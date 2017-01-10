С этой девушкой не страшно возвращаться домой поздним вечером. И вот почему

Ночтли Перальта Альварес (Nochtli Peralta Alvarez) — очаровательнейшая модель мексикано-голландского происхождения, проживающая в Амстердаме. Сложно поверить, но совсем недавно эта милая девушка, звезда Instagram и YouTube, работала... офицером полиции!

Альварес стала офицером полиции в 17 лет и проработала на этой должности 6 лет. Она всегда хотела заниматься именно этим: арестовывать плохих парней и помогать другим людям. Девушка действительно любила то, что делала, но потом решила пойти по другому пути.

Сменив род деятельности, Альварес ни о чем не жалеет, ведь она по-прежнему стремится сделать мир лучше — только теперь благодаря работе модели. И, кажется, у нее это отлично получается. Смотрите сами!

Преступный мир был бессилен перед такой красотой.

Фото на превью Nochtli Peralta Alvarez

3 На склад!
4 Комментарии
  • 10 января 2017
  • 4
  • 5698

ААААА!
Извините.
Нет, всё же АААААА!

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