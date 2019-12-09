Я переехала во Францию и словно попала в другую вселенную (Тут страхуются от засора туалета)

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Давайте знакомиться! Меня зовут Надежда. В один прекрасный день я рискнула оставить высокооплачиваемую работу в крупной компании в столице и уехала во французскую деревню вблизи океана. Причина этому - любовь к путешествиям, желание дать детям европейское образование, заниматься любимым делом и жить среди красоты. А сейчас я работаю с туристами: исколесив все 13 регионов Франции, я составила авторские маршруты с онлайн-сопровождением.

Про Париж и Лазурный Берег можно прочитать в любом путеводителе, а я покажу читателям AdMe.ru настоящую французскую жизнь. Приятным бонусом к статье станет подборка правил поведения для туристов, которые хотят, чтобы их везде принимали как родных.

Слухи о жадности местных мужчин слегка преувеличены

Как-то раз купались мы с мамой в термальных бассейнах вблизи города Бордо. Вдруг к нам подплывает женщина лет 45 и заговаривает на русском (услышала своих): "Вот осматриваюсь, размышляю, стоит ли выходить замуж, говорят же, что французы жадные". Потом мы обсуждали этот инцидент всей семьей. Мой муж Венсан удивился: "Я не понимаю, тетка замуж собралась, а ее интересует один вопрос – деньги".



Но все же вернемся к "жадности". Во Франции в принципе не принято делать дорогие подарки. На день рождения вам могут вручить коробочку с несколькими бутылками пива. И это нормально. Мужчина, ухаживающий за женщиной, не дарит ей дорогие кольца или серьги. Иначе француженка может обидеться («Ты меня покупаешь»). А еще такое поведение может восприниматься как склонность мужчины к транжирству и неспособность создать финансовую подушку для будущей семьи.

Французские свекрови — настоящие дипломаты

Здесь я практически не слышала грустных историй об отношениях со свекровями или тещами. Они стараются уважать выбор своего ребенка. Даже если родителям не понравится невестка или зять, они не дадут понять этого ни словом, ни действием. Максимум могут поделиться с теми, кому доверяют: «Я ничего не говорю, но это не значит, что не думаю». Возможно, в этом и есть великая сила дипломатии. Для французов так важны родственные связи, что вряд ли кто-то будет портить отношения со своим ребенком из-за его «неудачной» женитьбы. Связь с семьей остается на всю жизнь. Я знаю французов, которые, живя в Париже, приезжают к родителям за 500–1 000 км минимум раз в месяц.

В семье принято говорить только на «легкие» темы

Я столкнулась с паттерном поведения, при котором не принято выражать свое недовольство даже в вежливой форме, а все спорные темы быстро закрываются. Лучше поговорить с близкими о природе и погоде. Удивительно, но такой формат не исключает возможных обид, потому что под соусом гипервежливости можно еще сильнее задеть человека за живое.



Именно за это я не люблю здешние свадьбы. Все 2-дневное общение сводится к марафону нескончаемых small talk с многочисленными гостями. После этого остается впечатление, что 50 раз пересказал свое резюме. Зачем? И как же разговоры «за жизнь»?

У нас совершенно разный подход к готовке

Венсана вырастила типичная мама-француженка, которая всегда взвешивала муку, перед тем как замесить тесто для блинов. В итоге стоит мне накрыть на стол, муж каждый раз впадает в культурный шок: «В холодильнике же ничего не было!»

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В смысле не было? Да я, если надо, найду, чем тебя кормить еще неделю. Я еще даже в морозилку не залезала. А у свекрови (пусть она будет счастлива и здорова) целый морозильный шкаф, доверху забитый продуктами. При этом она никогда ничего на глазок не сварганит и будет утверждать, что есть решительно нечего.

Француженки не пользуются утюгом, но никогда не ходят в мятой одежде

У моей свекрови ровненькие стопочки белья вырастают так быстро, будто она чемпион по владению утюгом или в ее в гараже припрятаны 3 филиппинки. При этом она говорит: «Я просто разглаживаю вещи». Потом я стала слышать подобные реплики и от других француженок: «Мне нужно разгладить белье» (не погладить — repasser, а именно пригладить — plier).



Что они делают? Просто берут вещь и проводят по ней руками, аккуратно складывая и приглаживая каждую сторону. Это возможно благодаря тому, что во Франции пользуются сушильными машинами и не сушат белье до хруста. Посмотрите на фото: на мне футболка, разглаженная руками.

