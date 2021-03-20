Россиянка переехала в Италию и с любовью, но без прикрас рассказывает о жизни в этой солнечной стране
Екатерина переехала из Петербурга на юг солнечной Италии по любви. Со своим будущим мужем, коренным сицилийцем Джованни, она познакомилась в интернете. Сейчас пара живет в Видзини — городке в Иблейских горах неподалеку от Катании. Девушка преподает английский и итальянский языки и еще ведет страничку в инстаграме, где делится своими наблюдениями и мыслями о жизни в ставшей уже родной стране.
Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо блога Екатерины, в котором она с такой любовью рассказывает об этой южноевропейской стране.
Сицилийская свекровь
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Знакомьтесь — это мама моего мужа. У нее красивое двойное имя — Мария-Грация. С мамой Джо я сначала познакомилась по видеосвязи. Он позвонил ей из Рима во время наших первых совместных каникул и дал трубку мне. Мы проговорили минуты 2. Все, что я помню, — это: «Кэти, спасибо, что учишь Джованни английскому!» Как выяснилось позже, мама Джо просто не привыкла к долгим разговорам онлайн. В реальности она очень радушно встретила меня.
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Я познакомилась с ней вживую, когда впервые приехала в Видзини. Она приняла меня очень хорошо, подарила красивый синий платок и сказала: «Это твой дом. Обставляй его как нравится и решай сама, что вам с Джованни нужно».
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И с ее стороны совсем нет той жуткой гиперопеки сына, которой все пугают на форумах об итальянцах. Думаю, потому что Джованни рано начал работать и жить отдельно. Плюс при безграничной любви к сыну у Марии-Грации много и своих интересов. Так что с женитьбой сына немногое изменилось.
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Дает ли она мне советы? Конечно. И немало! Именно она стала моим проводником в хаотичном сицилийском мире: как правильно выбрать артишоки, у кого постричься. Она часто называет меня Джо — сокращение от итальянского gioia («радость»).
Сицилийцы — какие они?
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Сицилийцы обязательно посмотрят, во что вы одеты. Самое главное время — sabato sera (вечер субботы). Для меня никогда не было проблемой одеться красиво. Наоборот. Но иногда у меня нет настроения наряжаться. Один раз в sabato sera я вышла в старых джинсах и белой футболке. Ну что сказать? Такого внимания я не получала, даже когда надевала все лучшее сразу. Мой вам совет: захотите прогуляться на Сицилии в субботу вечером — наденьте что-нибудь elegante. Чтобы на вас не смотрели как на белую ворону. Или, как говорят в Италии, на черную овцу.
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Но это еще цветочки. На юге Италии у многих жителей в домах по 2 туалета и 2 кухни. Одними пользуются, другие показывают: «Смотрите, гости дорогие, это унитаз!» Нет, я серьезно. Недавно мы ходили к знакомым по делам. Они повели нас показывать дом. Кухня мне понравилась очень: деревянные шкафчики, удобная плита, вместительная раковина. И тут хозяйка говорит: «Но это кухня, чтобы показывать. Готовлю я здесь». И перед нами предстала крошечная подсобка, куда едва мог влезть один человек, с кривым текущим краном и трухлявой раковиной. При этом для того, чтобы купить новую кухню, они влезли в жуткие долги.
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По сравнению с другими итальянцами мой муж еще очень спокойно относится к вещам.
Но для многих обустроить дом на зависть соседям и non fare brutta figura («не ударить в грязь лицом») просто цель жизни. Вещи покупаются, чтобы переплюнуть каких-то Джузеппе и Франческу, ждут своего часа, но порой так и остаются лежать нераспакованными.
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«„Ревность“, напиши „ревность“. Это наша яркая особенность», — влез под руку Джованни, когда я писала пост.
Сфера обслуживания
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Многие мастера здесь делают все на свой вкус. А также, заболтавшись со всеми посетителями разом, абсолютно не слышат, что ты там пищишь из кресла. Говорят сицилийцы громко и много.
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Здесь едва ли увидишь маникюрный салон. Чаще всего ногти делают девушки 20–30 лет. Сейчас у сицилиек популярны длинные заостренные ногти. Чем ярче, тем лучше. Синьоры постарше иногда делают френч. Цена маникюра на дому — от € 20 и выше. В салоне — от € 30.
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Парикмахер, флорист, продавец — каждый знает, что для тебя лучше. Никто не стесняется сказать, что вкус у заказчика ужасный, и в итоге все делается так, как решит мастер.
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С 13:00 до 17:30 у нас все закрыто на обед. А про то, чтобы купить что-то поздно вечером или ночью, и речи быть не может.
Каково это — жить с итальянцем?
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Ciao, bella! Горячий нрав совсем не легенда. Итальянец никогда не устает восхищаться своей женщиной. Даже сидя дома как крот, можно получить сцену ревности.
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Итальянец всегда составит вам компанию при выборе наряда. Ведь он знает, как важно fare una bella figura, то есть произвести хорошее впечатление.
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Постирать, погладить, приготовить обед — это вообще не вопрос. Когда я благодарю Джованни за помощь по хозяйству, в его глазах читается скромная фраза кота Матроскина: «Подумаешь, я еще и вышивать могу... и на машинке тоже...»
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Обсудить еду можно и нужно с каждым знакомым. Открыть окно машины, высунуться оттуда, стоя на середине дороги, и выспрашивать, что же ел на обед троюродный кузен дедушки Марио, — святое дело. Запаситесь терпением.
