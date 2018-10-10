Россиянки устроили флешмоб и высмеяли фразы, которыми пытаются принизить женщин

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Место женщины на кухне? Как бы не так. Недавно россиянки начали публиковать в соцсетях фотографии с комментариями, в которых обыгрываются распространенные стереотипы о женщинах. Предвзятое отношение часто мешает представительницам прекрасного пола добиться карьерного роста: их зарплата в среднем на 30 % ниже , чем у мужчин, а на работе они могут столкнуться с домогательствами и « стеклянным потолком » — невозможностью получить повышение только из-за того, что они женщины. Одна из задач флешмоба — напомнить миру о том, что пол не влияет на профессионализм и интеллект, поведение и характер.

Акцию в России запустила журналистка и блогер Татьяна Никонова. Идея пришла к ней после социальной рекламы компании PPS. Формат предельно прост: женский портрет и пара строк — избитая стереотипная фраза и профессия женщины. Например: «Она много говорит. Потому что она профессор», «Она любит спорить. Потому что она адвокат».

Женщин часто попрекают подобными фразами, пытаясь навязать недостатки и обидные черты. Флешмоб призывает отказаться от шаблонного мышления и перестать думать, что девушки должны лишь готовить и убираться. «Сразу видно, что унизительными описания становятся только тогда, когда женщин хотят унизить, а сами по себе они совершенно нейтральны», — написала Татьяна под фотографией, ставшей началом акции.

Мы в AdMe.ru гордимся смелыми пользовательницами и делимся с читателями авторскими слоганами, опубликованными в рамках флешмоба «#местоженщинывезде».