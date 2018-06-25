Самые острые этические проблемы, которые никто не может решить десятилетиями

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Существуют случаи, когда определенный поступок может быть правильным и неправильным одновременно. Такие случаи называют этической проблемой — независимо от того, какой вариант вы выберете, вас будут осуждать.

Сегодня AdMe.ru расскажет вам о нескольких самых острых этических проблемах, с которыми общество не может справиться уже много лет.

1. Татуировки «Не реанимировать»

Многие врачи и некоторые люди наносят на свое тело надпись «Не реанимировать» или «Не интубировать». Это означает, что, если человека привезут в больницу, он бы не хотел, чтобы ему разрезали грудную клетку и делали массаж сердца, били разрядом тока или вставляли трубки. Когда врач сталкивается с такой надписью, перед ним встает незавидная задача: определить, является ли татуировка юридическим документом или просто надписью. В 2012 году был случай, когда парень нанес себе такую татуировку, потому что проиграл спор, но, к счастью, документы подтвердили, что он действительно хочет жить и быть реанимированным.

Другой случай произошел в 2017 году, когда 70-летнего мужчину привезли в больницу без сознания в состоянии шока без каких-либо документов. Единственное, что у него было, это татуировка: «Не реанимировать». Перед тем как приступить к оказанию помощи, врачам пришлось вызвать консультанта, который определил, что татуировка действительно может быть желанием пациента. Но вопрос таких татуировок может быть более спорным. Семья пациента может подать в суд на врача, который отказался помочь человеку на основании татуировки. Но и пациент может очнуться и подать в суд, если узнает, что его желание было нарушено. В результате врач оказывается в безвыходном положении. А как бы поступили вы на месте врача?

2. Адвокатская тайна священна, даже если невинный человек проведет свою жизнь в тюрьме

В 1982 году человек по имени Эндрю Уилсон застрелил охранника во время ограбления кафе. Вскоре люди из того кафе в обмен на вознаграждение опознали преступника в лице другого человека по имени Элтон Логан.

Слева — Элтон Логан (невинный), а справа — Эндрю Уилсон (преступник).

Уилсона все равно задержали — уже за другое убийство. А в первом он признался только своим адвокатам, зная, что адвокатская тайна не позволит им никому об этом рассказать. Те адвокаты присутствовали при вынесении приговора невиновному Логану. В случае если его приговорят к смерти, они могли бы нарушить адвокатскую тайну, чтобы спасти ему жизнь. Но этого не произошло. Элтона Логана приговорили к пожизненному заключению. Уилсон умер в тюрьме в 2007 году, и только тогда адвокаты смогли раскрыть тайну и освободить Логана в 2008 году. К этому моменту он уже отсидел почти половину своей жизни в тюрьме. А как бы вы поступили на месте адвокатов — стоило ли нарушить клятву?

3. Испытание лекарственных препаратов

Перед тем как начать продавать новое лекарство, ему предстоит пройти клинические испытания, в которых одной группе дают реальное лекарство, а другой — плацебо. В законах многих странах запрещается испытывать лекарства на беременных женщинах. В итоге врачи не смогут дать лекарство беременной, даже если от этого зависит ее жизнь, так как лекарство не было испытано. В результате мы стоим перед выбором: дать неиспытанное лекарство или провести испытание лекарства, и в обоих случаях может погибнуть не один, а два человека. Что бы выбрали вы?