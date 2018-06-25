Самые острые этические проблемы, которые никто не может решить десятилетиями
Существуют случаи, когда определенный поступок может быть правильным и неправильным одновременно. Такие случаи называют этической проблемой — независимо от того, какой вариант вы выберете, вас будут осуждать.
Сегодня AdMe.ru расскажет вам о нескольких самых острых этических проблемах, с которыми общество не может справиться уже много лет.
1. Татуировки «Не реанимировать»
Многие врачи и некоторые люди наносят на свое тело надпись «Не реанимировать» или «Не интубировать». Это означает, что, если человека привезут в больницу, он бы не хотел, чтобы ему разрезали грудную клетку и делали массаж сердца, били разрядом тока или вставляли трубки.
Когда врач сталкивается с такой надписью, перед ним встает незавидная задача: определить, является ли татуировка юридическим документом или просто надписью. В 2012 году был случай, когда парень нанес себе такую татуировку, потому что проиграл спор, но, к счастью, документы подтвердили, что он действительно хочет жить и быть реанимированным.
Другой случай произошел в 2017 году, когда 70-летнего мужчину привезли в больницу без сознания в состоянии шока без каких-либо документов. Единственное, что у него было, это татуировка: «Не реанимировать». Перед тем как приступить к оказанию помощи, врачам пришлось вызвать консультанта, который определил, что татуировка действительно может быть желанием пациента.
Но вопрос таких татуировок может быть более спорным. Семья пациента может подать в суд на врача, который отказался помочь человеку на основании татуировки. Но и пациент может очнуться и подать в суд, если узнает, что его желание было нарушено. В результате врач оказывается в безвыходном положении.
А как бы поступили вы на месте врача?
2. Адвокатская тайна священна, даже если невинный человек проведет свою жизнь в тюрьме
В 1982 году человек по имени Эндрю Уилсон застрелил охранника во время ограбления кафе. Вскоре люди из того кафе в обмен на вознаграждение опознали преступника в лице другого человека по имени Элтон Логан.
Слева — Элтон Логан (невинный), а справа — Эндрю Уилсон (преступник).
Уилсона все равно задержали — уже за другое убийство. А в первом он признался только своим адвокатам, зная, что адвокатская тайна не позволит им никому об этом рассказать. Те адвокаты присутствовали при вынесении приговора невиновному Логану. В случае если его приговорят к смерти, они могли бы нарушить адвокатскую тайну, чтобы спасти ему жизнь. Но этого не произошло. Элтона Логана приговорили к пожизненному заключению.
Уилсон умер в тюрьме в 2007 году, и только тогда адвокаты смогли раскрыть тайну и освободить Логана в 2008 году. К этому моменту он уже отсидел почти половину своей жизни в тюрьме.
А как бы вы поступили на месте адвокатов — стоило ли нарушить клятву?
3. Испытание лекарственных препаратов
Перед тем как начать продавать новое лекарство, ему предстоит пройти клинические испытания, в которых одной группе дают реальное лекарство, а другой — плацебо.
В законах многих странах запрещается испытывать лекарства на беременных женщинах. В итоге врачи не смогут дать лекарство беременной, даже если от этого зависит ее жизнь, так как лекарство не было испытано. В результате мы стоим перед выбором: дать неиспытанное лекарство или провести испытание лекарства, и в обоих случаях может погибнуть не один, а два человека.
Что бы выбрали вы?
Фото на превью imgur