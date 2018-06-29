Русская девушка, которая уже 4 года живет в США, рассказала о вещах, которые ее до сих пор удивляют

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Меня зовут Карина. Чуть больше 4 лет назад мы с мужем запаковали всю нашу жизнь в 4 увесистые коробки и 2 чемодана и с билетами в один конец сели на самолет до Сиэтла. По приезде стало понятно, что США — это совершенно другой мир, со своими плюсами и минусами.

Специально для AdMe.ru я расскажу о 12 вещах, к которым за 4 с лишним года жизни в США так до конца и не привыкла.

12. Чтобы попасть к терапевту, придется пару недель подождать

Мне еще ни разу не удавалось записаться к терапевту раньше, чем за 2–3 недели. Я обычно прошу любого терапевта, к которому можно быстрее попасть. А некоторые ждут своей очереди больше месяца. В США вся медицинская система работает немного иначе. Тебе самому на сайте клиники надо найти врача, а потом звонить и к нему записываться. Просто отсидеть очередь и в тот же день попасть нельзя, такое возможно, только если обращаться в скорую помощь. Отдельно стоит сказать, что медицина здесь очень дорогая. Если нет страховки, то речь идет о тысячах долларов. Но даже если страховка есть, то она чаще всего покрывает медицинские услуги только частично. Мне вот с учетом выплат страховой вырвали 4 зуба мудрости за $ 1 300 (это в рублевом эквиваленте примерно 82 000), а страховая еще тысячи 2 заплатила сверху.

11. Очень дорогая сотовая связь и интернет

В Штатах довольно много мобильных операторов, но есть несколько явных лидеров, которыми пользуется подавляющее большинство жителей. Месяц сотового обслуживания со скромным пакетом интернета стоит от $ 50. Представьте, на двоих это $ 100 (примерно 6 000 рублей) каждый месяц. Домашний интернет в среднем обходится жителям Америки в $ 80. Просмотр ряда телеканалов — тоже платное удовольствие.

10. Налоги не включены в стоимость товаров и услуг

Одна из самых неприятных новостей для тех, кто приезжает в США впервые, то, что налоги не включены в стоимость товаров. Это не так заметно, когда покупаешь что-то мелкое, но если речь идет, скажем, о покупке за $ 1 000, то уже становится ощутимо. Налог во всех штатах свой, вот у нас порядка 10 %. Это сразу же еще $ 100 к стоимости покупки за $ 1 000. Этим же налогом облагаются и все услуги.

9. Планируете завести питомца? Надо доплатить

Во всех апартаментах (т. е. когда зданием владеет одна компания, а не частные лица), если вы хотите завести питомца, то вам сначала надо внести депозит (от $ 300 до $ 600), а потом еще ежемесячно платить в среднем по $ 50. В случае если квартира является вашей собственностью, как правило, тоже есть ежемесячный платеж за питомца. И это не очень приятно.

8. В Штатах нет новогодних праздников

Не секрет, что в США Рождество более важный праздник, чем Новый год. Есть пара выходных на Рождество, после Рождества жители США снова выходят на работу, а потом снова получают 1 или 2 выходных в честь Нового года. И все. Пока Россия гуляет, в Америке все уже вовсю трудятся. Но на самом деле не столько к количеству выходных сложно привыкнуть, а к тому, что нет как такового праздника в сам Новый год. Люди уже елки выбрасывают к этому моменту.

7. Сортировка мусора в 3 контейнера

Сразу скажу, что так не во всей Америке, но в Сиэтле к охране окружающей среды относятся очень трепетно. Отходы разделяют на 3 вида: мусор, компост и переработка. Кажется, все логично, но сортировать на самом деле нелегко. Например, пластиковая бутылка — это переработка, а крышечка — это мусор. Один пластиковый пакет — это тоже мусор, но если собрать много пакетов и сложить все в один, то это уже переработка. Использованная картонная тарелка может отправиться как в компост, так и в мусор в зависимости от ее состава. Раз в неделю мусорные контейнеры надо вывозить на дорогу, и если у вас все плохо отсортировано, то вам могут сделать замечание или даже оштрафовать.

6. Америка — страна автомобилистов

Знаете, в Штатах прекрасные дороги. Нет, встречаются, конечно, разбитые, но чаще все же покрытие очень ровное. Тут фантастические автомобильные развязки в несколько уровней, и на машине можно спокойно объехать всю страну — даже в самой глуши дорога будет очень даже ничего. Но как же я скучаю по поездам! Железная дорога тут очень плохо развита. Билеты на поезд настолько дорогие, что дешевле лететь на самолете. Да и направлений совсем немного. Как раз на днях я посмотрела билет на поезд Сиэтл — Лос-Анджелес: $ 300 в один конец и больше 30 часов в дороге, на самолет можно купить за $ 150 туда—обратно и всего несколько часов в полете. И да, даже на машине намного быстрее — 18 часов. Я вообще не знаю, кто здесь использует поезда. Но, стоит отдать должное, машины здесь намного дешевле, чем в России.

