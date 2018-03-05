Сможете ли вы найти все научные ошибки на этой картинке?
В сентябре 1928 года редакция американского журнала «Наука и Изобретательство» (Science and Invention) предложила читателям найти все научные ошибки, изображенные на обложке номера. За исправление 48 неточностей полагался приз в $ 500. К сожалению, мы не можем предложить вам кругленькую сумму за решение этой задачи, зато предоставляем возможность почувствовать себя настоящим ученым, а заодно стать первым, кто отыщет все-все-все нелогичности. Ведь в интернете до сих пор нет полного ответа на данную задачу.
AdMe.ru предлагает вам решить необычную головоломку 90-летней давности. Тут есть над чем поломать голову.
Авторы загадки заверили читателей, что на картинке можно найти ошибки из всех областей научного знания, например астрономии, метеорологии, гидравлики, оптики и физики. Присмотритесь повнимательнее к деталям иллюстрации и задайте себе вопрос: насколько они логичны?
Если хотите сразу проверить свои догадки, нажмите на картинку.
ОТВЕТЫ
- Тени людей и предметов направлены в разные стороны.
- Ветер не сдувает дым от сигареты моряка.
- Нет облака, из которого исходит молния.
- Молния должна была ударить в более высокий объект — шпиль соседней башни.
- Линии электропередач ни к чему не подсоединены.
- Солнечные часы работают неправильно.
- Дома на заднем плане слишком сильно отличаются по размеру: дом справа очень большой, а слева — совсем крошечный. Масштаб не соблюден.
- Надпись на табличке сообщает, что Нью-Йорк находится на западе, но флюгер указывает восточное направление.
- Видно место, где радуга уходит в воду.
- Луна не может находиться в той же стороне, что и Солнце.
- Солнце не встает на севере.
- Стороны света на флюгере перепутаны.
- У мужчины, сидящего за столом под зонтиком, нет кресла.
- У собаки неправильная походка.
- В воде нет отражения Солнца.
- Последовательность цветов в радуге перепутана.
- Нет следов дождя, хотя на небе появилась радуга.
- Струи фонтана падают вертикально вниз, а не по параболической кривой.
- Ветер никак не воздействует на воду в фонтане.
- Выхлопная труба находится в передней части автомобиля.
В этом списке представлены далеко не все ошибки. Сможете ли вы найти остальные?
Иллюстратор Mariya Zavolokina специально для AdMe.ru