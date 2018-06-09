Самые загадочные люди, которые оставили после себя бессчетное количество вопросов

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В человеческой истории есть люди, чьи судьбы неразрывно связаны с тайнами и домыслами. Один из них сумел разгадать тайну египетских пирамид и даже успешно повторил строительство, другой создал смесь, вызывающую дождь, третий просто появился в 17 лет из ниоткуда. Подробности жизни этих людей покрыты мраком и до сих пор вызывают интерес ученых и простых любителей тайн.

AdMe.ru решил рассказать о 5 людях, чьи судьбы нам показались наиболее загадочными.

Эдвард Лидскалнин

Слышали ли вы когда-нибудь о Коралловом замке, расположенном в США? Он представляет собой комплекс скульптур из известняка весом до 30 тонн. А возвел это сооружение архитектор-любитель Эдвард Лидскалнин, эмигрировавший из Латвии в США.

Примечательно, что построил замок Эдвард в одиночку. По заверениям соседей, у архитектора не было ни тягачей, ни погрузчиков. Он самостоятельно выпиливал и привозил к месту строительства камни. Но как удавалось ворочать глыбы щуплому мужчине ростом не более 152 см и весом около 45 кг, до сих пор остается неизвестным. Лидскалнин работал только по ночам, а гостям никогда не был рад. Когда по соседству началось строительство виллы, Эдвард просто взял и перевез свой замок в другое место. При этом он пользовался только одним грузовиком, не прося помощи в погрузке и выгрузке тяжелейших скульптур.

Архитектор делал все, чтобы за работой его никто не видел. Он утверждал, что разгадал секрет строительства египетских пирамид, однако своими догадками так ни с кем и не поделился. Способ строительства Кораллового замка до сих пор остается загадкой.

Чарльз Хэтфилд

С древности люди пытались найти способ управлять природой: придумывали ритуальные танцы, приносили жертвы, читали молитвы. Исключением не стал и Чарльз Хэтфилд, 27-летний парень, некогда продававший швейные машины. Правда, в отличие от шаманов, Хэтфилд решил применить научный подход и добился определенных успехов.

Чарльз изобрел смесь из 23 химических элементов, которая должна была вызывать дождь. Парень быстро обрел популярность у американских фермеров, которым засуха всегда грозила банкротством. В 1904 году Хэтфилд и его компаньон построили башню для распыления химической смеси. Судя по всему, вызов дождя состоялся, потому что в итоге химик заработал $ 1 000. После этого Чарльз заключил договор с городским советом Сан-Диего, пообещав вызывать дождь и выставив ценник в размере $ 1 000 за дюйм осадков. В итоге обещание Чарльза было исполнено: дождь пошел. Но был таким сильным, что разрушил несколько плотин и принес городу одни убытки.

Из-за этого городской совет отказался платить продавцу дождя и предложил ему для начала покрыть причиненный ущерб, оцененный более чем в $ 3 млн. Чарльз обратился в суд, который постановил, что дождь был актом божьей воли, поэтому ни городской совет, ни Хэтфилд платить не должны. Был ли продавец дождя отличным синоптиком, или же он действительно научился управлять погодой, неизвестно. Состав смеси Хэтфилд держал в секрете даже от близких и в итоге унес его с собой в могилу.

Лори Эрика Рафф

У каждого из нас есть свои маленькие секреты, которые не хочется рассказывать даже самым близким людям. Однако женщина, известная как миссис Рафф, могла бы поставить рекорд по количеству личных тайн и скелетов в шкафу.

Одна из фотографий Лори, которая публиковалась в газетах во время установления подлинной личности женщины.

Красавица Лори Эрика Кеннеди вышла замуж за Блейка Раффа и взяла его фамилию. Лори предпочитала скрытный образ жизни, поэтому упросила возлюбленного, чтобы свадьба прошла без родственников, а вскоре после торжества настояла на том, чтобы переехать подальше от семьи своего супруга. Родные Блейка не были довольны таким раскладом, но повлиять на решение пары никак не могли. По словам Блейка, его супруга не рассказывала о своем прошлом и иногда вела себя очень странно. Долгое время у пары не получалось завести детей. Позже, пройдя курс лечения от бесплодия, Лори забеременела и родила девочку. Женщине не удалось избежать послеродовой депрессии, и, устав от нестабильного поведения своей жены, Блейк подал на развод.

Когда попытки вернуть мужа не увенчались успехом, Лори свела счеты с жизнью. Ей было 42 года. После смерти женщины родственники Блейка решили узнать, каково же было ее прошлое и почему погибшая так тщательно скрывала свою историю. Вскрыв сейф Лори, родственники были поражены. Они обнаружили документы, свидетельствовавшие о том, что Лори сменила имя. Раньше ее звали Бекки Сью Тернер. В этом же сейфе хранились вырезки из газет с сообщениями о том, что Бекки Сью Тернер на самом деле погибла при пожаре в возрасте 2 лет.

