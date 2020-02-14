Как принц Гарри и Меган Маркл ушли из королевской семьи и что ждет пару в будущем

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8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи и начинают вести финансово независимую жизнь. Новость потрясла мировое сообщество, и до сих пор не утихают споры о том, что ждет герцога и герцогиню Сассекских вне монаршего гнезда.

Коллектив AdMe.ru дождался, пока буря вокруг этого события хоть немного стихнет, и теперь пытается разобраться в том, какие же изменения придут в жизнь этой смелой пары. А в конце вас ждет бонус — фото стенда королевской семьи в музее мадам Тюссо после ухода Меган и Гарри.

Еще раз вкратце о том, что произошло

  • 8 января Меган и Гарри делают заявление об отказе от обязанностей старших членов королевской семьи и желании обрести финансовую независимость. При этом они не отказываются от титулов герцога и герцогини и продолжают всецело поддерживать королеву.

  • В тот же день был опубликован ответ Букингемского дворца о том, что позиция Гарри и Меган ясна, но для обсуждения такого сложного вопроса требуется время и все переговоры только на начальной стадии. По слухам, королевская семья знала об этих намерениях, но была совершенно не готова к их обнародованию. Более того, королева даже просила герцога и герцогиню повременить с оглаской своего решения, но они не учли эту просьбу.

  • После долгих совещаний 18 января было опубликовано заявление королевы о том, что хоть она и предпочла бы видеть пару членами королевской семьи, но уважает решение герцога и герцогини и надеется, что этот шаг позволит им построить счастливую и мирную новую жизнь.

А теперь о том, что изменится в жизни Гарри и Меган

  • Супруги не смогут получать деньги от гранта суверена — важного источника финансирования королевской семьи. Более того, они должны вернуть £ 2,4 млн, которые были выделены на реконструкцию коттеджа Фрогмор. После выплаты долга жилище сохранится за ними.

  • Пара продолжит заниматься своими частными благотворительными проектами, но уже без поддержки королевы. Они лишены права официально представлять ее в любых поездках, хотя в своих заявлениях супруги ясно дали понять, что всегда будут действовать с учетом интересов короны.

  • Гарри и Меган останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, но перестанут быть королевскими высочествами. По сути, Меган теперь должна будет кланяться принцессам, рожденным в королевской семье, а также Кейт Миддлтон.

  • Меган и Гарри будут жить на два континента — в Британии и Северной Америке (но, по информации СМИ, речь все же идет о Канаде).

  • Теперь герцог и герцогиня могут стать ближе к поклонникам — протокол больше не запрещает им контактировать с фанатами. Кому обнимашки от бывших королевских особ?

  • Пара может расширить личный гардероб и позволить себе некоторые вольности в выборе одежды, выходя в свет.

  • Меган и Гарри не лишатся международной охраны. Были предпосылки того, что их могут избавить от королевской защиты, но пока эти слухи не подтверждаются.

  • Принц Гарри лишен титулов генерал-капитана морской пехоты, почетного командира, главнокомандующего и посла молодежи.

  • Теперь пара может заниматься бизнесом и собственной карьерой. Меган, к примеру, времени не теряла и уже заключила контракт с Disney на озвучку мультфильмов. Правда, деньги актриса все же планирует отправлять на благотворительность. Совместно Гарри и Меган регистрируют торговую марку Sussex Royal, которая даст им возможность продавать товары с уникальной королевской символикой. Неудивительно, что пара так быстро взялась за дело. Меган как-то писала на своем личном сайте: «Я никогда не хотела быть светской львицей, я хотела быть женщиной, которая работает».

  • Старинное неписаное правило королевской семьи «никогда не жалуйся, никогда не объясняй» перестает иметь власть над герцогом и герцогиней Сассекскими. Это значит, что публичные высказывания супругов уже не будут подвергаться столь строгому контролю. И к тому же пара получает возможность чаще участвовать во всевозможных интервью.

  • Возможно, мы снова увидим Гарри и Меган в соцсетях, ведь теперь на них больше не распространяется запрет на заведение личных аккаунтов. Хотя они его уже нарушали. Этот аккаунт тоже был создан вне правил.

Как отреагировали на произошедшее соцсети и СМИ

  • Событие получило название Megxit — по аналогии с Brexit.

  • Некоторые комментаторы заявили о том, что свобода — это прекрасно, но Меган должна была поддержать своего мужчину и его наследие.

  • Другие, в свою очередь, аплодируют Меган и Гарри за то, что они отступили от королевских обязанностей, поскольку это позволит им выполнять больший объем гуманитарной работы в мире.

Без шуток тоже не обошлось

«Активно ищет роль в быстрорастущем технологическом стартапе #поискработы #ГарриМеган».

Один комментатор придумал глагол «меганмаркнуться».

«Меганмаркнуться» — ценить себя и свое психическое здоровье достаточно, чтобы подняться и покинуть комнату / ситуацию / среду, в которой ваше подлинное «я» не приветствуется или нежеланно.

Внимание! «Ежедневное шоу с Тревором Ноа» ищет двух новых сотрудников. Потенциальные кандидаты должны:

  • говорить на безупречном английском
  • отлично махать ладошкой
  • иметь опыт участия в одной и большем количестве свадеб, на которых были мечи
  • иметь не меньше чем двухлетний опыт жизни членом королевской семьи
  • иметь замок / поместье для проведения корпоративов

Если это вы, свяжитесь с нами!

Бонус: стенд королевской семьи в музее мадам Тюссо до и после Megxit

А как вы относитесь к смелому поступку пары?

Фото на превью James Whatling / Mega Agency / East News

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