Женщины буквально излучают уверенность в себе

Здесь искренне считают: нет некрасивых женщин, есть острая нехватка «ма бель» в детстве.

"Моя красавица" - именно так папы и мамы, бабушки и дедушки обращаются к своим дочкам и внучкам. Результат налицо: француженка любой наружности и телосложения всегда будет знать себе цену. Любые манипуляции косметологов, массажистов или даже услуги спа-центров здесь в ходу исключительно у пенсионерок. Считается, что молодой красотке это все ни чему. И никаких уколов ботокса, накачанных губ или подправленных хирургами лиц - все это французы считают некрасивым.

7 признаков настоящей француженки

Вы сможете называть себя истинной жительницей этой страны, если будете: причесываться, будто само так легло, и никакого лака, начесов, локонов или прически-колпака;

одеваться слегка небрежно, но продуманно (надо уметь сочетать «неожиданные» цвета и ткани);

иметь в гардеробе джинсы-сигареты и куртку по пояс;

носить исключительно удобные и невысокие каблуки;

самостоятельно делать маникюр и педикюр, коротко стричь ногти и не украшать их стразами, рисунками и наклейками;

краситься мало и незаметно (яркая помада — только на вечер и при практически нулевом прочем макияже);

кокетничать, улыбаться, быть со всеми любезной и непременно вежливой.

Молодые мамы не ждут цветов и не сидят в декрете

Букеты во Франции продают в продуктовых магазинах и покупают вместе с картошкой, чтобы на стол поставить для украшения. Родившей женщине, насколько я видела, цветы не несут. Обычно дарят игрушку или что-то из одежды для малыша. Декретный отпуск официально длится 3 года, но сидеть дома с ребенком принято максимум 5 месяцев. Многие женщины нанимают няню и возвращаются на работу, объясняя свои действия необходимостью поддерживать благополучие семьи. Но я склонна думать, что причина в другом: французы любят интересных и успешных женщин. Даже психологи говорят: «Нормальный человек должен хотеть чем-то заниматься, в противном случае с ним что-то не так».

Среди местных принято жаловаться на тяжелый труд

Венсан отвозил детей в школу и вернулся взвинченный. Выяснилось, что на завтра запланированы забастовки. Водитель автобуса по радио возмущался, что отменяют какие-то из «плюшек», на которые он рассчитывал, выбирая эту работу. И пошло-поехало. Пенибилетэ дю травай... Как же перевести, чтобы точно было? Дословно это означает «степень тяжести труда», но не передает всех смысловых оттенков. Пенибилитэ — это все невзгоды и горести, муки и надрыв, с которым человек выполняет свою работу. Как же они любят об этой пенибилитэ рассуждать. В таких беседах можно провести почти все воскресные 5-часовые обеды.

Что мне не нравится во французах

Живете вы, скажем, в разных городах со своими родителями и собираетесь их навестить. Думаете, вас будут ждать за накрытым столом? Нет. Если время обеда прошло, вы будете есть только за ужином. Поэтому любой француз в дороге обязательно купит себе что-нибудь поесть.

Задержались вы в офисе, выходите на улицу, а там все рестораны закрыты. Работают только пара булочных, заведения с фастфудом и гипермаркеты типа «Ашана», которые часто находятся на отшибе.

Суббота или воскресенье. Вы спите часов до 9, а потом идете печь блины. Плотно завтракаете с 10:00 до 10:30. А обед, зараза, даже в выходной день не сдвинется, он будет в 12:30, хоть ты тресни. Дома у себя, конечно, можно поесть в любое время. Но рестораны-то закроются в 14:15. Или в гости позовут — хочешь не хочешь, а придется идти к половине первого.

В августе здесь начинается «летняя лихорадка»

Именно в этом месяце отели и гостевые дома начинают буквально трещать по швам. Даже те, у кого нет детей (или есть малыши дошкольного возраста), стараются брать отпуск в августе. Цены на номера в гостиницах и места для палаток в это время взлетают в 2–3 раза. Какой-нибудь захудалый кемпинг может брать от € 800 в неделю за аренду фургона. В августовские уик-энды страна превращается в сплошную пробку, и путь, на который всегда тратилось 5 часов, преодолевается за 11. На побережьях и в горах юга и юго-запада Франции становится так много людей, что в рестораны стоит очередь, на пляже негде лечь, а пробки паутиной окутывают даже маленькие городки.