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Семейные узы очень тесны, особенно на юге. Общий язык придется искать со всем кланом мужа.
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Упрямство. Если что-то засело в голове у итальянца, побороть это будет ой как нелегко.
Каким будет свидание?
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Стандартное свидание — это приглашение на аперитив. Если спутник вас разочаровал, можно быстро слинять. Очень удобно.
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На свидании всегда платит мужчина. Даже если это совсем юный парень, у которого немного денег. Просто-напросто тогда он поведет девушку не в ресторан, а в panineria (дословно переводится как «бутербродная»).
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На юге Италии, особенно в небольших городах, есть одно странноватое развлечение: парень и девушка катаются на машине туда-сюда по главной улице. Джованни объяснил это тем, что после совместного обеда парень хочет разведать обстановку. Понять, понравился он или нет. И поэтому тянет время, катаясь. Но вся странность в том, что иногда до этой езды в радиусе километра никакого обеда не бывает.
В шкафу у итальянки
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Вы все еще думаете, что все итальянки выглядят как Моника Беллуччи и не выйдут из дома без сумочки от Dior? Это не совсем так. Подростков и молодых девушек очень часто можно увидеть в кричащих нарядах. Большие пластмассовые украшения, обтягивающее мини и куча страз. Я в свое время шикарно бы вписалась в итальянское общество.
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В 20–35 лет боа из перьев и мини в пайетках закидываются в дальний угол шкафа. Их сменяет стиль, который я бы назвала «я еще не определился, мальчик я или девочка». Кстати, когда мы были в России, Джованни отметил ухоженность и красоту русских женщин при любых погодных условиях.
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В 35–50 лет женщины начинают отдавать предпочтение элегантности. В шкаф возвращаются платья и каблуки. Кстати, это миф, что итальянки носят только брендовые вещи. Китайские товары заполонили Италию и раскупаются на ура.
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В 50 лет и старше женщины поистине раскрываются: изящные наряды больше не пропадают с вешалок. Даже 80-летнюю синьору можно увидеть в невероятно красивом костюме с ниткой жемчуга на шее пьющей кофе и болтающей с подругами.
Чему итальянец уделит особое внимание
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Шарф. Летние хлопковые или теплые шерстяные — в шкафу итальянца найдется шарф на любой случай.
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Костюм. Как сказал писатель Мартин Солли, «итальянец лучше скажется больным, чем пойдет на свадьбу троюродной сестры в старом костюме». Точно! Джованни обожает выбирать одежду и обувь как себе, так и мне. А еще каждый раз после работы он непременно расскажет, кто во что был одет, у кого ботинки не сочетались с галстуком или не была поглажена рубашка.
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Парфюм. Когда я только приехала в Италию, со мной прибыли 2 скромных флакончика (и те еле-еле влезли в мой разбухший чемодан). А у Джованни, как у типичного итальянца, на полке красовалась тысяча духов. Надо сказать, что я даже немного завидовала. Но подворовывать мужские духи мне не хотелось. В отличие от шарфов.
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Очки. Как объяснить итальянцу, что в дождливом Питере солнечные очки не нужны? Никак. Лучше купить еще одну пару для его спокойствия.
Что до сих пор непривычно русской душеньке в Италии
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У итальянцев вообще нет понимания слова «очередь». Они шумят и толкаются. Хотя, надо признать, это больше относится к рынкам. В магазине Armani никто так делать не будет (но это не точно).
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Итальянцы зачастую не стесняются рассказывать очень личные подробности абсолютно посторонним людям. Так, просто зайдя на почту, вы узнаете не только правила отправления посылок, но и то, что у сотрудника почты утром была диарея, а его сын получил двойку.
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Очень часто что-то происходит по знакомству. Так, например, мы с Джованни ходим ночью за только что испеченными круассанами, хотя пекарня закрыта. Просто там работает друг. Недаром здесь говорят: «У кого много друзей, у того мало проблем».
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Если покупать, то у родственника. Если стричься, то у знакомого. Неважно, что родственник продает негодный товар, а знакомый стрижет так, что не выйдешь на улицу, пока снова не обрастешь. На днях у нас кончилось масло. Конечно же, просто в магазине его купить нельзя — брать надо только у внучатого кума троюродной сестры.
Чем русские похожи на итальянцев
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Как-то раз я гордо заявила мужу, что разобрала всю кладовку. На что он, изменившись в лице, стал причитать: «Надеюсь, ты не выкинула мой пакет с пакетами?!» Нет, конечно. Кто же выкинет такую полезную вещь?
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«Нас не остановили. Отлично», — сказал Джованни, едва минуя полицейскую машину, засевшую в кустах. А после добавил: «Надо помигать встречным машинам — предупредить».
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Любить так любить, гулять так гулять. Итальянцы все делают с размахом, особенно если речь идет о еде и праздниках. Они так же много готовят на зимние праздники. А 1 мая отмечают La Festa dei lavoratori (День труда) с шашлыками на природе.
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Как и у русских подъездов, у итальянских домов кучкуются бабули, знающие все на свете.
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Итальянцы, особенно южные, очень консервативны. Так же, как и русские, ценят семью, много времени проводят с бабушками и дедушками, сильно привязаны к родителям.
А вы бывали в Италии? Что из поездки вам запомнилось больше всего?