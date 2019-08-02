Сколько зарабатывают за один рекламный пост самые популярные блогеры инстаграма

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С появлением социальных сетей лайки и количество подписчиков стали не только мерилом популярности, но и отдельным видом заработка. Страничку с большой аудиторией не стыдно и по наследству передать, ведь она становится желанной площадкой для крупных рекламодателей. Так, аккаунт 21-летней Кайли Дженнер стал самым дорогим в истории: стоимость одной коммерческой публикации составляет более $ 1 млн.

AdMe.ru просмотрел самые популярные на сегодняшний день инстаграм-странички и узнал, сколько стоит разместить 1 рекламный пост у знаменитостей. Кстати, еще мы подготовили бонус: вы узнаете, с какой целью социальная сеть отменила лайки, а также каким образом эти изменения отразятся на блогерах.

12. Катя Клэп: ₽ 250 тыс.

Катя Клэп публикует видеоролики в разных жанрах: скетчи, разговорные видео, музыкальные пародии и многое другое. За ее творчеством следит более 7 млн подписчиков, а 1 рекламный пост стоит ₽ 250 тыс.

11. Настасья Самбурская: ₽ 450 тыс.

Актриса Настасья Самбурская активно развивает свой аккаунт, публикуя красивые селфи с провокационными подписями, чем вызывает бурю эмоций среди 10,5 млн подписчиков. Рекламные посты на странице Настасьи обойдутся в ₽ 450 тыс. за фото и ₽ 600 тыс. за видео.

10. Дмитрий Нагиев: ₽ 650 тыс.

У Дмитрия Нагиева 7,5 млн подписчиков, и чтобы эта армия поклонников смогла увидеть рекламу на страничке российского шоумена, рекламодателю придется выложить от ₽ 650 до 700 тыс. за одну публикацию.

9. Ида Галич: ₽ 880 тыс.

На Иду Галич подписаны 5,7 млн человек, а ценник на рекламу превышает даже расценки тех блогеров, у которых подписчиков в 2 раза больше. Так, одно фото стоит ₽ 880 тыс., видео — ₽ 1 млн, а «сториз» — ₽ 250 тыс.

8. Настя Ивлеева: ₽ 900 тыс.

Количество подписчиков знаменитой телеведущей и блогера неустанно растет и на данный момент составляет 12,4 млн человек. Коммерческое размещение одного фото обойдется в ₽ 900 тыс., а видео — в ₽ 1,2 млн.

7. Сергей Шнуров: ₽ 4,3 млн

У Сергея Шнурова почти 5 млн подписчиков и самая дорогая реклама среди знаменитостей российского шоу-бизнеса. Один рекламный пост стоит ₽ 4,3 млн.

6. Мурад Османн: ₽ 2 млн

Проект Follow me известен во всем мире, и несмотря на то, что у Мурада не так много подписчиков на фоне остальных — всего 4,1 млн человек, его коммерческий пост стоит $ 33 тыс. (более ₽ 2 млн).

5. Кэндис Свейнпол: ₽ 3 млн

Один из самых известных «ангелов» Victoria’s Secret привлекла внимание 13,5 млн подписчиков, а размещение рекламы на страничке белокурой красавицы обойдется в $ 46,7 тыс. (почти ₽ 3 млн).

4. Белла Хадид: ₽ 5,5 млн

Белла Хадид является лицом таких модных домов, как Dior и Bulgari, и наблюдают за ее карьерой 25,1 млн подписчиков. Размещение рекламы на страничке супермодели стоит $ 86,3 тыс. (около ₽ 5,5 млн) за один пост.

3. Златан Ибрагимович: ₽ 13 млн

Шведский футболист считается одним из самых непредсказуемых нападающих своего поколения. Неудивительно, что аудитория его поклонников насчитывает 37,5 млн подписчиков, а один коммерческий пост обходится рекламодателям в $ 200 тыс. (около ₽ 13 млн).

2. Ники Минаж: ₽ 41,5 млн

У эпатажной американской певицы в подписчиках 104 млн человек, а одно рекламное размещение обойдется в $ 651 тыс. (более ₽ 41,5 млн).

1. Кайли Дженнер: ₽ 81 млн

И в прошлом году Кайли занимала 1-е место в списке, а ее пост стоил $ 1 млн. На сегодняшний день у самой молодой миллиардерши в мире 141 млн подписчиков, а цена за 1 рекламное размещение выросла до $ 1,266 тыс. (около ₽ 81 млн), и это абсолютный рекорд в инстаграме.

Бонус: инстаграм отменяет лайки

Новость о том, что люди больше не будут видеть лайки, потрясла многих блогеров. Ведь популярность конвертируется в тысячи долларов, а тут исчезает один из главных показателей. Каковы же будут последствия? Инстаграм уже запустил тест в Канаде, Италии, Бразилии, Ирландии, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Пользователи и дальше смогут нажимать на сердечко под понравившейся публикацией, но больше не увидят, сколько лайков поставили другие. Теперь эта информация будет доступна только автору поста, а всем остальным (в том числе рекламодателям) придется догадываться о степени популярности человека, на страничку которого они попали. Цель такого нововведения — сфокусировать внимание людей на контенте, а не на количестве лайков. Тяжелее остальных придется тем, кто еще не успел раскрутить свой аккаунт, но с другой стороны, теперь каждый будет ориентироваться только на собственное мнение и решать, что ему нравится, а что нет. И это прекрасная возможность проявить себя новичкам, показав миру свое творчество.