5. Огромные чаевые

В США можно оставить привычные 10 % чаевых, только если сервис очень не понравился. Обычно чаевые составляют 18–20 %. А теперь представьте — поверх стоимости, указанной в меню, вы платите примерно 10 % налог, потом еще 20 % чаевых, налог на алкоголь и иногда еще бывает сбор на работу кухни. То же самое происходит во всей сфере обслуживания — чаевые надо оставлять за услуги парикмахера, маникюр, мойку автомобиля. Все те же 20 %.

4. Хотите получить работу — забудьте о застенчивости

Америка любит молодых, дерзких и отчаянных. Желательно обладать всеми этими качествами сразу. «Когда я устраивался на свою первую работу, я без приглашения пришел в офис спустя пару дней после собеседования и просто спросил, когда выходить на работу?» — рассказывал мой американский друг, когда я только переехала. «В этом нет ничего такого», — заверил он, заметив мое удивление. Позже я поняла, как он был прав. Я рассылала резюме в десятки компаний — ответа не поступало вообще никакого. Ни отказа, ни приглашений. Не скрою, меня тревожило, что со всем моим опытом меня даже бесплатно брать не хотят. И я бы так и рассылала письма, если бы не одна компания, куда я очень хотела попасть. Я написала им такое сопроводительное письмо, что не ответить было невозможно. Разумеется, они не ответили. Тогда я решилась позвонить. Как оказалось, никто никогда мое письмо и не видел. Но после звонка я заполучила прямой контакт их старшего рекрутера и даже договорилась о личной встрече. Кстати, уловку с «когда выходить на работу» я использовала в Seattle Fashion Week, и она сработала. Меня тут же повели знакомить с коллективом. Сразу! Я сначала долго не могла привыкнуть к этому, но, чтобы в США получить то, что хочешь, надо не бояться и выходить из зоны комфорта. Это не только работы касается, но и вообще отношения к жизни. Здесь с вами церемониться никто не станет. Но это только вас закалит и сделает лучше.

3. Америка не гуляет всю ночь до утра

Слова знаменитой песни Цоя «гуляли всю ночь до утра» точно не про США. В каждом штате продажа алкоголя регулируется немного по-разному, но чаще всего в 2 часа ночи продажа в барах и ресторанах прекращается. Вместе с продажей алкоголя все эти заведения закрывают двери для посетителей. Так, где-то к 2:30 все уже благополучно дома. В Сиэтле есть парочка заведений, которые работают до утра, но с ночной жизнью Петербурга и Москвы, конечно, не сравнить. Говорят, что в Нью-Йорке все иначе, но я пока не проверяла. Впрочем, в Сиэтле много мест закрывается рано. Торговые центры обычно прекращают работу в 9 часов вечера, кофейни вообще в 6 (некоторые в 3!), небольшие кафе и закусочные часов в 8 вечера.

2. Искусство «маленькой беседы»

Американцы любят поболтать. В такси, в автобусе, на остановке, в лифте, на кассе, в магазине, на почте, да и если просто столкнулись взглядами. Здесь это называется «small talk», и поддерживать такой разговорчик — целое искусство. У меня до сих пор 2 темы — погода и пробки, американцы же ловко обсуждают всевозможные поверхностные вопросы без умолку. Зато такое общение, хоть и не всегда комфортное, научило меня без труда знакомиться с людьми. Когда я домой приезжаю, то и сама по привычке всем желаю доброго утра в лифте и так и норовлю спросить «как дела» на кассе.

1. Кофе вместо чая

Я только через несколько месяцев жизни в США почувствовала этот подвох — почти в каждом заведении вам нальют кофе, но чай — большая редкость. Скорее всего, найдется пакетик, но о листовом можно забыть. И если в России кафе и рестораны соревнуются в том, у кого чайная карта круче, то здесь большой любви к этому напитку нет. Есть специальные чайные дома, где можно заказать чайную церемонию за $ 60. Вот там можно интересным чаем побаловаться, и то это будет просто листовой чай — никаких тебе имбирных добавок, листочков мяты или свежей облепихи. Да и домов этих в Сиэтле, кажется, всего 2. В России я обожала с подругами выбираться вечером на чай с десертом в разные интересные места, а здесь люди в основном вечерами ходят на бокальчик-другой вина. Они просто не пробовали наш чай.

Некоторые вещи можно не понимать, к другим сложно привыкнуть, но главное — их просто принять. Ведь, приезжая жить в другую страну, важно понимать, что это другая история, другие люди и совсем другой менталитет. Возможно, что-то для меня навсегда останется немного чуждым, но здесь уже мой второй дом, и он нашел место в моем сердце.