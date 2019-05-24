Россиянка переехала в Сеул и рассказывает о том, как живется в Южной Корее

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Легко ли жить иностранке в Южной Корее? Блогер Светлана Сон на своем примере показывает, что нет ничего невозможного. Девушка родилась и выросла в Якутске, а в 16 лет приехала учиться во Владивосток, где и познакомилась со своим будущем мужем. Сейчас Светлана живет в Сеуле и рассказывает своим подписчикам об особенностях корейского быта.

Мы в AdMe.ru заинтересовались, как живет и чем дышит обычный горожанин в Южной Корее. И знаете, Светлана рассказывает довольно неожиданные вещи.

1. Здесь сложно сделать качественный маникюр

Думаете, раз в Корее косметика и уход просто супер, то и бьюти-индустрия на уровне? На этот счет у меня в запасе есть пара-тройка печальных историй. Ни маникюр, ни педикюр, ни ресницы тут делать не умеют, поверьте. Мастер долго соображала, как сделать «лунки». Педикюр — это был вообще атас. Ни формы, ни обработки нормальной — просто состригла, чуток спилила и покрыла лаком. В итоге я пришла домой в полном шоке и с кривыми ногтями, оставив в салоне почти $ 200.

2. Многие едят вместе с фуд-блогерами

Вы наверняка знаете, как в Корее любят поесть и поговорить о еде. И один из популярных сейчас хештегов здесь — #먹방. Если вы перейдете по нему, то увидите более 20 млн публикаций, связанных с поглощением еды перед камерой. В Корее считается, что как-то неправильно принимать пищу в одиночку. В результате здесь стали популярны фуд-блогеры, которые в прямых эфирах едят перед большой аудиторией. Потом эта тенденция перешла в социальные сети и получила свое название — «мок-банг». А еще все блогеры чавкают. Для них это не показатель бескультурья, а демонстрация того, насколько еда вкусная.

3. Взрослые редко моются перед сном

Знаете,что меня удивило в привычках мужа, когда мы начали жить вместе? То, что он принимает душ только с утра. И, как я потом выяснила, так делают почти все корейцы. Детей, кажется, все моют вечером. Но вот взрослые точно принимают душ с утра и зимой бегут потом с мокрыми головами. Я видела. Наверное, чтобы свеженьким пойти на работу, проснуться, взбодриться.

4. На свадьбах все строго по расписанию

Сегодня мы были приглашены на свадьбу коллеги мужа, и моя задача была одеться проще, чем если бы я шла в торговый центр. Я справилась: черные брюки, белый топ и пиджак — типичный дресс-код на корейскую свадьбу. Никаких платьев в пол и причесок до потолка. Тут нет никакой «пьяной свадьбы», тамады, песен и плясок. Все мероприятие длится максимум 2 часа. Торжественная церемония, клятвы, потом фотографирование с гостями и фуршет. Кстати, накормят вас только по талону, который выдается после того, как вы запишетесь в журнал и подарите «свадебный конверт» с деньгами.

5. Мужчины делают полезные подарки

Корейские мужчины в большинстве своем не романтики. И мой муж не исключение. В наш первый Новый год он подарил мне... фен. С моей стороны все начиналось с очень тонких намеков: «Ой, скоро же Новый год, надо подарки друг другу дарить...» Если бы я не намекнула про подарки, то осталась бы и без фена.

6. Корейский стиль жизни называется «палли-палли»

Это вечная гонка в режиме «все успеть». Здесь все делается быстро: оперативно выполняются рабочие задачи, отмечаются свадьбы, а прием у врача занимает не более пары минут. Нужно успеть все, и неважно, насколько это эффективно. Один бизнес закрывается, тут же открывается другой. Одно кафе сменяется другим, вместо старого бренда появляется новый. «Палли-палли» не щадит никого. Нужно уметь войти в этот режим, иначе тебя снесет, не останется и следа.

7. Вместо ребенка часто заводят... собаку

Корейцы любят собак. Но не так, как вы подумали. Например, есть торговые центры, где будут рады вашему песику и никто ничего не скажет, если он вдруг «сделает свое дело» прямо посреди зала. Думаю, что там даже есть комната для собачек, такая же, как комната матери и ребенка. Ведь в этой стране своих собачек возят в колясочках, как малышей. Стоим мы как-то возле лифта с детьми, и тут подходит пара с песиком. Такой беленький, миленький, в коляске от известного бренда. И мы тоже с коляской, только там сидела наша дочка.

8. Здесь не верят обычным гороскопам

В Корее характер человека определяют по группе крови. Европеец обычно интересуется, кто вы по знаку зодиака, и сразу делает соответствующие выводы. А тут вас, скорее всего, спросят: «Какой вы группы крови?»

9. Рождение и воспитание ребенка обходятся слишком дорого

Корея становится лидером среди стран с самым низким уровнем рождаемости в мире. Пары не хотят заводить детей, на улицах почти нет беременных. Средний возраст женщины, которая рожает первого ребенка, превысил 32 года. Пары все прагматичнее подходят к рождению ребенка, поскольку понимают, что не смогут его обеспечить. В семьях обычно 1–2 ребенка. И хотя детей рождается не так много, им не хватает детских садов. В государственные с низкой стоимостью почти не попасть: огромные очереди. В частных садах придется выкладывать по $ 200–500 в месяц.

10. В стране практически нет соляриев

Да и откуда им тут взяться, когда корейцы настроены против загара. Если искать целенаправленно, то солярии можно встретить разве что в сеульском Итэвоне — районе, который массово посещают иностранцы.

