Сможете ли вы найти все научные ошибки на этой картинке?

В сентябре 1928 года редакция американского журнала «Наука и Изобретательство» (Science and Invention) предложила читателям найти все научные ошибки, изображенные на обложке номера. За исправление 48 неточностей полагался приз в $ 500. К сожалению, мы не можем предложить вам кругленькую сумму за решение этой задачи, зато предоставляем возможность почувствовать себя настоящим ученым, а заодно стать первым, кто отыщет все-все-все нелогичности. Ведь в интернете до сих пор нет полного ответа на данную задачу.

AdMe.ru предлагает вам решить необычную головоломку 90-летней давности. Тут есть над чем поломать голову.

Авторы загадки заверили читателей, что на картинке можно найти ошибки из всех областей научного знания, например астрономии, метеорологии, гидравлики, оптики и физики. Присмотритесь повнимательнее к деталям иллюстрации и задайте себе вопрос: насколько они логичны?

Если хотите сразу проверить свои догадки, нажмите на картинку.

ОТВЕТЫ

  • Тени людей и предметов направлены в разные стороны.
  • Ветер не сдувает дым от сигареты моряка.
  • Нет облака, из которого исходит молния.
  • Молния должна была ударить в более высокий объект — шпиль соседней башни.
  • Линии электропередач ни к чему не подсоединены.
  • Солнечные часы работают неправильно.
  • Дома на заднем плане слишком сильно отличаются по размеру: дом справа очень большой, а слева — совсем крошечный. Масштаб не соблюден.
  • Надпись на табличке сообщает, что Нью-Йорк находится на западе, но флюгер указывает восточное направление.
  • Видно место, где радуга уходит в воду.
  • Луна не может находиться в той же стороне, что и Солнце.
  • Солнце не встает на севере.
  • Стороны света на флюгере перепутаны.
  • У мужчины, сидящего за столом под зонтиком, нет кресла.
  • У собаки неправильная походка.
  • В воде нет отражения Солнца.
  • Последовательность цветов в радуге перепутана.
  • Нет следов дождя, хотя на небе появилась радуга.
  • Струи фонтана падают вертикально вниз, а не по параболической кривой.
  • Ветер никак не воздействует на воду в фонтане.
  • Выхлопная труба находится в передней части автомобиля.

В этом списке представлены далеко не все ошибки. Сможете ли вы найти остальные?

Иллюстратор Mariya Zavolokina специально для AdMe.ru

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9 Комментарии
  • 5 марта 2018
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