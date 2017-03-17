Секретные сигналы и обозначения, которые можно встретить повсюду

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На многие объявления и знаки, с которыми мы ежедневно сталкиваемся на улицах, в больницах, метро и других общественных местах, мы просто не обращаем внимание. Между тем, они могут оказаться зашифрованными посланиями, истинное значение которых понимают только сотрудники спецслужб. AdMe.ru решил разобраться в этом и рассказать вам, что же означают эти секретные коды, используемые практически повсеместно.

На большинстве международных лайнеров используются звуковые сигналы, которые нужны для предупреждения персонала и предотвращения паники во время чрезвычайных ситуаций. «Оскар-оскар-оскар» — значит, человек за бортом. «Альфа-альфа-альфа» — кому-то срочно нужна медицинская помощь. Если слышите «Зулу-зулу-зулу» и место — можете идти туда и наблюдать драку, если успеете. Но самый страшный сигнал на море — «Браво-браво-браво». Это значит пожар. Упоминание некоего «Господина Яркова» говорит о крайне серьезной ситуации. Например, фраза: «Господин Ярков, вас ждут на первой и второй». Означает, что экипажу нужно срочно задраить люки на этих палубах. Имя может быть другим и определяется заранее сотрудниками, но оно часто связано с чем-то ярким или светящимся.

В некоторых больницах используется система цветовых обозначений. Цвета могут объявлять по громкой связи или показывать на табло или карточке. «Красный» — по громкой связи означает, что где-то в здании больницы начался пожар.

— по громкой связи означает, что где-то в здании больницы начался пожар. «Черный» — предупреждает персонал о том, что поступило сообщение о минировании здания.

предупреждает персонал о том, что поступило сообщение о минировании здания. «Серебряный» — вооруженный человек в больнице.

— вооруженный человек в больнице. «Серый» — драка или агрессивное поведение.

— драка или агрессивное поведение. А вот «Синий» — ситуации, когда доктору срочно нужна помощь для спасения жизни.

— ситуации, когда доктору срочно нужна помощь для спасения жизни. Иногда по рации ведут поиск несуществующего доктора с необычной фамилией: «Доктор Птичкин пройдите...» — значит, чтобы охрана немедленно пришла в указанное место.

В торговых центрах всегда большое скопление людей, поэтому при возникновении экстренной ситуации, чтобы избежать паники, часто между персоналом используются шифровки. « Проверка времени» — такое объявление в громкоговоритель используется повсеместно. Это значит, что поступило сообщение о терроризме и будет произведена эвакуация.

— такое объявление в громкоговоритель используется повсеместно. Это значит, что поступило сообщение о терроризме и будет произведена эвакуация. « Код 99» — потерялся ребенок. В некоторых магазинах используют американское обозначение — «Код Адам» . При этом все выходы из здания блокируются на то время, пока ребенок не будет найден.

— потерялся ребенок. В некоторых магазинах используют американское обозначение — . При этом все выходы из здания блокируются на то время, пока ребенок не будет найден. « Код 1000» — означает, что в здании сработала пожарная сигнализация. А длинный сигнал — отмена тревоги.

— означает, что в здании сработала пожарная сигнализация. А длинный сигнал — отмена тревоги. В некоторых магазинах есть список имен, которыми обозначаются различные ситуации. Например, фраза «Леонид, пожалуйста, подойдите к кассе» означает, что кто-то пытается украсть вещь из магазина.

Если вы будете находиться в холле гостиницы и там заиграет вальс « Дунайские волны » — это означает, что нужно срочно эвакуироваться. Бывали случаи, когда во время происшествия по всем каналам включали «Лебединое озеро».

В развлекательных учреждениях, таких как театр или цирк, объявление: «Актер покинул здание» означает пожар. Похожее обозначение используется в некоторых кафе и ресторанах по всему миру.

Если на железнодорожном вокзале вызовут «главного управляющего Пескова» , то служащим станет ясно, что случился пожар. В разных странах имя может быть другим, но оно обычно связано с тем, что тушит огонь.

В некоторых частных школах по громкой связи могли объявить: «Уважаемые учителя, не забудьте о собрании в воскресенье», это означало, что в школу проник нарушитель — нужно закрыть и даже забаррикадировать двери в классы.