Сможете ли вы найти все научные ошибки на этой картинке?

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В сентябре 1928 года редакция американского журнала «Наука и Изобретательство» ( Science and Invention ) предложила читателям найти все научные ошибки, изображенные на обложке номера. За исправление 48 неточностей полагался приз в $ 500. К сожалению, мы не можем предложить вам кругленькую сумму за решение этой задачи, зато предоставляем возможность почувствовать себя настоящим ученым, а заодно стать первым, кто отыщет все-все-все нелогичности. Ведь в интернете до сих пор нет полного ответа на данную задачу.

AdMe.ru предлагает вам решить необычную головоломку 90-летней давности. Тут есть над чем поломать голову.

Авторы загадки заверили читателей, что на картинке можно найти ошибки из всех областей научного знания, например астрономии, метеорологии, гидравлики, оптики и физики. Присмотритесь повнимательнее к деталям иллюстрации и задайте себе вопрос: насколько они логичны?

Если хотите сразу проверить свои догадки, нажмите на картинку.