Русские имена, которые неожиданно для всех стали популярными за границей

Пока в России все больше и больше родителей стараются дать своим детям зарубежные имена, иностранцы вовсю пользуются именами русскими. И хотя привычные нам Дмитрии, Николаи и Ирины тоже когда-то пришли к нам из-за границы, весь мир уверен в их русском происхождении. Так, вдохновившись героями Достоевского, Пушкина и Пастернака, жители далеких и не очень стран стараются привнести в свою жизнь немного нашего колорита.

Небольшое исследование AdMe.ru показало, что порой иностранцам кажутся красивыми не только наши имена, но и фамилии и даже отчества. Иногда столь неожиданная симпатия приводит к курьезам.

Германия

Русские имена довольно широко распространены в немецкоговорящих странах. Хотя ранее местные поклонники нашей культуры называли своих детей в основном Ольгами и Дмитриями, сегодня список любимых немцами имен несколько расширился. Любимые русские имена для мальчиков: Алеша, Коля, Максим, Вадим, Никита.

Любимые русские имена для девочек: Алина, Полина, Дарья, Мила, Вика.

Великобритания и США

Британцы и американцы тоже оказались тонкими ценителями русской культуры. Народная любовь здесь порой принимает очень неожиданные формы: известно, что популярным в России именем Михаил в западных странах называют не только мальчиков, но и девочек. Ярким доказательством тому служат голливудская актриса Миша Бартон и ее коллега по цеху, известный актер Миша Коллинз. Любимые русские имена для мальчиков: Миша, Саша, Владимир.

Любимые русские имена для девочек: Миша, Кира, Иванна, Лидия, Саша.

Эквадор, Колумбия и Венесуэла

Латиноамериканцы любят использовать самые неожиданные имена. Так, популярный в странах Южной Америки сериал «Доктор Живаго» вызвал там небывалый всплеск появления на свет маленьких Борисов, Ларис и Юриев. Любимые русские имена для мальчиков: Борис, Юрий, Владимир, Иван.

Любимые русские имена для девочек: Лариса, Татьяна, Соня.

Франция

Французам тоже пришлись по нраву русские имена, однако носят они их в своей собственной, французской манере. Именам Александр, Наталья и Елена они предпочитают их уменьшительно-ласкательные формы: Саша, Наташа и Лена. А именем Никита, считающимся сугубо мужским в славянских странах, здесь называют девочек. Есть мнение, что превращению мужского имени в женское способствовал знаменитый французский фильм «Ее звали Никита». Согласно же другой теории, главным популяризатором имени стала одноименная песня Элтона Джона. Любимые русские имена для мальчиков: Саша, Игорь, Владимир, Иван.

Любимые русские имена для девочек: Никита, Оксана, Наташа, Лена.

Индия

Как и другие иностранцы, индийцы часто называют своих детей русскими именами. Причем нередко это и не имена вовсе, а самые настоящие фамилии. Так, в Индии повсеместно можно встретить Гагариных и Пушкиных. Кроме того, для индийцев с русскими именами здесь проводят целый фестиваль, посвященный русской литературе и нашей культуре в целом. Любимые русские имена для мальчиков: Гагарин, Пушкин.

Любимые русские имена для девочек: Света, Софья (Суфья), Тамара.

Мексика

Как оказалось, мексиканцам тоже довольно сложно разобраться в наших именах и фамилиях. На своем канале в YouTube Nata Mex рассказывает о курьезных случаях, когда родители из Мексики называли своих дочерей Давидович. К счастью, большая часть мексиканцев предпочитает давать своим детям более привычные для нашего слуха имена. Любимые русские имена для мальчиков: Иван, Владимир, Евгений.

Любимые русские имена для девочек: Таня (в форме Тания), Наталья.

Армения

Наши соседи с Кавказа тоже любят давать своим детям славянские и европейские имена. Все дело в том, что у армян существует любопытный обычай называть отпрысков в честь людей, которым посчастливилось достичь в жизни каких-либо успехов. Именно так французское имя Наполеон превратилось в полноценное армянское, а фамилией знаменитого изобретателя Томаса Эдисона неожиданно стали называть местных новорожденных. Любимые русские имена для мальчиков: Арсений, Лев, Эдуард.

Любимые русские имена для девочек: Ева, Милена, Мария.

Южная Корея

Жители Кореи благосклонно относятся к русским именам. Одними из самых любимых и почитаемых в этой стране оказались Павел и Екатерина. Причем если первое считается в этом краю и милым, и мужественным одновременно, то краткая форма второго здесь кажется немного странной. Так, имя Катя вводит всех в ступор, так как созвучное ему корейское слово означает «фальшивка». Любимые русские имена для мальчиков: Евгений, Павел, Владимир.

Любимые русские имена для девочек: Екатерина, Евгения, Анастасия.

А какие русские имена больше всего нравятся вам?