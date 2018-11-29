Сможете ли вы ответить, как эти 16 слов звучат в множественном числе?

2

8

5.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кажется, разве может быть что-то легче, чем множественные числа? Но так ли это просто на самом деле? Например, подписываете вы договоры или договора? Как будет «шило» в множественном числе? Часто перегружаются серверы или сервера?

AdMe.ru предлагает проверить, хорошо ли вы помните эту часть школьной программы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Правильные ответы

1. Напекла оладий 2. Верны оба варианта — и грамм, и граммов 3. В нашем городе нет яслей 4. Шилья 5. Заключаем договоры 6. Нам очень нужны редакторы 7. У тебя не должно быть видно манжет 8. Сегодня серверы перегружены 9. У вас есть шампуры? 10. Он убрал брелоки с ключей 11. Он укрылся парой одеялец 12. Верны оба варианта — и абхазов, и абхазцев 13. Они любят копченые окорока 14. Никто не отработал свои пропуски 15. Он не заслуживает погон 16. Новая коллекция джинсов