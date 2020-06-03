Русский язык способен свести с ума даже тех, кто думает, что знает его на отлично. Вот 20+ тому доказательств
По состоянию на 2020 год русский язык является 2-м по популярности в интернете после английского. В мире же насчитывается чуть больше 265 млн русскоговорящих человек, а это всего 3,5 % населения планеты. Впрочем, здесь нет ничего удивительного: русский входит в шестерку самых сложных для изучения языков мира.
AdMe.ru в очередной раз изумился тому, насколько богат великий и могучий и сколько секретов хранит в себе его история.
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Иностранцы удивляются тому, что русскоговорящие люди различают больше оттенков синего цвета. Так, в нашем языке есть непосредственно «синий» и «голубой», а в английском для обозначения этих цветов существует всего одно слово — «blue».
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Слово «немец» в Древней Руси означало того, кто говорит на иностранном языке. Говоря иначе, так называли чужеземцев. Поскольку исторически сложилось так, что большинство иностранцев, с которыми древние русские имели дело, были выходцами из германских земель, со временем словом «немец» начали именовать тех, чьей исторической родиной была Германия.
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Все космонавты должны знать русский язык, поскольку работа в космосе интернациональна и на орбите иностранным специалистам постоянно приходится контактировать с российскими.
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Знак препинания тире часто называют «знаком тру́сов». Поскольку вы можете ставить его в абсолютно любом месте предложения, а также в тех местах, где знак пунктуации явно требуется, но вы не знаете, какой именно.
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Привычное нам слово «пока» в ХХ веке вызывало немало споров и считалось фамильярным, а порой и вульгарным. Произошло оно, скорее всего, от стандартного для того времени оборота «прощай пока» путем отсечения первой части. Вообще, для русского языка характерно укорачивание выражений — так проявляется тенденция к экономии речевых ресурсов.
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Значение слова «баба» в наше время имеет негативный оттенок: слово едва ли не стало ругательным. Хотя когда-то оно означало просто замужнюю женщину крестьянского происхождения.
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Если бы в 1964 году приняли предложения по усовершенствованию русского языка, то наша с вами жизнь значительно бы упростилась. Так, предлагали всегда писать букву «и» после «ц» (циган, ципочки, ципленок). Твердый знак вообще хотели отменить и использовать во всех случаях только мягкий (сьесть, обьехать, обьект). А мягкий знак в конце слов предлагалось просто убрать (мыш, ноч, видиш, слышиш). Реформа активно обсуждалась в прессе, и многие видные фигуры того времени критиковали ее, что в конечном счете и стало причиной отклонения этих предложений.
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Англоговорящие студенты, чтобы заучить фразу «я люблю вас», пользуются мнемоникой «yellow-blue bus». Звучит примерно так же, а вот переводится совсем иначе: «желто-голубой автобус». Для слова «хорошо» обычно используют фразу «horror show» («шоу ужасов»), «пельмень» заучивают как «pale man» («бледный человек»). А мнемоника слова «майонез» слишком неприлична, чтобы рассказывать о ней.
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Слово «похерить», которое в наше время означает «уничтожить, погубить что-то или отказаться от чего-то», раньше не имело в своем значении ни капли грубости. «Похерить» значило «перечеркнуть крест-накрест». В прямом смысле.
Сила синтаксиса в действии.
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В 1969 году в свет вышел роман Жоржа Перека «La disparition». Главная его особенность — в тексте не было ни одной буквы Е — самой часто употребляемой буквы во французском. В 2005 году роман перевели на русский под названием «Исчезание»: в переводном тексте нет ни одной «о», поскольку именно эта буква чаще всего употребляется в нашем языке.
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Слово «огурец» исторически восходит к древнегреческому слову «незрелый». Это связано с тем, что огурцы принято есть чуть недозрелыми, поскольку так вкуснее.
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О словах с 3 «е» подряд («длинношеее» и «змееед») знают, пожалуй, все или почти все, но вот мало кому известно, что у нас есть слово с 3 «о» подряд — «зоообъединение».
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Слово «зонтик» изначально не было уменьшительно-ласкательным. Она пришло к нам из голландского языка именно в таком виде. Чуть позже появилось слово «зонт» — им называли очень большие зонты.
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Слово «бесталанный» сейчас употребляется в значении «не имеющий таланта». А вообще в его корне лежит слово «талан», что в переводе с тюркского означает «счастье». И бесталанным называли человека несчастливого. Современное же значение возникло из-за путаницы со словом «бесталантный» (оно, кстати, все еще существует, но почти никем не употребляется и котируется как разговорное).
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Форм повелительного наклонения когда-то было 2. Одной из них мы пользуемся и сейчас: «пойди», «сделай», «убери». Другая образовывалась с помощью частицы да, и ей мы тоже пользуемся, но в несколько ином смысле: «да делай», «да уходи», «да работай».
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В нашем языке на самом деле было не 3 времени, как сейчас (настоящее, прошедшее и будущее), а 8: 1 настоящее, 3 будущих и 4 прошедших. Три из них были абсолютными: непосредственно прошедшее, настоящее и будущее. А остальные — относительными, то есть каким-то образом соотносились с прошедшими или будущими действиями говорящего. Например, время футурум второе означало такое действие в будущем, которое бы предшествовало другому действию в том же будущем.
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Впрочем, ситуация с временами и сейчас не так проста, как кажется. Если формально у нас имеется только 3 времени, то по факту их больше, просто мы не концентрируем на этом внимание. Сравните: «он ходит на учебу» (настоящее время) и «он идет на учебу» (тоже настоящее, но оттенок уже иной: он идет на учебу в данный момент времени).
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В частности, в нашем языке можно выделить 10 различных времен, среди которых 1 настоящее, 6 прошедших и 3 будущих.
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С точки зрения литературной нормы нам свойственно так называемое иканье. Это означает, что слова «яйцо», «язык» и «жалеть» нам нужно произносить так: [ийцо], [изык] и [жилеть].
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Буква Ы изначально писалась вот так: «ЪІ». А сам звук происходит от [у] или [оу], что легко доказывается многочисленными чередованиями ы/у: слышать/слушать, дышать/дух.
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Наверняка вы не раз встречали на письме слово «типо». Это написание неверное, однако отражает языковую интуицию автора. Человек чувствует, что это слово должно быть наречием, и вспоминает, что наречия обычно кончаются на «о». А тем временем перед нами всего лишь застывший родительный падеж слова «тип» и писать его следует только так: «типа».
А у вас имеются сложности с русским языком? Расскажите, какой его аспект особенно труден для вас?
Фото на превью Жила-была одна баба / Рекун-синема, Белые росы / Беларусьфильм