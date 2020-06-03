Русский язык способен свести с ума даже тех, кто думает, что знает его на отлично. Вот 20+ тому доказательств

В нашем языке на самом деле было не 3 времени, как сейчас (настоящее, прошедшее и будущее), а 8: 1 настоящее, 3 будущих и 4 прошедших. Три из них были абсолютными: непосредственно прошедшее, настоящее и будущее. А остальные — относительными, то есть каким-то образом соотносились с прошедшими или будущими действиями говорящего. Например, время футурум второе означало такое действие в будущем, которое бы предшествовало другому действию в том же будущем.

Впрочем, ситуация с временами и сейчас не так проста, как кажется. Если формально у нас имеется только 3 времени, то по факту их больше, просто мы не концентрируем на этом внимание. Сравните: «он ходит на учебу» (настоящее время) и «он идет на учебу» (тоже настоящее, но оттенок уже иной: он идет на учебу в данный момент времени).