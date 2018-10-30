Слова из разных областей России, которые не понять без переводчика с русского на русский

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В словарном запасе жителей разных городов есть особые выражения, которые не поймут в других областях. Их в буквальном смысле придется переводить с русского на русский. К примеру, знаете ли вы, что такое хурды-мурды? А бамбошка?

AdMe.ru делится с читателями небольшим иллюстрированным словарем регионального сленга. Проверьте, попал ли в него ваш город. Мы не смогли бы уместить все слова и все города России и ближнего зарубежья, но надеемся, что в дальнейшем пополним этот словарик.

Астраханская область

В Астрахани швабру называют лентяйкой, стрекоз — коромысликами, а ворон — каргами. Словом «хурды-мурды» именуют пожитки, личные вещи. Баклажаны называют демьянками, а для маленькой речки есть особое слово — ерик.

Иркутская область

Своеобразным словом «мультифора» называют в Иркутской области файлы для документов. Вехотка — это мочалка, а вилок — кочан капусты. Вместо слова «окраина» вы услышите «зады», а «прокатиться на ракете» значит совершить прогулку на скоростном теплоходе, например по Байкалу.

Кировская область

В Кировской области много колоритных слов и выражений: «баский» означает «красивый», «керкать» — кашлять, «чушка» — подбородок, «ссопеть» — быстро съесть. Есть и другие интересные слова: «шоркаться» — растираться мочалкой, «пластаться» — много работать, «расшеперить» — раздвинуть.

Краснодарский край

Непривычные названия овощей и фруктов можно услышать в Краснодаре и вообще на юге России: «синенькие» — баклажаны, «гарбуз» — тыква, «жердела» — абрикосы. Вместо выражения «без сдачи» говорят «под расчет». Громко тянуть с ложки горячий суп — «шваркать», а делать что-то невероятно круто — «бахать».

Омская область

Любую лапшу быстрого приготовления в Омске называют чойсом. «Орать» — значит смеяться, «слива», «сливовый» — что-то очень смешное, а сигнализация автомобиля — «сигнашка».

Республика Татарстан

В Казани слово «айда» можно услышать чаще, чем в других городах, и используют его в разных значениях: пойдем, поедем, давай. «Алла бирса» можно перевести как «бог даст», «надеюсь», а «зачем» используют вместо слов «почему» и «для чего». Другие местные слова: «алга» — вперед, «кутарки» — мелочь, копейки.

Ростовская область

Лапшу быстрого приготовления называют анакомом, банку — баллоном, кусок арбуза — скибкой, а кожурки и очистки — шкоркой. А если вы будете громко пить и есть, это обозначат глаголами «сёрбать» или «плямкать». Еще люди «с Ростова» чаще используют предлог «с», а не «из».

Самарская область

В Самаре распространены такие местные слова: «курмыши» — для обозначения отдаленного места, до которого далеко ехать, «шарушки» — катышки на шерстяной одежде, «сезонка» — раньше так назывался проездной, который покупался каждый месяц. Еще из необычного: яйца продаются в кассетах, а помидор нередко называют помидорой.

Свердловская область

Как вы могли догадаться, бамбошками называют помпоны, мяшей — грязь, а бачками — мусорные контейнеры. Еще нас удивили слова «своротка» (поворот) и «комок» (маленький киоск).

Томская область

«Колбой» или «Калбой» с ударением на последний слог называют в Томске черемшу (дикий чеснок), а «мичуринский» — это любой дачный участок.

Хабаровский край

В Хабаровском крае шаурму и любой ролл в лаваше называют завертоном, а чифанька — это место, где можно поесть китайскую кухню. Другие необычные выражения: «маякнуть» — сообщить, дать знать, «чигиря» — окраина, «фонарно» — наугад, пальцем в небо. Во Владивостоке, кстати, некоторые из этих слов тоже употребляют.

Бонус № 1: Грузия

У русскоязычного населения Грузии тоже есть особый сленг: «ганджина» — кладовка в стене или встроенный шкаф, «харахура» — хлам или некачественный товар, «чустики» — тапочки, а «ботасы» — кроссовки. Есть и особые выражения: «А я очень знаю?» и «Я не в азрах» означают «не знаю совсем».

Бонус № 2: Украина

В Харькове вы можете услышать такие слова, как «тремпель» - вешалка, «локон» - плойка для волос, «стулка» - стул, «вылазка» - пикник, «иван» - таксист, «мастерка» - куртка-олимпийка. В Киеве детский комбинезон называют человечком, а водолазку - гольфом. В Донецкой области контейнер с едой, который вы берете на работу, называют тормозок, а в Луганской области чашкой называют любую большую емкость, например тазик для стирки белья.

Какие слова больше всего вас удивили? Если в списке не оказалось вашего города или вы знаете и другие местечковые выражения, напишите их в комментариях.