Путешествие и отдых — это совершенно разные вещи

Когда местные жители говорят о путешествиях, они используют слово «делать». Рассказывать друзьям о том, где вы побывали, полагается так: «Я сделал Аргентину или Египет». И это значит, что вы не попивали коктейли в отеле аll inclusive в Шарм-эль-Шейхе, а съездили в Каир и Александрию, отправились в плавание по Нилу и посетили основные достопримечательности каждого из городов. Именно поэтому французы так любят путеводители. Прежде чем отправиться куда-либо, они покупают справочную литературу, изучают ее и составляют список «дел». На полном серьезе. Я не встречала французов, приезжающих в Таиланд позагорать. У них всегда будет четко разработанный план — куда поехать и что посетить. И в этом списке вполне может не найтись места для тайского массажа.

Что можно позволить себе на французскую зарплату

В среднем француз зарабатывает € 2 250 в месяц чистыми. Государство считает, что одному для комфортной жизни с посещением ресторанов и поездками на отдых нужно € 1 425 евро, семье с 2 детьми — € 3 284. Во Франции нет никакой разницы между доходом в € 1 000 или € 2 000. И в том и в другом случае подключаются всякие социальные «плюшки»: компенсация аренды, чек на оплату света и газа, почти бесплатный летний лагерь для школьников, освобождение от налога на проживание, бесплатная медстраховка. Разница начинает чувствоваться, когда зарплата переваливает за € 2 500–3 000. Вот тогда и дом можно снять побольше, и машину позволить получше, и продукты поизысканнее. Если отбросить социалку, расходы на семью из 2 детей и 2 взрослых приблизительно такие: аренда дома или квартиры — € 1 100 (вместе с налогом на проживание);

бензин и страховка для машины — € 330;

услуги няни — € 655 (не считая компенсации от государства, которая есть у всех категорий родителей);

питание — € 800 (без ресторанов, но со школьными обедами);

мобильный и домашний интернет — € 55;

оплата различных страховок — € 80;

развлечения и отдых — € 300;

кружки и каникулярные центры для детей — € 160.

Между государственными и частными клиниками почти нет разницы

Обычно услуги частного медицинского заведения полностью оплачиваются из своего кармана. У французов это не так. Почти все клиники здесь ведут прием по полисам обязательного медицинского страхования. Есть пара учреждений для иностранных шейхов, где ОМС не работает, но это скорее исключение.



Поэтому, когда француженка говорит вам, что ее ребенок появился на свет в частном роддоме, это не значит, что государство не платило за ее роды. Женщина просто потратила небольшую сумму на услуги персонала. В государственном учреждении ее приняли бы абсолютно бесплатно, а в частном она оплатила 5 % (или с натяжкой 10 %) расходов клиники.

В стране действует множество страховых программ

Есть, на мой взгляд, совершенно логичные и нужные программы вроде обязательства нанимателя застраховать жилье. В противном случае собственник не обязан подписывать с вами договор аренды. Без страховки даже ребенка не примут в школу. Речь идет о рисках причинить ущерб школьному имуществу, а также вещам или здоровью одноклассников.



Но есть примеры, от которых у меня шевелятся волосы на голове. Страховка кафельного покрытия. Однажды у соседей провалился пол. Куда и как - не спрашивайте, сама не понимаю, но суть не в этом. Во время обсуждения ситуации с соседями кто-то сказал: «Хорошо, что у них страховка есть».

Страховка от засора туалета. Я однажды услышала от француза, что он оплатил такой полис. Да, засор унитаза - вещь вероятная, но действия по его устранению по силам абсолютно каждому.

Замок может стоить дешевле квартиры

Вот уже несколько лет стоимость 1 кв. м в замке ниже, чем в новой квартире в одном и том же регионе. Под замком понимается не обязательно усадьба в 1 000 кв. м. Так называют и мануары - небольшие дома в замковом стиле, принадлежавшие когда-то богатым людям. Считается, что содержать замок гораздо дороже, чем современный дом или квартиру. Вдобавок планировка в нем не особо отвечает современным требованиям, а некоторые из этих старинных усадеб находятся на большом расстоянии от другого жилья. Последнее не всегда верно. Да, замки часто окружены парой десятков гектаров садов или леса, но сегодня во многих городках Франции эти парки давно поделены и проданы под строительство частных домов.

