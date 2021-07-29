Сколько лет было девушкам с известных картин и как в наше время выглядят их ровесницы

С портретов кисти знаменитых художников прошлого на нас взирают самые разные люди. Кто-то из них был наделен властью, а кто-то вел тихую обычную жизнь. Некоторые ослепительно красивы, лица других кажутся ничем не примечательными. Но в каждом из этих людей мы видим личность, которая сумела увлечь творца и на месяцы или даже годы, пока создавалось произведение искусства, всецело завладеть его вниманием. Возможно, поэтому сейчас нам так хочется узнать о них чуточку больше.

Мы в AdMe.ru выяснили, сколько лет было этим женщинам, когда были написаны их портреты. А потом не смогли удержаться и сравнили картины с фото наших современниц в том же возрасте. К сожалению, мы не знаем точной даты рождения Анны Болейн или рыжеволосой натурщицы Данте Габриэля Россетти, поэтому в их случае сравнения получились приблизительными, но, как нам кажется, не менее яркими.

Вера Мамонтова и Сури Круз в 11 лет

С картины «Девочка с персиками» Валентина Серова на нас смотрит Вера Мамонтова — 11-летняя дочь богатого купца и предпринимателя, у которого и гостил знаменитый художник. Что интересно, в этом подмосковном поместье действительно выращивали персики, и именно они на столе перед Верой.

Мария-Антуанетта и Милли Бобби Браун в 13 лет

На этом портрете Марии-Антуанетте, будущей королеве Франции, всего 13 лет. Миниатюрную версию картины отправили Людовику XVI, чтобы показать, как выглядит его невеста. И, судя по всему, он был впечатлен, потому что свадьба состоялась.

Маргарита Лути и Маккензи Фой в 17 лет

На картине, которую считают одним из лучших портретов кисти Рафаэля, изображена женщина, которую мастер любил всю свою жизнь. Маргарите Лути, известной как Форнарина, было 17 лет, когда она встретила художника. И вскоре после знакомства он запечатлел девушку на своей картине.

Мария Лопухина и Хлоя Грейс Морец в 18 лет

Этот портрет — визитная карточка художника В. Л. Боровиковского. На нем изображена 18-летняя Мария Лопухина, в девичестве Толстая, представительница древнего графского рода. Судьба девушки оказалась трагической. В 22 года она вышла замуж, но не была счастлива в этом браке. А еще через 2 года ее забрала болезнь.

Жанна Самари и Дакота Фэннинг в 20 лет

Жанна Самари — французская актриса и муза Пьера Огюста Ренуара. Она жила недалеко от мастерской художника и часто ему позировала. Этот ее портрет на воздушном розовом фоне считается одним из самых прелестных.

Алекса Уайлдинг (около 25 лет) и Мэделин Петш в 25 лет

Данте Габриэль Россетти сначала изобразил на полотне «Леди Лилит» другую девушку, но потом переписал картину, и моделью стала Алекса Уайлдинг. На момент, когда художник начал видоизменять свою работу, его модели было около 25 лет.

Анна Болейн (около 26 лет) и Дакота Джонсон в 26 лет

Точную дату рождения королевы историки так и не установили, но предполагается, что она появилась на свет в 1507 году. А этот портрет кисти неизвестного художника был написан приблизительно в 1533–1536 годах, то есть можно предположить, что Анне Болейн на нем около 26 лет.

Нэн Вуд Грэм и Маккензи Дэвис в 31 год

На этой мистической картине изображена Нэн Вуд Грэм. Она и сама была художницей, но все же наиболее известна как женщина с картины «Американская готика», которую написал ее брат. Грант Вуд сделал лицо сестры более удлиненным, и поэтому ее не так легко узнать.

Маргарет ван Эйк и Натали Дормер в 33 года

На этой картине изображена супруга художника, Маргарет. Надпись на ней гласит: «Мой муж Ян нарисовал меня в 1439 году, 15 июня. Мне было 33 года».

Мария Гортензия Фике и Леа Сейду в 35 лет

Поль Сезанн часто изображал на своих картинах главную женщину в его жизни — жену и мать его единственного сына Гортензию Фике. Всего известно 29 ее портретов. Это полотно было написано между 1885 и 1886 годами, соответственно, когда художник начал над ним работать, мадам Сезанн было 35 лет.

Фрида Кало и Сальма Хайек в 36 лет

Картина была написана в 1943 году, и это было довольно плодотворное время для Фриды Кало — тогда она создала несколько автопортретов. Она некоторое время преподавала живопись в художественной школе, но после того как состояние ее здоровья ухудшилось, ей пришлось проводить занятия у себя дома. Ученики постепенно стали отсеиваться, и в конце концов их осталось только четверо. Эти обезьянки символизируют их, самых преданных последователей Фриды.

Елизавета I и Джессика Честейн в 42 года

Этот потрет английской королевы был написан приблизительно в 1575 году неизвестным художником. Почти наверняка Елизавета I позировала живописцу, и считается, что это одно из самых реалистичных поздних ее изображений. Технический анализ показал, что краски с течением времени выцвели и лицо королевы изначально не было таким бледным. А золотисто-коричневый узор на ее платье был малиново-золотым.

Екатерина II и Мерил Стрип в 64 года

В конце XVIII века Екатерина II пригласила ко двору Иоганна Баптиста Лампи — старшего, признанного мастера парадного портрета. В 1793 году живописец изобразил императрицу в образе величественной богини. Портрет понравился Екатерине, и Лампи-старший получил за него денежное вознаграждение и ежегодное содержание.