Сколько стоит лицо «как у девушек в инстаграме» и какие операции потребуются, чтобы приблизиться к идеалу соцсетей

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Социальные сети навязывают стандарты красоты, которые далеки от естественных человеческих пропорций: слишком маленькие носы, чрезмерно объемные губы, острые скулы и все остальное, что позволяет на фото выглядеть выигрышно. Неудивительно, что люди, которые хотят соответствовать заданным канонам, решаются на радикальные изменения, записываясь на прием к косметологам и пластическим хирургам. Но путь превращения в инстакрасотку требует много не только времени, но и средств. Сколько именно? Ответ вы найдете в статье.

Мы в AdMe.ru учли примерную стоимость всех необходимых пластических операций для создания модного в 2019 году лица. Расчеты производились по курсу 64 рубля за 1 доллар.

Нос как у Анджелины Джоли

Многие недовольны размером или формой своего носа, поэтому уже не первый год ринопластика удерживает лидирующие позиции среди пластических операций. Цена на новый нос зависит от пожеланий клиента и от исходного материала, с которым будет работать хирург. Но тот, кто хочет лицо «как у девушек в инстаграме», вряд ли ограничится легкой коррекцией, поэтому в итоге стоит учитывать полную стоимость операции (с изменением формы хрящей и кости). Такая процедура обойдется в сумму около $ 3 000, или ₽ 192 000.

Губы как у Кайли Дженнер

После ринопластики обычно свои губы начинают казаться меньше, чем хотелось бы, поэтому следующий шаг — хейлопластика (если губы совсем тонкие), а затем уже инъекции гиалуроновой кислоты. Стоимость пластики губ составляет от $ 500, или ₽ 32 000, а цена за 1 мл филлера различается в разных странах. Так, например, в России 1 мл гиалурона обойдется в $ 250, а в США тот же самый препарат будет стоить $ 500. Но учтите, что и это не итоговая цена: если это первая процедура с уколами кислоты, то для заметного результата ее придется повторить. В знаменитых губах Кайли Дженнер явно больше 2 мг, поэтому если стремиться к ее размерам, то за все манипуляции придется выложить косметологам круглую сумму — около $ 1 400, или ₽ 90 000.

Скулы как у Ким Кардашьян

Самая популярная процедура коррекции лица — удаление комочков Биша, а также установка имплантов в скулы. Стоимость имплантации начинается от $ 2 000, или ₽ 128 000. Однако создать нужный объем можно при помощи инъекций, как в случае с увеличением губ. Напомним, что 1 мл филлеров стоит около ₽ 16 000, а для полной коррекции лица потребуется около 7 мл: формирование скул — 2 мл, заполнение носослезной борозды — 2 мл, создание углов нижней челюсти — 2 мл, а также заполнение носогубных складок — 1 мл. Итого $ 1 750, или ₽ 112 000. Дополнительно можно вставить нити для создания каркаса нижней части лица и отдать за эту процедуру от $ 1 250, или ₽ 80 000. Затем останется только обездвижить лоб с помощью уколов ботокса или все тех же инъекций. Все эти процедуры обойдутся в сумму около $ 3 150, или ₽ 200 000.

Глаза как у Беллы Хадид

Если вы намерены создать образ «девушки как в инстаграме», блефаропластика потребуется, даже если вы очень молоды. Операция на веки поможет сделать взгляд открытым и придать глазу форму кошачьего. А дополнительно приподнять бровь можно с помощью уколов ботокса. Средняя цена за создание верхних век составляет $ 1 000, или ₽ 64 000, а нижних — $ 1 500, или ₽ 96 000. В США такая операция обойдется дороже: $ 3 200, или ₽ 200 000.

Подбородок как у Бейонсе

Для гармонизации новых черт лица потребуется и новый подбородок — более вытянутый и чуть выдвинутый вперед. Импланты обойдутся в сумму от $ 3 000, или ₽ 200 000, либо можно придать дополнительный объем филлерами: $ 500, или ₽ 32 000.

Зубы как у Блейк Лайвли

Ну и напоследок — идеальная улыбка, которую можно получить благодаря винирам. Их стоимость начинается от $ 250 долларов, или ₽ 16 000, за штуку. Можно схитрить и поставить виниры только на зону улыбки, тогда процедура обойдется в сумму около $ 2 500, или ₽ 160 000.

Итоговые цифры и зачем все это было нужно

Если сложить все суммы, получается, что стоимость «инстаграмного» лица начинается от $ 13 000, или ₽ 830 000. Для того чтобы среднестатистическая девушка смогла заработать «на базу», ей придется работать почти 2 года и отдать 19 своих зарплат (если верить статистике, которая утверждает, что средние доходы россиян составляют ₽ 43 400, или $ 680, в месяц). И это без учета огромного количества косметических средств, без которых не обходится ни одна инстадива.

Зачем мы написали эту статью? Потому что в наше время внешности уделяется слишком много внимания и порой она становится мерилом успешности. А неспособность соответствовать модным стандартам, несмотря даже на осознание их нереалистичности, люди часто воспринимают как личную неудачу, что приводит к различным видам расстройств. Заботиться о внешности и здоровье, конечно, нужно, но хочется верить, что это не приведет к тому, что со временем по планете будут ходить клоны, похожие друг на друга как две капли воды. К примеру, посмотрите на изображение выше и попробуйте найти Ким Кардашьян. Нашли? Правильный ответ: среди этих четырех девушек нет Ким, они просто скорректировали черты лица согласно модным тенденциям.