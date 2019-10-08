Русский богатырь Иван Поддубный добился больших успехов в спорте, но рассказ о его нелегкой судьбе вызывает слезы

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Русский медведь, Иван Непобедимый, Иван Грозный — так называли борца Ивана Поддубного. Сегодня о 6-кратном чемпионе мира снимают фильмы, пишут книги, однако мало кто знает о том, что в конце жизни спортсмен испытывал острую нужду в деньгах. Он был настолько беден, что даже не мог позволить себе лишнего куска хлеба.

8 октября 2019 года исполняется 148 лет со дня рождения знаменитого борца, поэтому AdMe.ru решил рассказать вам о его непростой, но такой насыщенной жизни.

Иван Поддубный родился в 1871 году в небольшом селе Полтавской губернии. С раннего детства был приучен к тяжелому крестьянскому труду и с 12 лет батрачил. От отца, потомка запорожских казаков, сын унаследовал силу, а от мамы — тонкий музыкальный слух. Так, на протяжении некоторого времени мальчик даже пел в церковном хоре. Мир, возможно, и не узнал бы этого силача, если бы не несчастная любовь. Иван влюбился в девушку Алену, однако они не могли быть вместе, поскольку принадлежали к разным социальным классам. Тогда молодой человек решил накопить денег, чтобы завоевать девушку. В 22 года он переехал в Крым, работал грузчиком в порту. Там-то от моряков он узнал о различных системах тренировок, а также начал совершать пробежки и обливаться холодной водой.

Вскоре в Феодосию на 3 дня приехал цирк Бескоровайного. Иван приходил на каждое представление. Тогда он увлекся артисткой Эмилией, входящей в ту цирковую труппу. Решив покорить сердце возлюбленной, Поддубный вызвался побороться с каждым из цирковых атлетов. Молодой человек одолел всех, кроме самого сильного. Однако красавица, ради которой он боролся, не обратила на него внимания. Его начали приглашать выступать в цирках в качестве атлета-гиревика и борца. Согласно правилам, на ковре всегда должна была побеждать звезда цирка, однако Поддубный ничего не хотел и слышать об этом и дрался по-настоящему. Перед каждым боем он осенял себя крестным знамением. Кстати, свои знаменитые усы Поддубный отрастил по совету знакомого, и они оставались его отличительной особенностью до конца жизни.

Особой популярностью в цирке пользовался коронный номер атлета. Ему водружали на плечи телеграфный столб, на котором повисали с обеих сторон по 10 человек, и силач стоял так до того момента, пока столб не ломался под их тяжестью. Все были в восторге от его силы и мастерства, однако отец героя высказывал недовольство работой сына, считал ее несерьезной и легкомысленной. Вскоре Поддубный переехал в Киев и подружился там с дрессировщиком, а также встретил свою любовь — гимнастку Марию Газмарову. Друзья любили проводить время вместе, однако их счастье было недолгим: дрессировщика во время одного из выступлений загрыз тигр, а на следующий день в ходе выполнения трюка разбилась Мария. Поддубный впал в глубокую депрессию и начал вымещать свою злость в спорте.

Кадр из фильма «Поддубный».

В 1903 году его пригласили выступать на чемпионате мира в Париже. Тогда в медицинской карточке 32-летнего спортсмена записали его физические данные: рост — 184 см, вес — 118 кг, бицепс — 46 см, грудь — 134 см на выдохе, бедро — 70 см, шея — 50 см (!). На чемпионате атлет победил всех противников, однако в финале проиграл французу Раулю ле Буше, который использовал нечестный прием: перед поединком он намазался маслом. В следующем году Иван одержал победу над Буше. Тогда же француз устроил покушение на спортсмена, однако банда не справилась с заданием. Рауль ле Буше отказал в оплате наемникам и вскоре был застрелен членами этой группировки.

Слева на фото — Рауль ле Буше, справа — Иван Поддубный.

Иван Поддубный (справа) с братом Митрофаном, 1910 год.

