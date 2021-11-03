Россиянин переехал в Китай и без прикрас описал тамошний быт, так что у нас глаза на лоб полезли. А местные даже не чешутся

Позвольте представиться, я — Макс. В 17 лет переехал в Китай, поступил в универ и начал осваиваться в Азии. Веду свой канал, где рассказываю о жизни в Поднебесной. Если Китай кажется вам загадочной страной, то поверьте: мы для них тоже терра инкогнита. Многие верят, что в России все играют на балалайках и кормят с рук медведей.