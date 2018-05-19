Сегодня на одного холостого принца в мире стало меньше, но есть еще 7 поводов не огорчаться

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Сегодня одним холостым принцем в мире станет меньше: Гарри женится на Меган. Но всем свободным девушкам, мечтающим связать себя узами брака с престолонаследником, не стоит расстраиваться. В конце концов, круговорот принцев в природе — явление постоянное: одни женятся, другие подрастают.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие молодые люди королевских кровей еще не женаты. А чтобы убедиться, что шанс есть у каждой, вспомним историю принца Гарри и Меган Маркл.

Гарри и Меган

Это и вправду так: стать женой принца можно практически по воле случая. Как рассказывают Гарри и Меган в своем интервью, познакомились они на свидании вслепую. Его устроила Вайолет фон Вестенхольц, аристократка, приятельница актрисы и близкая подруга принца. Меган, конечно, знала, кто такой Гарри. Она восхищается принцессой Дианой, и мысль о встрече с ее сыном заинтересовала девушку. Гарри же не представлял, кто такая Меган. «Форс-мажоров» он не смотрел, а другие работы молодой актрисы не столь известны. Свидание прошло хорошо, и молодые люди проговорили весь вечер. Прощались они ненадолго, решая, куда пойдут вместе завтра. Потом было путешествие в Ботсвану, помолвка, и вот теперь королевская свадьба. Но не будем о грустном для тех, кто хотел бы видеть себя на месте Меган. Сосредоточимся на свободных принцах.

1. Артур Чатто

Сегодня в этом парне сложно узнать того маленького мальчика, который придерживал подол платья Кейт Миддлтон на свадьбе своего троюродного брата принца Уильяма. Сейчас Артуру Чатто, внуку принцессы Маргарет, 18 лет, и он единственный неженатый претендент на британский престол. Правда, 23-й в очереди.

2. Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум

Наследному принцу Дубая 35 лет, но пока у него нет жены или девушки. Его называют одним из самых завидных холостяков на планете. Еще бы, ведь все при нем: и титул, и богатство, и хорошее образование, и выдающиеся внешние данные. Принц любит активные виды спорта, занимается соколиной охотой и держит дома не совсем обычных питомцев — львов и тигров, так что его будущая девушка, видимо, должна быть кошатницей.

3. Абдул Матин

Принцу Брунея 26 лет, и он 4-й в очереди на престол. Абдул Матин учился в Великобритании, имеет степень магистра в области искусств. Владеет английским, французским, итальянским и арабским языками, играет в поло. В 2016 году он был признан самым завидным женихом в мире. Еще бы, стоит только взглянуть на его фото. Кстати, этот принц тоже выбирает необычных питомцев — у него дома живет тигренок, и в инстаграме много снимков вместе с этим очаровательным зверем.

4. Хусейн бин аль-Абдалла

23-летний Хусейн — наследный принц Иордании. Недавно он окончил военную академию в Великобритании, а до этого изучал в Вашингтоне международную историю. Принц увлекается футболом, боксом и экстремальными видами спорта. В 2015 году он стал самым молодым человеком в истории, возглавившим Совет безопасности ООН. Очень целеустремленный молодой человек.

5. Николай, принц Дании

Если вы колеблетесь между желаниями встречаться с моделью и выйти замуж за принца, возможно, стоит присмотреться к Николаю, принцу Дании, потому что он и престолонаследник, и на подиум на Лондонской неделе моды выходил. Ему 18 лет, и он 7-й в очереди на датский престол.

6. Себастьян Люксембургский

26-летний принц — 5-й в очереди на престол. Себастьян Люксембургский знает 5 языков: английский, немецкий, французский, испанский и родной люксембургский. Сейчас он изучает маркетинг в США, а из его увлечений можно выделить альпинизм, лыжный спорт и путешествия. С таким разносторонне развитым молодым человеком определенно есть о чем поговорить.

7. Константин-Алексиос

Этот симпатичный 19-летний блондин не взойдет на престол Греции, ведь с 1974 года она стала республикой, и теперь у него есть только титул учтивости. Константин-Алексиос сейчас изучает право в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, и примерно через год он получит диплом. Даже несмотря на то что с королевским титулом у него не сложилось, он определенно сможет заработать на жизнь с таким хорошим образованием.