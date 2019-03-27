Сколько ресурсов мы тратим на самом деле и можем ли нанести непоправимый вред природе?

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Экологи уже не первый год бьют тревогу и напоминают нам о необходимости экономить воду, газ и электричество. Но так ли все страшно на самом деле? И действительно ли протекающие краны и привычка ежедневно принимать ванну наносят глобальный вред природе?

AdMe.ru стало интересно, в каких объемах каждый из нас тратит драгоценные природные ресурсы. И знаете, выяснились довольно неожиданные вещи.

Расход воды: кран на кухне, ванна, душ, унитаз

В среднем каждый из нас ежедневно использует около 300–370 л воды. И большая часть этих трат приходится на смывание в унитазе. Почетное 2-е место «занимает» принятие ванны. Эксперт издания Нealth24 решила провести небольшой эксперимент и попробовать уложиться в 100 л воды в день. Забегая вперед, скажем, что у нее получилось расходовать в среднем 66,5 л (456,6 л в неделю). В целях экономии женщина спускала воду в унитазе только дважды в день, а в промежутках использовала для смывания техническую воду (оставшуюся после стирки или уборки в доме). Мытье тарелок и кружек она доверила посудомоечной машине, а ванну принимала один раз в неделю. В остальные дни экспериментатор протирала тело мокрой губкой. «Это способ, которым пациенты моются в больнице, — отметила исследовательница. — Мой главный совет по экономии: вместо обычной ванны или душа используйте чистую губку. Так вам понадобится всего около 300 мл воды вместо привычных 80 л».

Главными «ворами» воды в доме обычно называют подтекающие краны. В реальности дела обстоят так: многие пользователи интернета с этим не согласны, утверждая, что эти капли (и даже открытый на полную катушку кран) не наносят никакого ущерба экологии. Если кран будет открыт всего лишь 1,5 часа, то наберется столько воды, сколько вы сможете выпить за целый год (около 1 кубометра). За сутки из крана вытечет аж 140 полных ванн. Человеку этого хватит на 17 лет. А теперь представим озеро Байкал и вообразим, что его наполняют все реки мира. В цифрах это 26 квадриллионов литров. Вашему домашнему крану не повезло: он должен работать 4,5 млрд лет, чтобы справиться с той же задачей. Представьте: если бы вода начала вытекать с такой скоростью из Байкала при первом динозавре, то сегодня в озере осталось бы еще 95 % воды.

Если вы не принадлежите к числу фанатов сверхэкономии, но одновременно не готовы расточительно относиться к природным ресурсам, лучше взять на вооружение последние новинки бытовой техники. Хорошим решением может стать современная посудомоечная машина. Только сравните: когда вы моете посуду руками, тратите до 100 л воды, а умная техника с маркировкой Energy Star использует лишь 11 л. Во многих странах уже введен контроль за потреблением воды. Существуют законы, которые определяют, какое количество воды в минуту должны пропускать краны, унитазы и душевые. В Атланте (штат Джорджия) даже предлагают скидки при установке водосберегающей сантехники.

Расход электроэнергии: лампочки и бытовые приборы

По данным Управления по энергетической информации США, средний потребитель «сжигает» энергии приблизительно 909 кВт/ч в месяц, или около 10 909 кВт/ч в год. В Великобритании подсчитали, что объем электроэнергии будет зависеть от времени года и дней недели. Люди обычно используют больше энергии в выходные и в плохую погоду. При этом жильцы обычной квартиры здесь тратят около 300 кВт/ч в месяц. Как беречь энергию? Довольно просто: установить энергосберегающие лампы и вовремя выключать свет и бытовые приборы.

Расход газа: отопление дома и приготовление пищи

Исследование, проведенное британской страховой компанией, показало, что средняя семья в этой стране «выкидывает» £ 80 в год на ненужное газовое отопление. Из-за плохой изоляции помещений мы часто тратим тепло (а вместе с ним и деньги) на отопление улицы. Теплый воздух «сбегает» через щели в некачественных окнах и неправильно установленных балконных дверях. Еще один повседневный способ применения природного газа — приготовление еды. И здесь тоже есть свои секреты экономии. Не открывайте дверцу духовки без особой необходимости. Каждый раз, когда вы хотите посмотреть, как поживает готовящееся блюдо, температура внутри падает в среднем на 50 градусов. На ее восстановление требуются дополнительные объемы газа.

Всегда регулируйте пламя: оно не должно подниматься за пределы кастрюли или сковородки.

Используйте невысокие кастрюли с тонкими стенками, а во время готовки накрывайте их крышкой — это поможет сберечь тепло.

Бытовые отходы: пластик, стекло, неиспользованная пища

Своеобразным рекордсменом по производству мусора называют США, где ежегодно образуется 246 млн тонн твердых отходов. Ученые подсчитали, что каждую секунду здесь выбрасывают 694 пластиковые бутылки. Еще одной серьезной проблемой современности называют пищевые отходы. Мы уже привыкли закупать продукты полными тележками. Часть из них так и не съедается: овощи могут заплесневеть, молоко — прокиснуть, а какие-нибудь условные сосиски просто окажутся невкусными и сразу же полетят в мусорное ведро. В итоге на свалках оказывается чересчур много выброшенной еды. Разлагаясь, эти продукы производят метан — мощный парниковый газ. Простой пример: в Канаде в течение двух недель проводили исследования состава бытовых отходов в 28 частных домах. Объем пищевого мусора составил 36,1 %, причем половины этих отходов могло не быть при экономном использовании продуктов.

Бонус: Виртуальная вода

Никогда не задумывались, сколько воды мы едим каждый день? И это вовсе не оговорка. Люди используют большое количество воды для производства еды, бумаги, хлопчатобумажной одежды и прочих товаров. Это так называемая виртуальная вода — скрытый компонент производства. Впервые о ней начал говорить профессор Королевского колледжа Лондона Джон Энтони Аллан. Согласно его концепции, в одной чашке кофе в среднем содержится около 140 л виртуальной воды (именно столько нужно для производства этого напитка), в килограмме пшеницы — 1 300 л, в хлопковой рубашке — 2 500 л, а в джинсах — 10 800 л. Каждый человек выпивает в среднем 2–4 л воды в день, но одновременно он может потреблять до 2 000–5 000 л виртуальной жидкости. К примеру, для производства 300-граммового стейка может использоваться до 4 650 л воды. Даже яблоко будет иметь «водный след» объемом 70 л. Добропорядочные компании пытаются максимально сберечь природные ресурсы и сократить использование воды на производстве. Чем мы можем им помочь? Ну хотя бы не выбрасывать результаты их труда в мусорное ведро (см. пункт про пищевые отходы).

Не пробовали подсчитать, сколько воды, газа и электричества тратит ваша семья? А сколько мусора вы выкидываете?