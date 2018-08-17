Секреты обольщения, которыми пользуются современные гейши

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Гейша — один из самых ярких образов, которые у большинства людей ассоциируются с Японией. Многие уверены, что это женщины, которые умеют только красить лицо и ублажать мужчин. Однако такое мнение — это не более чем популярный стереотип: гейши совсем не женщины легкого поведения, а список их талантов поистине впечатляет.

AdMe.ru расскажет вам, что же такого удивительного и необычного знают и умеют эти женщины и почему им с легкостью удается кружить мужчинам головы и разбивать сердца.

1. Внешность

Гейши тратят огромное количество времени на то, чтобы привести себя в порядок. Процедура наведения красоты может занимать до 4–5 часов. Но майко, ученицам гейш, для этого нужно еще больше времени. Дело в том, что гейши предпочитают использовать парик или шиньон, а майко делают сложные прически из своих волос и используют намного больше косметики. В Японии специально для гейш и майко выпускаются особые лимитированные наборы косметики. В них входят отбеливающие кожу пудра и крем, стойкие помады и подводки, которые не стираются в течение всего дня. Гейши и майко всегда выглядят безупречно, но сложно даже представить, какой огромный труд за этим стоит.

2. Походка

Многих мужчин приводит в умиление особая походка гейши, семенящая и даже немного косолапая. Это создает впечатление особой хрупкости и беззащитности. Таких женщин хочется оберегать и заботиться о них. Причина подобной походки кроется в особой обуви гейш — окобо. Это босоножки на деревянной платформе, в которых смещен центр тяжести. В обычной обуви он приходится на носок, а в окобо — на пятку, поэтому ходить в них очень тяжело. Чтобы придать походке дополнительное очарование, порой гейши прикрепляют к босоножкам бубенчики, которые ритмично звенят при ходьбе мелкими шажками.

3. Кимоно

Кимоно — это вовсе не платье или халат, а цельный кусок ткани, который оборачивают вокруг тела особым образом и закрепляют с помощью нескольких поясов. Существует много разных видов этой одежды на все случаи жизни: официальное, полуофициальное и даже спортивное. Зимой и осенью гейши носят кимоно с теплой подкладкой, весной — на хлопке, а летом — из тонкого шелка. Такой предмет гардероба порой может обойтись в $ 10–15 тыс.

4. Изящество в каждом движении

Йоахим Шлизингер посвятил свою книгу «Гейша — загадочный японский артист» традициям и ритуалам современных гейш, а также секретам их женственности. Японским феям гостеприимства по силам очаровать мужчину с помощью одних только рук. Они не должны выглядеть слишком длинными, поэтому, передавая за столом какую-либо вещь, гейши прижимают локти к телу, и это выглядит весьма изящно. У гейши в прямом смысле слова может быть припрятана пара козырей в рукаве: к примеру, несколько мягких бумажных салфеток, сложенных в технике оригами. Это отличный выход для женщины, если она простужена или хочет незаметно стереть с чашки след от помады. Иногда эти салфетки используют для заметок.

5. Искренность и самоуважение

Гейша очаровывает своих гостей с первого взгляда. Прежде чем поздороваться с человеком, она всегда проникновенно смотрит ему в глаза с улыбкой и только потом произносит: «Добрый день». Гостями гейши могут быть как мужчины, так и женщины, ведь она может найти общий язык с каждым человеком и умеет быть полезной и интересной для всех. У гейш также очень развито чувство собственного достоинства. Их не принудишь делать то, чего они не хотят. Если какое-то приглашение покажется гейше подозрительным или неуважительным, она ответит вежливым отказом.

6. Чудо-гриб мейтаке

У очаровательных гейш есть свои секреты. Один из них — это древесный гриб мейтаке (он же «танцующий гриб», «гриб японских гейш»). Пищевая добавка из этого гриба обладает поистине удивительными свойствами. Она снижает калорийность еды, а также подавляет малоприятные проявления ПМС: раздражительность, тянущие боли и быструю утомляемость. Увидеть гейшу в дурном расположении духа практически невозможно. Конечно, за этим явлением стоит не только волшебный гриб, но и умение гейши в любой ситуации сохранять лицо и контролировать свои чувства.

7. Что должна уметь гейша

Современная гейша знает несколько языков, играет на музыкальных инструментах, поет, танцует и, конечно же, по всем канонам проводит чайную церемонию. Чтобы научиться всему этому, требуются годы, поэтому девочки, которые выбрали этот путь, уже с 6 лет обучаются музыке и пению, рисованию и танцам, наполненным сложной символикой.

8. Талант говорить и слушать

Мужчины приходят к гейшам, чтобы насладиться приятной беседой. Часто направление разговора определяет сама женщина, деликатно задавая правильные вопросы и давая своему гостю возможность выговориться. Гейша должна быть в курсе всех политических, социальных, спортивных и культурных новостей страны, ведь никогда не знаешь, какую тему затронет гость. В числе ценных качеств японских мастериц беседы — умение заставить клиента расслабиться, а порой и от души посмеяться.

9. Годы только прибавляют опыта и мудрости

Японская гейша Юко Асакуса работает и по сей день, а ведь ей уже 94 года. Своей профессией она занимается с 16 лет и даже сейчас очень востребована и интересна мужчинам. Не стоит думать, что все гейши — молоденькие девушки. С возрастом они становятся еще более уважаемыми и достигают расцвета своей популярности. Считается, что именно после 30 лет раскрывается естественная красота женщины.

10. Гейша — не женщина легкого поведения

Для многих людей слово «гейша» все еще ассоциируется с женщинами легкого поведения. Дело в том, что во время Второй мировой войны куртизанки представлялись американским солдатам гейшами. Делали они это специально, в надежде, что экзотические фантазии по поводу японских красавиц соблазнят иностранцев. По этой причине всех японских женщин, что отдавались им, солдаты стали называть «geisha girl». Однако гейша отнюдь не женщина легкого поведения. Отличить настоящую гейшу от японских работниц секс-индустрии, юдзе или ойран, можно по внешнему виду. К примеру, у куртизанок пояс кимоно (оби) завязывается спереди на простой узел: так легче и быстрее избавиться от одежды. А у гейши этот пояс завязан сзади на большое количество трудных узлов. Юдзе носят обувь на босу ногу, без белых носочков. А еще они часто украшают прическу красными нитями и монетками.

Бонус: «Мемуары гейши» против «Настоящих мемуаров гейши»

После экранизации культового романа Артура Голдена «Мемуары гейши» многие решили, что именно так, как показано в фильме, и ведут себя настоящие гейши: к примеру, могут продать свою девственность на аукционе или согласиться на интимную близость в корыстных целях. Однако мало кто знает, что прототипом главной героини стала самая высокооплачиваемая гейша Японии Минэко Ивасаки. По словам женщины, Голден исказил ее историю и разгласил личную информацию, что стало причиной судебного процесса и денежной компенсации для Ивасаки. Минэко опубликовала автобиографию «Жизнь гейши» (в России она вышла под названием «Настоящие мемуары гейши»), чтобы показать, как все было на самом деле. Книга Минэко стала международным бестселлером и также была экранизирована.