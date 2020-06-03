«Счастливая соломинка» — японская сказка, которая учит не упускать свой единственный шанс

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При внимательном чтении японских сказок можно понять, что этот народ с детства учат важной жизненной мудрости: судьба всем дарует шанс обрести свое счастье. Но одни люди такой шанс упускают, а другие, наоборот, интуитивно понимают, как правильно им воспользоваться.

Эта тема поднимается в сказке «Счастливая соломинка» из сборника «Дворец королевы кошек. Японские народные сказки». Мы в AdMe.ru с радостью делимся этой поучительной историей с вами.

Счастливая соломинка

В старину, в далекую старину, жил один бедный юноша. За что он ни брался, во всем терпел неудачу. Пошел он помолиться богине Каннон в тот ее храм, что находится в селении Хасэ провинции Ямато. С утра до вечера и с вечера до самого утра просил он богиню: «Помоги мне, сжалься надо мною, пошли мне счастье в жизни!» Много ночей провел он в храме, но богиня ни разу не явилась ему во сне и не подала никакого знака. Но юноша все не уходил. Кончилась у него еда, вышли все деньги. Приметили монахи, что он ничего не ест, и стали меж собой совещаться: — Нехорошая слава про нас пойдет, если мы дадим человеку умереть на наших глазах. И храм будет осквернен. Начали они кормить юношу. Так прошло еще много дней. Однажды на рассвете юноша вдруг увидел желанный сон. Из глубины святилища вышла сама богиня и сказала ему: — Долго ли ты будешь, упрямец, докучать мне неотступными просьбами? Все вы, люди, одинаковы: просите себе готовое легкое счастье не по заслугам. Ты много грешил в своей прежней жизни, за это и терпишь. Напрасны все твои моления. Но мне жаль тебя. Одно, самое маленькое счастье я все же вправе тебе послать. Упустишь его, пеняй на себя. Помни же: первая вещь, что тебе в руки попадется, когда ты выйдешь утром из храма, — это и есть твое счастье. Другого не будет.

Проснулся юноша и опрометью бросился из храма. Не терпится ему добыть свое счастье. Но впопыхах споткнулся он о камень у ворот и упал лицом в пыль. Встал юноша с земли и вдруг видит, что невзначай зажал в руке соломинку. Так вот он, дар богини Каннон! Сжалось сердце у юноши, но нравом был он упрям и соломинку все же не бросил. Подумал юноша, подумал и пошел в столицу. День стоял весенний, теплый. Откуда ни возьмись прилетел шмель, вьется над самой головой юноши. Чтобы хоть как-нибудь рассеять свое горе, поймал он шмеля и привязал травинкой к соломинке. Гудит и бьется шмель, а юноша с соломинкой в руках идет себе дальше. Вдруг попалась навстречу ему богатая повозка, запряженная быком, а вокруг нее скачут конные слуги. Это ехала в храм знатная госпожа со своим маленьким сыном. Соскучился мальчик и выглянул из-за занавесок. Заметил он шмеля на соломинке и поднял крик: — А-а, хочу вот это, дайте, дайте, дайте! Тут один из конных слуг подскакал к юноше и говорит: — Нашему молодому господину понравилась твоя соломинка. Не подаришь ли ты ему на забаву? — Соломинка моя не простая, ее послала мне в дар сама богиня Каннон, — отвечает юноша. — Но не могу я отказать ребенку. Возьмите ее. Услышала эти слова госпожа. — Спасибо тебе, — говорит. — Но чем мне тебя отблагодарить? Вот разве что у тебя, может, в горле пересохло от пыли, так на, возьми. Завернула она в белую бумагу три апельсина и подала юноше. «Что ж, — думает он, — для начала неплохо. Много времени не прошло, а уж одна-единственная соломинка обратилась в три апельсина». Пошел юноша дальше по дороге, а солнце поднимается все выше и выше. Вдруг видит он: лежит у обочины молодая женщина. Возле нее растерянно слуги суетятся: — Вот ведь беда какая! Захотелось нашей госпоже пить, вконец сомлела. Эй, прохожий! Нет ли тут где-нибудь поблизости воды? — Как не быть, есть и колодец, и ручей, но до них еще далеко. Лучше возьмите эти три апельсина, пусть ваша госпожа освежится... Может, ей и полегчает. Выжали слуги сок из апельсинов и напоили женщину. Опомнилась она и говорит: — Великое тебе спасибо. Если б не ты, пришлось бы мне, верно, умереть на большой дороге. Вот, возьми это в знак благодарности. Невелик подарок, но другого у меня ничего нет под рукой. Достала она из дорожного узла три свертка полотна и отдала юноше. Заткнул он свертки за пояс и пошел дальше, радостный.

Начало смеркаться. Вдруг скачет ему навстречу самурай на великолепном коне, а сзади слуга трусит на лошадке. «Эх, бывают же на свете такие красавцы-кони!» — подумал юноша. Поравнялся с ним самурай, и в тот же миг могучий конь упал, как сраженный молнией. Сильно огорчился самурай. Пересел он на лошадь слуги, а ему велел остаться и присмотреть за конем. Скрылся господин вдалеке, а слуга присел на корточки возле коня и рассуждает сам с собой: «Беда какая! Не выдержал он дальнего пути... Продать, что ли, шкуру хоть за бесценок». Тут подошел к нему юноша: — Есть у меня с собой сверток хорошего полотна. Хочешь, возьми, ведь это лучше, чем ничего. Взял слуга полотно и пустился догонять своего господина. Обрадовался юноша: «Вот и день еще не кончился, а соломинка уже обратилась в великолепного коня. Теперь я верю в свое счастье! Конь непременно оживет». И правда, конь приоткрыл мутные глаза и шевельнулся. Смочил юноша ему голову водой и потянул за уздечку. Поднялся конь на ноги, дрожа всем телом. «Увидят меня с таким конем, — подумал юноша, — еще скажут, что украл». Завел он коня в чащу леса и привязал к дереву, а сам сбегал в соседнюю деревню и выменял остальные две штуки полотна на овес и сено да на самую плохонькую конскую сбрую. Три дня ухаживал юноша за конем, пока тот не оправился от болезни, а потом сел на него тайком и ускакал под покровом ночи. Рано утром на другой день приехал юноша в столицу. Увидел он, что возле одного большого дома в предместье идут дорожные сборы. Люди вьюки увязывают, зовут друг друга, суетятся. Видно, кто-то всей семьей отправляется в дальний путь. Остановил юноша своего коня у ворот: — Эй, хозяева, не купите ли у меня мою лошадку? Вышел тут из дома хозяин и воскликнул: — Ах, что за конь! Что за красавец! Купил бы я его, да денег у меня в обрез. Но если хочешь, возьми в обмен рисовое поле да в придачу можешь жить в моем доме, пока я не вернусь. Он у меня пустым остался... А если что со мной случится в дороге, дом будет твой. Так и порешили. В тот же день уехал хозяин вместе со своей семьей в далекие края на Восток. Прошел год, и другой, и третий. Не вернулся хозяин с чужбины. Достались юноше и дом, и поле. С тех пор зажил он хорошо, усердно обрабатывая землю. А когда состарился, то не раз говорил внучатам: «Тому, кто верит в свое счастье, и простая соломинка поможет».