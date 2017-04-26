Сегодня от этой красавицы не оторвать глаз. Но так было не всегда

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Наблюдая за аккаунтами красивых и спортивных девушек в инстаграме, мы совершенно не задумываемся о том, что стоит за кадрами, которые способны удерживать внимание тысяч фолловеров.



Мы в AdMe.ru до глубины души поражены историей хрупкой девушки в одном из таких профилей, восхищены ее мужеством и спешим рассказать о ней вам.

На первый взгляд, фотографии из инстаграма жительницы Сиднея Марианы Сфакианакис ничем не отличаются от тех, что ежедневно выкладывают красотки по всему миру: милые селфи и снимки сногсшибательной фигуры. И наверняка не многие из 52 тыс. ее подписчиков знали тайну, которая скрывалась за этими эффектными кадрами. Но недавно все изменилось.

Мариана выложила ее детские фотографии, где в замученной девочке с физиологическими проблемами узнать нынешнюю леди с идеальной фигурой просто невозможно, и рассказала о том, как тяжело она была больна и сколько ей пришлось преодолеть для борьбы с недугом.

Когда мама Марианы была беременна, врачи прочили смерть плода, поэтому даже не пытались спасти еще не родившего ребенка. По воле судьбы девочка появилась на свет, но раньше установленного срока. Из-за неверного медицинского наблюдения Мариана долгое время была без кислорода, и это повлекло за собой страшные последствия: частичное повреждение мозга и детский церебральный паралич.

В детстве я не понимала, что происходит и почему я так отличаюсь от других детей. Они издевались надо мной из-за того, что я не могла ходить, как все, и сидела в инвалидном кресле. Мариана Сфакианакис

До 6 лет каждый день жизни Марианы был настоящим испытанием, которое сопровождалось депрессией. Так было до тех пор, пока девочке не сделали операцию. Она начала ходить. На протяжении 8 месяцев она через боль и слезы проходила курс тяжелой реабилитации и вопреки всему победила болезнь.

Долгие годы эта сильная девочка продолжала бороться за свое здоровье. Ее главным оружием стали спорт и активные физические нагрузки. Систематические занятия помогли ей обрести не только силу, фантастическую фигуру, но и навсегда забыть о психологических проблемах, стать уверенной в себе. Сегодня Мариана личным примером призывает своих подписчиков никогда не сдаваться на пути к мечте.

Фото на превью smokingguns

