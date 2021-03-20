Россиянка переехала в Италию и с любовью, но без прикрас рассказывает о жизни в этой солнечной стране

Сицилийцы обязательно посмотрят, во что вы одеты. Самое главное время — sabato sera (вечер субботы). Для меня никогда не было проблемой одеться красиво. Наоборот. Но иногда у меня нет настроения наряжаться. Один раз в sabato sera я вышла в старых джинсах и белой футболке. Ну что сказать? Такого внимания я не получала, даже когда надевала все лучшее сразу. Мой вам совет: захотите прогуляться на Сицилии в субботу вечером — наденьте что-нибудь elegante. Чтобы на вас не смотрели как на белую ворону. Или, как говорят в Италии, на черную овцу.

Но это еще цветочки. На юге Италии у многих жителей в домах по 2 туалета и 2 кухни. Одними пользуются, другие показывают: «Смотрите, гости дорогие, это унитаз!» Нет, я серьезно. Недавно мы ходили к знакомым по делам. Они повели нас показывать дом. Кухня мне понравилась очень: деревянные шкафчики, удобная плита, вместительная раковина. И тут хозяйка говорит: «Но это кухня, чтобы показывать. Готовлю я здесь». И перед нами предстала крошечная подсобка, куда едва мог влезть один человек, с кривым текущим краном и трухлявой раковиной. При этом для того, чтобы купить новую кухню, они влезли в жуткие долги.

По сравнению с другими итальянцами мой муж еще очень спокойно относится к вещам.

Но для многих обустроить дом на зависть соседям и non fare brutta figura («не ударить в грязь лицом») просто цель жизни. Вещи покупаются, чтобы переплюнуть каких-то Джузеппе и Франческу, ждут своего часа, но порой так и остаются лежать нераспакованными.