С этой девушкой не страшно возвращаться домой поздним вечером. И вот почему

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Ночтли Перальта Альварес ( Nochtli Peralta Alvarez ) — очаровательнейшая модель мексикано-голландского происхождения, проживающая в Амстердаме. Сложно поверить, но совсем недавно эта милая девушка, звезда Instagram и YouTube , работала... офицером полиции!

Альварес стала офицером полиции в 17 лет и проработала на этой должности 6 лет. Она всегда хотела заниматься именно этим: арестовывать плохих парней и помогать другим людям. Девушка действительно любила то, что делала, но потом решила пойти по другому пути.

Сменив род деятельности, Альварес ни о чем не жалеет, ведь она по-прежнему стремится сделать мир лучше — только теперь благодаря работе модели. И, кажется, у нее это отлично получается. Смотрите сами!