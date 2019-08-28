15+ секретов молодости и долголетия японцев, которые перезагрузят ваш организм

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Не секрет, что продолжительность жизни в Японии самая высокая в мире. Выход на пенсию для японцев — новый жизненный этап, где ты можешь отдыхать и путешествовать, а 90-летие — это очередной веселый праздник с близкими людьми.

Мы в AdMe.ru решили раскрыть тайны молодости и долголетия жителей Страны восходящего солнца, чтобы вы смогли применить их в своей жизни.

Искусство еды

Еда для японцев — это настоящая наука: они не готовят про запас. Овощи, крупы, рыба и свинина — основные ингредиенты ежедневного меню каждого жителя Японии.

Кстати, готовится еда тоже по-особенному: крупы должны быть слегка недоваренными, овощи — обжаренными на слабом огне, а свинину режут прямо с костями и варят около 7–8 часов, благодаря чему из мяса вываривается весь холестерин и образуется коллаген. Соль и острые специи здесь не приветствуются.

Водоросли в этой стране едят не столько из-за их вкусовых качеств, сколько из-за полезности: модзуку или вакамэ защищают кожу от УФ-лучей и загрязнения.

Сашими из рыбы или морепродуктов давно перекочевали с японского стола на стол каждого европейца, но свежее мясо козла остается деликатесом исключительно для жителей Страны восходящего солнца. К слову, японцы уверены, что через мясо козла человек перенимает его качества: стойкость, силу, отвагу и мужество.

Еда с высоким содержанием витамина С. Долгожители обожают цитрусовые и стараются есть их ежедневно, благодаря чему меланин внутри кожи расщепляется и она становится светлой и ровной.

Вода в жизни каждого японца занимает особое место. Ее никогда не употребляют вместе с пищей, а просто берут с собой бутылку воды на прогулку. Очень важно, чтобы вода была комнатной температуры и без каких-либо добавок.

Антидепрессант в бутылке

Долгожители не отказывают себе в бокале вина за обедом. Для них это отличный антидепрессант, который помогает расслабиться после трудного дня и поднять себе настроение. К слову, фруктовые вина в Японии — отличный подарок на любой праздник. Таким подарком гость желает знакомому здоровья и долголетия.

Змеевка (змеиное вино) считается настоящим эликсиром молодости. Несмотря на кусающиеся цены на это вино (цена за бутылку доходит до $ 1 500). Японцы не постесняются выпить стопку змеевки за обедом для сохранения молодости и здоровья.

Ни дня в четырех стенах

Ни в 25, ни в 80 лет японца не застанешь на диване перед телевизором. Если молодежь покоряет Фудзияму, катается на серфе, погружается на дно побережья Окинавы, поет в караоке, ходит на концерты или просто прогуливается по улице, то пенсионеры играют в гольф, занимаются спортивным бегом, йогой или танцами, встречаются с друзьями и проводят много времени с семьей. Активный отдых очень важен не только для физического, но и для психологического здоровья.

Онсэны и особое отношение к коже

Японки относятся к своей коже как к дару, который дан природой на время. А значит, необходимо ухаживать и заботиться о ней ежедневно. Так, они наносят солнцезащитные кремы каждое утро и выбирают косметику исключительно с высокой степенью защиты SPF, а также время от времени берут на прогулку легкие зонтики.

Несколько раз в неделю красотки устраивают себе дни без макияжа. В это время на кожу наносятся только очищающие и увлажняющие средства, никакой декоративной косметики.

Несмотря на то, что намного легче принять ванну дома, жители Японии все еще устраивают банные дни в термальных источниках раз в неделю. Распаривая кожу в теплой воде, с помощью японских мочалок (хлопок, конопля, лен) девушки снимают омертвевшие клетки кожи, после чего натирают тело маслом из рисовых отрубей. Оно содержит антиоксиданты и витамин Е: именно они активно борются со старением эпидермиса.

Кстати, дома японки добавляют в воду морскую соль, ароматические масла и травы, чтобы нейтрализовать негативное влияние сточной воды на кожу.

Противовозрастной массаж

Помимо фарфорового цвета лица, жители Страны восходящего солнца могут похвастаться гладкой и подтянутой кожей, отсутствием второго подбородка и пигментных пятен. Но дело не только в хорошей наследственности: ежедневно девушки делают антивозрастной массаж. Особенность массажа — «пробуждение» спящих мышц лица сильными нажатиями на кожу, при этом двигать руками нужно очень медленно, чтобы разогнать лимфу. Кожа должна быть очищена от косметики и увлажнена кремом, молочком или маслом. Познакомиться с техникой антивозрастного массажа можно тут.

Рыбий пилинг

Отшелушивать ороговевшую кожу с помощью тех самых рыбок вида Garra rufa долгожители начали еще в 2006 году. Но, помимо ног, японские салоны предлагают очищение лица и всего тела. Такие рыбки не только очищают «сложные» места на коже, но и вырабатывают ферменты, которые расслабляют кожу, делают ее мягкой и приостанавливают рост кутикулы.

Духовная красота

Японцы никуда не спешат, они не суетятся и не раздражаются лишний раз, сохраняя внутри себя баланс. Для них жизнь — это путь, а не гонка, где нужно прийти к финишу первым. Возможно, их внутренняя гармония — один из самых важных секретов долголетия, который они передают из поколения в поколение.

Наверняка и у наших читателей есть собственные секреты внутренней и внешней красоты. Расскажите о них, ведь такая информация будет полезна каждому в преддверии осени.