11. Отпуска еле-еле хватает на то, чтобы отдохнуть

Как обычно путешествуют корейцы? Очень быстро. Им хватает 3–5 дней, чтобы слетать в Европу. Средняя продолжительность отпуска у корейца — 2 недели в году, но брать подряд все дни нельзя. Нужно разделить эти несчастные 14 дней на весь год. Иногда у меня муж берет отпуск в 1,5 дня, если вдруг надо решить какие-то дела. Да даже и полдня бывало.

12. Основные статьи расходов — жилье и коммуналка

Жилье тут стоит запредельно дорого. К примеру, новая квартира в Сеуле обойдется как минимум в $ 800 тыс. Чем престижнее район, тем выше цена. Поэтому примерно половина корейцев жилье снимает. Им приходится платить за аренду от $ 400 до $ 2 тыс. в месяц. Плюс еще коммунальные расходы по $ 200–300 в месяц и различные страховки — от $ 50 и выше.

13. Дышать чистым воздухом приезжают в специальные парки

Это Seoul Botanic Park (Сеульский ботанический парк). Место сейчас очень популярное: за первый месяц с момента открытия его уже посетило более миллиона человек. Жители Сеула надеются хотя бы здесь вдохнуть чистый воздух и насладиться зеленью. Проблема в сильном загрязнении атмосферы, уровень которого растет с каждым годом. Здесь есть вина и собственного промышленного производства, и китайских заводов, чьи выбросы ветрами заносит в Корею.

14. Поход к врачу не отнимает много времени

Раз в 2 года со мной случается синусит. И тогда я наведываюсь в лор-клинику недалеко от дома. Сколько бы людей ни было в очереди, она движется всегда очень быстро. Потому что прием длится не больше 2–5 минут. Тут врач занимается исключительно осмотром, в остальном ему помогают медсестры. Нет бумажной волокиты, все делается через компьютер. Со страховкой лечение легких заболеваний обходится тут недорого. Я сегодня за прием врача, процедуры и лекарства заплатила в частной клинике около $ 13.

15. В Корее совершенно иные стандарты красоты

Есть такие вещи, которые людям с Запада кажутся некрасивыми, но в Корее все наоборот. Я с детства страдала из-за торчащих ушей и различных кличек вроде Чебурашка и Локатор. И так было, пока я не встретила будущего мужа. Помню один из его комплиментов: «У тебя такие красивые уши». И вот тогда я узнала, что в Азии большие и торчащие ушки считаются красивыми.

16. На Новый год — никаких вечеринок

Корейские праздники носят глубоко традиционный характер. Главная цель — собраться всей семьей. Даже в Новый год полагается провести обряды, отдать дань уважения предкам и старшему поколению. Дети в этот день получают немаленькие денежные подарки от взрослых (чем больше у вас детей, тем солиднее общая сумма). «Заработанное» можно потом потратить в магазине игрушек.

17. Местные жители не признают теплую одежду

Никогда, повторяю, никогда не ориентируйтесь на то, как одеты корейцы зимой. Девушки могут ходить в минус 10 °C в туфлях, а дети — без шапок (спасибо, если с капюшоном). Это они закаляются так или у них крутой теплообмен, я не знаю. Мои дети всегда были самые закутанные и одетые по сравнению с корейскими. Было время, когда я удивляла воспитателей, надевая зимой сыну под штаны колготки. Они недоумевали, как их можно надеть на мальчика. А самое поразительное, что несмотря на то, как корейцы одеваются в зимнее время, они редко болеют.

18. Корейские дорамы завоевывают весь мир

В Корее ежегодно снимаются сотни сериалов и фильмов. Местные жители обожают кино и являются большими фанатами своего кинематографа. Помимо всего этого, корейцы заразили и весь остальной мир любовью к их сериалам — дорамам. А в места, где снималась какая-нибудь дорама, фанаты чуть ли не устраивают паломничество.

19. Имя ребенку выбирают не родители

Многие корейцы при выборе имени для ребенка прибегают к расчетам саджу, которые делают специально обученные люди или шаманы. Ориентируясь на пол, дату и время рождения, они определяют, как лучше назвать новорожденного. Поэтому в Корее очень много имен, в отличие от фамилий, которых всего 270 на всю страну. Имена пишутся как буквами корейской азбуки «хангыль», так и китайскими иероглифами.

20. На детской площадке все общее

Детская площадка — это обычно маленькая страна со своими правилами. Ребята с легкостью делятся игрушками, и никто не забирает их друг у друга. Старшие присматривают за малышами и играют с ними. Мамочки покупают угощения на всю площадку. Тут нельзя прийти с мороженым только для себя — будь добр, купи на всех.

21. Прививки и назначения врача не обсуждаются

Детям в Корее обязательно делают прививки, и их куда больше по графику, чем у нас. Вопрос о том, ставить или не ставить, даже не обсуждается. Медицине и врачам здесь принято доверять. Если так сказали, значит так надо. Нет такого, что мамы вдаются в глубокие медицинские вопросы и ставят под сомнение поставленный диагноз.

Врач тут — «сонсенним» (учитель), и перечить ему попросту неуважительно.

22. Корейцы держатся за работу обеими руками

Здесь своим не хватает рабочих мест, что уж говорить об иностранцах. Люди годами пытаются устроиться на хорошее место, проходят собеседования и сдают экзамены. Ждут волшебного часа, когда открываются новые вакансии. Кстати, в Корее очень высокий уровень безработицы после окончания университетов.

А вы бы согласились переехать в Южную Корею и приспособиться к условиям жизни в этой стране?