В 1909 году он женился на дворянке Антонине Квитко-Хоменко. Брак просуществовал 11 лет, супруга оставила мужа и сбежала с офицером, прихватив драгоценности и все награды атлета. Спустя некоторое время она пыталась вернуться к нему, однако Иван не мог простить измены и просто проигнорировал ее многочисленные письма. Кстати, Поддубный не мог похвастаться грамотностью: писал с ошибками, а знаки препинания и вовсе не признавал. Несмотря на это, он мог сносно изъясняться по-немецки и понимал французский.

В 1910 году после череды больших побед 42-летний Поддубный ушел из большого спорта и вернулся на цирковую арену. Он начал испытывать нужду в деньгах и соглашался на гастроли за рубежом, в частности в Германии и в США. Согласно некоторым сведениям, заработанные им средства, $ 500 тыс., до сих пор лежат на счете в американском банке, поскольку по условиям контракта, которые он не прочитал, спортсмен мог их забрать лишь в случае принятия им американского подданства. Его пытались оставить за рубежом, однако он всегда возращался на родину. На цирковых аренах атлет выступал вплоть до 70 лет.

Четвертый слева — Иван Поддубный.

Второй раз Поддубный женился в 1927 году — на продавщице бубликов Марии Машониной. Пара обвенчалась, хотя Иван Максимович не был религиозным человеком. У Марии был сын Иван, которого Поддубный обучал борьбе и цирковому мастерству. В эти годы атлет любил рыбачить и играть в нарды с приятелями. Однако в нем вновь проснулась страсть к спорту. Тогда он организовал тематический клуб, в котором тренировал борцов. С ними же он гастролировал по всей стране. Поддубный всегда брал с собой супругу и Ивана, которого называл своим сыном. В 1939 году атлета наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Во время войны семейство проживало в оккупированном Ейске. Немцы предлагали ему переехать в Германию и тренировать спортсменов, однако Иван отвечал решительным отказом: «Я русский борец, им и останусь». Гуляя по оккупированному городу, он демонстративно носил орден Трудового Красного Знамени, а однажды, по слухам, забросил на фонарный столб немецкого полицейского, который мешал ему прогуливаться по набережной. С тех пор немцы обходили его стороной. В последние годы великий спортсмен жил в жуткой нищете. Под конец жизни он начал продавать все свои трофеи, а на вырученные средства покупал еду.

С супругой Марией Машониной.

Атлет Рубен Манукян (слева) и Иван Поддубный, 1947 год.

Накануне своей смерти Иван Максимович начал писать письмо Клименту Ворошилову, из рук которого получил орден Трудового Красного Знамени, однако так и не закончил его. В нем были следующие строки: «Климент Ефремович, мне 78 лет. Вспомните мои заслуги перед страной и советской властью. Вы сами называли меня национальным героем, а теперь забыли. Прошу одного. Прикрепите меня к столовой воинской части, чтобы я хоть иногда ел горячее».

Сердце Ивана Поддубного остановилось 8 августа 1949 года. Супруга атлета, которая прожила с ним 22 года, смогла лишь оплатить место захоронения, на памятник денег не хватило. После смерти вдовы могила Поддубного заросла сорняками. Лишь спустя 8 лет после шумихи в прессе на могиле спортсмена наконец установили памятник, а на надгробии выгравировали: «Здесь русский богатырь лежит».

Интересные факты

1. Любимые блюда атлета — борщ, пироги с капустой, вареники со сметаной и сахаром. 2. Иван Поддубный лечился только народными средствами и никогда не обращался к врачам. 3. Борец всю свою сознательную жизнь был вегетарианцем. 3. Он не расставался с 16-килограммовой тростью. С виду она была деревянной, но внутри прятался чугунный стержень. 4. На склоне лет Поддубный подобрал на улице вымазанного мазутом котенка и назвал его Раулем, в честь своего противника на первом чемпионате мира — Рауля ле Буше. 4. Своих детей у спортмена не было, однако он души не чаял в своих крестниках. Атлет любил проводить с ними время, забавляя их разными проделками. Так, например, Поддубный наливал в свою большую ладонь чай и пил прямо из нее или же сплетал из трех гвоздей косы и вручал их детям на память.