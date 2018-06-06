Сколько стоит базовый набор вещей молодого человека в разных странах. Это не шутка, мы серьезно

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Эксперты швейцарского банка UBS посчитали, сколько на сегодняшний день стоит стандартная экипировка молодого и слегка модного человека. В эксперименте сравнивались цены на 8 самых популярных среди молодежи вещей в 11 крупнейших мегаполисах мира. И это не шутка, господа, рейтинг вышел весьма неожиданным.

AdMe.ru предлагает сравнить ваши местные цены с расценками топовых городов, осознать, где миллениалам живется тяжко, а где как в раю, ну и подумать о потенциальных покупках в грядущих путешествиях, конечно же.

В must-have-набор вошли следующие предметы:

Предупреждение! Если вы причисляете себя к молодым людям, но при этом комплект ваших личных вещей разительно отличается либо вы считаете некоторые вещи лишними, либо вы не считаете некоторые вещи вещами, пожалуйста, обратите внимание, что это усредненный набор нашего с вами глобализованного мира. Конечно, частные случаи никто не отменял, но мы сейчас не о них. Мы сейчас о слегка гиперболизированном образе модника эпохи потребления. Итак, что у нас вышло. Пойдем от самого дешевого к самому дорогому городу с такими условиями: курс — 62 рубля за доллар, джинсы — усредненная цена масс-маркета, кроссовки — известные спортивные бренды, подписка Netflix — базовая, айфон — Х, а наше любимое авокадо — цена за килограмм.

11. Гонконг: $ 1 825, или ₽ 113 150

Удивительно, но легче всего выжить моднику в одном из самых дорогих мегаполисов мира. Здесь неожиданно самые дешевые лаптоп и айфон (стоит всего на 9 долларов дешевле, чем на родине), которые в основном и определяли этот список. А еще тут дешевый бигмак, ю-ху!

10. Дубай: $ 2 004, или ₽ 124 248

Город небоскребов среди пустыни, переполненный шейхами, гепардами и золотой молодежью, также на удивление оказался очень даже демократичным в плане цен на базовые вещи.

9. Бангкок: $ 2 130, или ₽ 132 060

А вот официальная вторая столица веселых мальчишников с их дешевой едой и напитками, кажется, на своем месте.

8. Нью-Йорк: $ 2 369, или ₽ 146 878

Родина если не всех, то хотя бы доброй трети представленных здесь вещей — на четвертом месте, что тоже вполне логично.

7. Париж: $ 2 487, или ₽ 154 194

Столица моды держит высокую цену на одежду и обувь, чего не скажешь о технике.

6. Торонто: $ 2 535, или ₽ 157 170

Канадские цены никак не удивляют, даже написать нечего. Напишем разве что только о кофе: он тут сравнительно недорогой.

5. Цюрих: $ 2 567, или ₽ 159 154

Со Швейцарией ясно одно: если вы хотите приодеться, а после — перекусить в «Макдоналдсе», то вам не нужно ехать в Швейцарию. А еще тут самая дорогая подписка на Netflix.

4. Лондон: $ 2 725, или ₽ 168 950

Жизнь миллениала в Туманном Альбионе дороговата, что тут сказать.

3. Москва: $ 3 354, или ₽ 207 948

Неожиданно одним из самых дорогих городов для модников стала столица России: здесь и одежда дорогая, и техника. Ситуацию не спасает даже самый дешевый в мире бигмак.

2. Йоханнесбург (ЮАР): $ 3 487, или ₽ 216 194

Самый дешевый кофе и самые дорогие лаптопы — вот что происходит на той стороне планеты, если кто не знал.

1. Буэнос-Айрес: $ 3 696, или ₽ 229 152

Дешевый кофе, дешевое авокадо, дешевые джинсы... и айфон, который стоит аж 2 243 доллара! Это почти в два раза дороже, чем в США. Именно из-за детища компании Apple тяжелее всего живется аргентинским хипстерам.

А так ли дорога жизнь в вашей стране?