13 октября 1972 года произошли 2 крупные авиакатастрофы

Уругвайский рейс 571 направлялся в Чили, когда из-за поломки пришлось приземлиться в Андах. После 10 дней безуспешных поисков спасательная операция была прекращена. Однако спустя 72 часа 2 человека появились в ближайшем поселении и рассказали властям, что в снегах находятся еще 16 человек. В тот же день падение самолета «Аэрофлот-217» стало худшей авиакатастрофой в истории России. Все 174 человека на борту погибли в попытке самолета приземлиться из-за плохой погоды. Однако до сих пор непонятно, что стало причиной крушения.

Трагедия в Бангладеш в 1970 году

В пятницу, 13 ноября 1970 года, на Бангладеш обрушился циклон Bhola, вызвавший цунами, в результате чего погибли около 500 тыс. человек. Помимо этого, было уничтожено 90 % скота и посевы на сотнях полей. Эта катастрофа вызвала массовое голодание в течение длительного периода времени. Жители Бангладеш до сих пор считают этот день одним из самых страшных в истории государства.

Был рожден компьютерный вирус, поразивший Великобританию

В пятницу, 13 января 1989 года, появился компьютерный вирус, который поразил всю Англию. Вирус удалил личные файлы на всех компьютерах и замедлил их работу, но, к счастью, были вовремя приняты меры и вирус не пересек Атлантический океан.

Но в пятницу, 13-го, случилось и много всего хорошего

Голливуд стал Голливудом. 13 июля 1923 года были установлены всеми узнаваемые буквы. Правда, букв тогда было больше и отношения к кино они не имели.

НАСА объявило, что на Луне нашли воду (13 ноября 2009 года).

13 августа 2004 года Олимпиада официально вернулась на родину и прошла в Афинах, Греция.

В пятницу, 13 октября 1967 года, по указу президента США Линдона Бейнса Джонсона было объявлено, что наем на работу по признаку пола вне закона. Это событие повлияло на весь мир и подарило женщинам равные права в получении профессии и выборе места работы.

Впервые были найдены яйца динозавров на раскопках в Монголии 13 июля 1923 года.

Мальта стала республикой 13 декабря 1974 года. Возможно, для нас это не большое событие, зато для жителей крошечной средиземноморской страны это целая история.

Был придуман Super Mario Bros. в Японии. Одна из самых культовых видеоигр в истории была выпущена 13 сентября 1985 года.