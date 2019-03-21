Самое вкусное блюдо в вашей жизни? 15+ человек ответили на этот сложный вопрос, теперь ваша очередь
Еда необходима нашему организму, как и воздух, но при этом является одним из главных удовольствий в жизни. И хотя бы раз каждый пробовал что-то по-настоящему божественное. Но сможете ли вы точно решить, какое блюдо было самым-самым вкусным из всех?
AdMe.ru выбрал наиболее популярные и оригинальные ответы пользователей Reddit, Mail.ru и The Question на этот непростой вопрос. Осторожно, к концу статьи вы можете сильно проголодаться.
- Свежее, только что из духовки, печенье с шоколадной крошкой. Сначала оно приятно хрустит, а потом тает во рту.
- Холодный свежий арбуз. Теплый он совсем невкусный. Поэтому мне без разницы, насколько заполнен холодильник, я утрамбовываю все остальное, чтобы его охладить.
- Удивительные пельмени в местном китайском ресторанчике. У них вкусное тесто и много бульона внутри. Когда кусаешь пельмешку, во рту случается «взрыв» вкуса и буквальный взрыв сока.
- Обожаю любые макароны (пасту), но запеченные с яйцом и сыром — самые лучшие, просто сливочное совершенство. А если еще сыр немного подгорит по краям...
- Рутбир с мороженым (коктейль из корневого пива, в котором плавает большой шарик мороженого), сделанное из рутбира хрустящее мороженое.
- Свежий, хорошо приготовленный круассан. Нежный, многослойный и хрустящий: когда вы первый раз кусаете его, за тестом мгновенно открывается мягкое, таящее во рту масляное совершенство. С другой стороны, откусить от плохо сделанного, сухого круассана — самое большое разочарование.
- Шоколадные трюфели Lindt. Когда температура окружающей среды чуть выше нормальной, их начинка становится жидкой. Это божественно.
- Поджаренный дрожжевой хлеб с маслом. Горячий, хрустящий и такой мягкий.
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Идеальный горячий бутерброд с сыром: сначала хрустящая поджаренная корочка и мягкая серединка хлеба с расплавленным сыром, потом опять мягкий хлеб с корочкой. Если еще сверху посыпать сыром и поджарить — вы получите дополнительный оттенок вкуса. А в местном ресторане как-то был томатный суп с гренками. В качестве сухариков были крошечные горячие бутерброды с сыром.
- Мусс. Настоящий мусс, из хорошо взбитых сливок и яичных белков. Пока готовишь его, он нежный и воздушный, но каким-то образом затем становится густым и плотным. Это странно и потрясающе.
- Свиная рулька в Праге.
- Ребрышки барашка на гриле. Особенно если на хорошо прожаренные ребрышки положить соус и сразу откусить. Удивительное ощущение хрустящей корочки и тающего во рту соуса.
- Глазированные «дырки от пончиков» (маленькие пончики в форме шарика).
- Варенье из лепестков роз.
- Качественные пирожные макароны. Есть огромное количество некачественных, и многие пробовали только такие. Я люблю макароны Ladurée — они очень дорогие, но этот опыт стоит того, чтобы есть их время от времени и с удовольствием приносить домой модную коробочку.
- Чизкейк. А когда я услышал о нем впервые в детстве, то представил сыр поверх торта — мне было очень противно от этой мысли.
- Осетинские пироги.
- Суши, сашими. Я больше не ем мясо и рыбу, но так и не нашел ничего, что сравнилось бы со вкусом сашими из лосося.
- Поджаристая, а не мягкая пицца. Если пойдете в итальянскую пиццерию высшего класса, вы поймете, о чем я. Хорошее тонкое тесто хрустит под начинкой и по краям, но при этом гнется и хорошо жуется.
Бонус: самым вкусным на Reddit посчитали воду
- Стакан воды на прикроватной тумбочке. Желаю, чтобы все было таким же вкусным, как эта вода.
- Однажды я сразу лег спать после крутой вечеринки и перед сном ничего не пил. Проснулся в 4 утра, чувствуя, будто стенки горла прилипли друг к другу, а мой язык словно кусок наждачной бумаги. При этом я не мог двигаться и видел сон или галлюцинацию о том, что несколько эльфов приносят мне воду. Но каждый раз, когда смотрел на стакан, он был пуст. С тех пор я никогда не ложился спать без воды.
Расскажите в комментариях о самом вкусном в вашей жизни. И мы вместе сможем составить новый список.
Фото на превью heyheycanteen / Instagram