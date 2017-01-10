С этой девушкой не страшно возвращаться домой поздним вечером. И вот почему
Ночтли Перальта Альварес (Nochtli Peralta Alvarez) — очаровательнейшая модель мексикано-голландского происхождения, проживающая в Амстердаме. Сложно поверить, но совсем недавно эта милая девушка, звезда Instagram и YouTube, работала... офицером полиции!
Альварес стала офицером полиции в 17 лет и проработала на этой должности 6 лет. Она всегда хотела заниматься именно этим: арестовывать плохих парней и помогать другим людям. Девушка действительно любила то, что делала, но потом решила пойти по другому пути.
Сменив род деятельности, Альварес ни о чем не жалеет, ведь она по-прежнему стремится сделать мир лучше — только теперь благодаря работе модели. И, кажется, у нее это отлично получается. Смотрите сами!
Преступный мир был бессилен перед такой красотой.
Фото на превью Nochtli Peralta Alvarez