Французы много говорят об экологии, но перешагивают через мусор на улицах

Есть здесь один парадокс. Проблемы экологии занимают умы всех французов начиная с 4-летнего возраста. Об этом говорят и в детском саду, и в школе. С другой стороны, кучи мусора вдоль дорог обескураживают. Уборщиков здесь мало. Каждая единица рабочей силы увеличивает финансовую нагрузку на домовладельцев и налогоплательщиков, чего, конечно, никто не хочет. Нет, я не считаю, что в России мусорят меньше. Закономерность такая: чем больше город в России, тем чище его центральные улицы и грязнее пригороды. А тут наоборот: чем больше французский город, тем чище его пригороды и грязнее центр.

В ресторанах всегда накормят лучшими блюдами

Такого «постыдного» понятия, как бизнес-ланч, во Франции нет. По крайней мере в привычном значении относительно дешевой еды, значительно уступающей блюдам из меню, лишь бы наполнить ресторан в будни. Здесь подают сеты - это классика жанра и днем, и вечером, и в выходной, и в рабочий день. Многие рестораны работают только по принципу сетов и вообще не предлагают отдельные блюда.



Заказывать сеты всегда выгоднее, чем отдельные блюда. Но это никогда не значит, что их качество хуже, порции меньше или их приготовил повар более низкой квалификации. Если ты открываешь ресторан во Франции, то делаешь это на годы, десятилетия, даже века. Здесь в принципе другой подход к гастрономии: репутация ресторана и шефа превыше всего. Поэтому повара держат марку и отвечают головой за любые блюда - от дорогих до дешевых.

Французские улитки живут на специальных фермах

Фермеров-улиточников в стране около 300 человек, при этом их вклад в общий объем съеденных в стране моллюсков - всего 5 %. Остальные игроки этого рынка - крупные индустриальные компании, собирающие улиток за пределами Франции (в основном в живой природе). Делают они это чаще всего в Польше, откуда родом одна из любимых французами улиток - бургундская. На ферме маленькие моллюски растут в рядах под сложенными конусом дощечками в густой траве. Их поливают раз в сутки по 10 минут для влажности. Наш фермер выращивает 240 тыс. улиток и распродает напрямую покупателям 75 % своей продукции. Он сам готовит из них эскарготин (паштет с маслом, укропом и чесноком), а еще подает с шампанским - как в ресторане.

Небольшой гид по местным сырам

Бри (Brie) - самый распространенный и знакомый русским сыр. Правда, настоящий бри отличается от того, к которому привыкли наши туристы, - он пахучий и с довольно жесткой коркой. Чтобы распробовать его истинный ядреный вкус, берите продукт на сыром молоке.

Камамбер (Camambert), пон-левек (Pont L’Eveque) или ливаро (Livarot) - сыры из молока коров нормандской породы. Только не берите в холодильнике супермаркета промышленный продукт, а всегда идите к сырному стенду, где продавец отрезает от больших головок.

Шаурс (Chaource) - мягкий и жирный сыр со слегка похрустывающей корочкой и сердцевиной, которая просто тает на языке.

Если вы поклонник твердых, похожих на пармезан сыров, берите конте (Compte), особенно выдержанный (Vieux Compte).

Если любите сильно пахучий и растекающийся в сердцевине сыр - берите эпуас (Epoisse).

Про рокфор (Roquefort) даже и говорить не нужно. Кто еще не пробовал, обязательно дегустируйте его с чем-то сладким (вареньем, медом или инжиром) - сочетание соли и сахара создает фантастические ощущения.

Бонус: полезные советы для туристов

Если вы хотите, чтобы ваш опыт пребывания во Франции был приятным, лучше проглотить пилюлю гипервежливости. Здоровайтесь, прежде чем задавать кому-либо вопрос (даже если это уборщица). Знайте, что французы очень чувствительны к пренебрежению хорошими манерами. В противном случае вам ответят тем же или начнут делать многозначительные паузы в разговоре.

В начале диалога желательно улыбнуться. Если вы не знаете французского, скажите хотя бы "бонжур" - это сразу расположит к вам людей.

Если у вас есть замечание, выскажите его в корректной форме (лучше с юмором). Никогда не опускайтесь до оскорблений и крика, это никогда хорошо не заканчивается. Однажды мы даже чуть не остались ночевать на улице из-за моего резкого обращения по поводу списанной дважды суммы в отеле.

В ресторанах сервис уже включен в цену, и французы об этом знают. Чаевые - это приятный, но необязательный бонус для официанта. Можно положить на столик пару евро или не оставить ничего - это не считается зазорным.

Не просите обслужить вас побыстрее. Здесь принято ждать, пока аптекарь или продавец закончит светскую беседу о погоде с покупателем. Французы не считают это возмутительным (даже если перед прилавком скопилась очередь из 10 человек).