Какие фишки итальянцев стоит перенять всем мужчинам, которые хотят быть стильными

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Одна лишь фраза Made in Italy говорит нам так же много, как и Made in China. Итальянский стиль ассоциируется с чем-то роскошным, качественным и, конечно же, модным. Одеваться как с обложки журнала, кажется, заложено у жителей этой страны в крови. Но научиться выглядеть стильно достаточно просто. Главное — руководствоваться определенными правилами.

AdMe.ru предлагает вам вдохновиться стилем итальянских мужчин и позаимствовать у них пару секретов для своего гардероба.

1. Выбирайте свободный крой

В итальянском языке существует термин la sprezzatura, который подразумевает определенную небрежность в стиле. Именно этим и руководствуются мужчины, подбирая свой образ. В шкафу у итальянца вы найдете пиджаки свободного кроя: они не сковывают его движения и позволяют чувствовать себя комфортно как на прогулке в парке, так и на официальной встрече.

2. Экспериментируйте с цветом

Кто сказал, что розовый цвет можно носить только женщинам? Итальянцы смеются над подобными стереотипами, ведь их гардероб пестрит красками. Мужчины в Италии комбинируют яркие рубашки с костюмами нейтральных оттенков или же, например, разбавляют серьезный деловой образ красочным кардиганом, накинутым на плечи.

3. Не бойтесь головных уборов

Итальянцы отказались от стандартных кепок в пользу стильных головных уборов, таких как, например, фетровая шляпа. Помимо того, что она служит оригинальным дополнением к образу, шляпа еще и спасает от палящего итальянского солнца.

4. Дополняйте образ аксессуарами

Массивные спортивные часы, маленький платок, выглядывающий из верхнего нагрудного кармана пиджака, винтажные солнцезащитные очки, ремень в тон обуви и блестящие запонки на рубашке: итальянцы не боятся аксессуаров, а наоборот, активно их используют. С помощью подобных деталей образ становится завершенным и, что называется, вкусным. Такого мужчину интересно рассматривать, как красивую картинку в журнале.

5. Завязывайте галстук по-итальянски

Многие итальянцы не застегивают две верхние пуговицы на рубашке, но если уж надевают галстук, то предпочитают завязывать его на свой, итальянский манер — двойным узлом. Таким образом видны обе части галстука, а узкая сторона остается длиннее, чем широкая.

6. Отдавайте предпочтение следочкам, а не носкам

Итальянцы являются настоящими фетишистами в том, что касается носков. В среднем у каждого мужчины в ящике можно найти примерно 17 разных пар. Однако все большую популярность набирают fantasmino, или следочки. Эти носки настолько короткие, что со стороны создается впечатление, как будто вы надели обувь на босую ногу. Выглядит непривычно, но все же стильно.

7. Отдавайте преимущество однотонным футболкам

Итальянцы знают, что однотонные футболки выглядят гораздо дороже, чем те, которые пестрят рисунками и надписями (хотя на самом деле все может быть совсем наоборот). Однако «чистые» футболки отлично подойдут как под классические брюки, так и под джинсы. Поэтому прикупите в свой базовый гардероб футболки белого, серого и черного цветов.

8. Не бойтесь белого

Нередко можно встретить итальянца, одетого в белые брюки. Казалось бы, почему выбор пал именно на этот маркий и непрактичный цвет? Во-первых, белый создает определенную легкую атмосферу, а во-вторых, он отлично нейтрализирует и поэтому позволяет экспериментировать с ярким цветом рубашки или блейзера.

Мужчин из каких стран вы считаете самыми стильными?