Только спустя 6 лет после гибели Лори были найдены ее предполагаемые родители. Они рассказали, что на самом деле ее звали Мимберли МакЛин. В возрасте 17 лет девушка сбежала из дома, когда у нее не заладились взаимоотношения с новым отчимом. Жизнь этой женщины после побега и до замужества до сих пор покрыта тайной.

Каспар Хаузер

26 мая 1828 года на одной из улиц Нюрнберга был замечен странный подросток. Он не мог объяснить, кто он, и на все вопросы отвечал: «Не знаю». Лишь постоянно твердил заученные слова о том, что хочет стать кавалеристом, как его отец.

Когда найденыша доставили в полицию, он смог написать свое имя: Каспар Хаузер. Однако больше информации добыть у него не удалось. При обыске у Каспара был обнаружен конверт с 2 записками. 1-я была написана опекуном мальчика. Тот заявлял, что Хаузер попал к нему на воспитание от неизвестной женщины в 1812 году, с тех пор содержался в подземной темнице и не сделал за свою жизнь и шагу из дома. Неизвестный мужчина рассказал, что Каспар мечтает стать кавалеристом, и предложил военным в случае профнепригодности подростка «выпустить ему кишки». 2-я записка была, предположительно, написана матерью Каспара перед расставанием с сыном. Женщина рассказала, что отец малыша мертв, а сама она бедная девушка и не может растить ребенка. Она попросила будущего опекуна воспитать мальчика, а по достижении им 17 лет отправить в 6-й полк легкой кавалерии, где служил его отец.

Письмо, написанное, предположительно, матерью Каспара.

Результаты долгого заточения Хаузера все-таки давали о себе знать: мальчик не ел ничего, кроме черного хлеба и воды, всех животных называл лошадками (вероятно, лошадка была единственной игрушкой Каспара), а всех людей — мальчиками. Но подросток довольно быстро развивался, осваивая новые языки и навыки. У него сменилось несколько опекунов, каждый из которых ответственно подходил к воспитанию юного пасынка. В 1833 году Хаузер был убит неизвестным, вонзившим нож в сердце несчастного паренька. При Каспаре была обнаружена записка, которую можно было прочесть только при помощи зеркала. В письме убийца заявил, что живет на баварской границе и зовут его М.Л.О. Однако эти сведения найти преступника не помогли.

Записка, оставленная убийцей Каспара.

До сих пор Каспар остается загадочным найденышем, чья судьба покрыта мраком. Некоторые считают его наследником баденского престола, который по официальной версии умер в младенчестве. Однако эта версия не подтверждается экспертизой ДНК. Кто был опекуном мальчика, а также за что его убили, до сих пор неизвестно. Дополнительную загадочность в историю найденыша привносит мнение историков, согласно которому все 3 письма на самом деле были написаны Каспаром.

Леди Бабушка

Эта женщина была многократно замечена на фотографиях, сделанных в день убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. На снимках видно, что загадочная дама тоже снимала происходящее на свою камеру. Но когда полицейские обратились к гражданам с просьбой предоставить все фотографии, сделанные в тот день, упомянутая женщина так и не появилась. По мнению следствия, кадры, снятые этой дамой, могли внести больше ясности в расследование, поэтому она была объявлена в розыск. Журналисты прозвали незнакомку Леди Бабушкой за платок, завязанный так, как его обычно носят пожилые женщины в России. Через 7 лет в полицию обратилась бывшая танцовщица стрип-клуба Беверли Оливер, которая заявила, что это она является Леди Бабушкой. Девушка рассказала, что на момент происшествия ей было 17 лет. Она дружила с Джеком Руби, застрелившим Ли Харви Освальда, которого подозревали в убийстве президента.

Ли Харви Освальд (слева) — предполагаемый убийца Кеннеди. Джек Руби (справа), застреливший Освальда.

Однако у исследователей событий трагедии возникли вполне обоснованные сомнения в правдивости слов Беверли. Во-первых, Леди Бабушка выглядит явно старше 17 лет. Во-вторых, Оливер так и не смогла предоставить следствию снимки. Поэтому до сих пор неопознанная леди считается одной из самых загадочных персон в истории США.

Все эти люди даже после смерти словно продолжают загадывать нам загадки, на которые, похоже, никому уже не суждено найти ответ. Какая из историй заинтриговала вас больше всего? Поделитесь своими версиями событий в комментариях.