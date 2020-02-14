Как принц Гарри и Меган Маркл ушли из королевской семьи и что ждет пару в будущем

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8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи и начинают вести финансово независимую жизнь. Новость потрясла мировое сообщество, и до сих пор не утихают споры о том, что ждет герцога и герцогиню Сассекских вне монаршего гнезда.

Коллектив AdMe.ru дождался, пока буря вокруг этого события хоть немного стихнет, и теперь пытается разобраться в том, какие же изменения придут в жизнь этой смелой пары. А в конце вас ждет бонус — фото стенда королевской семьи в музее мадам Тюссо после ухода Меган и Гарри.

Еще раз вкратце о том, что произошло

8 января Меган и Гарри делают заявление об отказе от обязанностей старших членов королевской семьи и желании обрести финансовую независимость. При этом они не отказываются от титулов герцога и герцогини и продолжают всецело поддерживать королеву.

В тот же день был опубликован ответ Букингемского дворца о том, что позиция Гарри и Меган ясна, но для обсуждения такого сложного вопроса требуется время и все переговоры только на начальной стадии. По слухам, королевская семья знала об этих намерениях, но была совершенно не готова к их обнародованию. Более того, королева даже просила герцога и герцогиню повременить с оглаской своего решения, но они не учли эту просьбу.

После долгих совещаний 18 января было опубликовано заявление королевы о том, что хоть она и предпочла бы видеть пару членами королевской семьи, но уважает решение герцога и герцогини и надеется, что этот шаг позволит им построить счастливую и мирную новую жизнь.

А теперь о том, что изменится в жизни Гарри и Меган

Супруги не смогут получать деньги от гранта суверена — важного источника финансирования королевской семьи. Более того, они должны вернуть £ 2,4 млн, которые были выделены на реконструкцию коттеджа Фрогмор. После выплаты долга жилище сохранится за ними.

Пара продолжит заниматься своими частными благотворительными проектами, но уже без поддержки королевы. Они лишены права официально представлять ее в любых поездках, хотя в своих заявлениях супруги ясно дали понять, что всегда будут действовать с учетом интересов короны.

Гарри и Меган останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, но перестанут быть королевскими высочествами. По сути, Меган теперь должна будет кланяться принцессам, рожденным в королевской семье, а также Кейт Миддлтон.

Меган и Гарри будут жить на два континента — в Британии и Северной Америке (но, по информации СМИ, речь все же идет о Канаде).

Теперь герцог и герцогиня могут стать ближе к поклонникам — протокол больше не запрещает им контактировать с фанатами. Кому обнимашки от бывших королевских особ?

Пара может расширить личный гардероб и позволить себе некоторые вольности в выборе одежды, выходя в свет.

Меган и Гарри не лишатся международной охраны. Были предпосылки того, что их могут избавить от королевской защиты, но пока эти слухи не подтверждаются.

Принц Гарри лишен титулов генерал-капитана морской пехоты, почетного командира, главнокомандующего и посла молодежи.

Теперь пара может заниматься бизнесом и собственной карьерой. Меган, к примеру, времени не теряла и уже заключила контракт с Disney на озвучку мультфильмов. Правда, деньги актриса все же планирует отправлять на благотворительность. Совместно Гарри и Меган регистрируют торговую марку Sussex Royal, которая даст им возможность продавать товары с уникальной королевской символикой. Неудивительно, что пара так быстро взялась за дело. Меган как-то писала на своем личном сайте: «Я никогда не хотела быть светской львицей, я хотела быть женщиной, которая работает».

Старинное неписаное правило королевской семьи «никогда не жалуйся, никогда не объясняй» перестает иметь власть над герцогом и герцогиней Сассекскими. Это значит, что публичные высказывания супругов уже не будут подвергаться столь строгому контролю. И к тому же пара получает возможность чаще участвовать во всевозможных интервью.

Возможно, мы снова увидим Гарри и Меган в соцсетях, ведь теперь на них больше не распространяется запрет на заведение личных аккаунтов. Хотя они его уже нарушали. Этот аккаунт тоже был создан вне правил.

Как отреагировали на произошедшее соцсети и СМИ

Событие получило название Megxit — по аналогии с Brexit.

Некоторые комментаторы заявили о том, что свобода — это прекрасно, но Меган должна была поддержать своего мужчину и его наследие.

Другие, в свою очередь, аплодируют Меган и Гарри за то, что они отступили от королевских обязанностей, поскольку это позволит им выполнять больший объем гуманитарной работы в мире.

Без шуток тоже не обошлось

Actively seeking a business development role at a fast-growing tech startup #jobsearch #Harrymeghan pic.twitter.com/dxgI9SLQqE — Chris Whitehead (@Chris_Seek_) January 9, 2020

«Активно ищет роль в быстрорастущем технологическом стартапе #поискработы #ГарриМеган».

Один комментатор придумал глагол «меганмаркнуться». «Меганмаркнуться» — ценить себя и свое психическое здоровье достаточно, чтобы подняться и покинуть комнату / ситуацию / среду, в которой ваше подлинное «я» не приветствуется или нежеланно.

Внимание! «Ежедневное шоу с Тревором Ноа» ищет двух новых сотрудников. Потенциальные кандидаты должны: говорить на безупречном английском

отлично махать ладошкой

иметь опыт участия в одной и большем количестве свадеб, на которых были мечи

иметь не меньше чем двухлетний опыт жизни членом королевской семьи

иметь замок / поместье для проведения корпоративов Если это вы, свяжитесь с нами!

Бонус: стенд королевской семьи в музее мадам Тюссо до и после Megxit

А как вы относитесь к смелому поступку пары?