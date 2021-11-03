Россиянин переехал в Китай и без прикрас описал тамошний быт, так что у нас глаза на лоб полезли. А местные даже не чешутся
Позвольте представиться, я — Макс. В 17 лет переехал в Китай, поступил в универ и начал осваиваться в Азии. Веду свой канал, где рассказываю о жизни в Поднебесной. Если Китай кажется вам загадочной страной, то поверьте: мы для них тоже терра инкогнита. Многие верят, что в России все играют на балалайках и кормят с рук медведей.
Я поделюсь с читателями AdMe.ru своим опытом, и вы увидите, какие представления о Китае правда, а какие просто миф.
- В Китае особое отношение к теплу и холоду. Даже в лютый мороз местные могут ходить без шапки, причем возраст не имеет значения. Как объяснил мне один знакомый, голова здесь считается костью, которую невозможно застудить. А еще китайцы парят ноги и делают это каждый день. Люди верят, что эта процедура продлевает молодость.
- Кажется, что все население поголовно много работает. Но среди молодежи появился тренд под названием «тан пинг». Это мода на расслабленный образ жизни без лишней нервотрепки. Один парень рассказал, как вкалывал с 14 лет на рисовых плантациях. Потом пошел пахать в порт, но быстро понял, что терять молодость на низкооплачиваемой работе не вариант. Ему повезло: в наследство от бабули досталась квартира. Он сдает ее, а сам снимает комнатку. Говорит: «Знаешь, я почувствовал себя человеком, когда впервые отдохнул неделю. Это настоящее спасение».
- Вообще, молодые китайцы изобретательны, когда речь заходит о традициях. Родители давят на них: девушке уже в 18–20 лет надо думать о замужестве и встречаться с кем-то. Но китаянки не спешат выпрыгнуть замуж. Есть популярная услуга — «парень в аренду». Он сходит вместе с клиенткой в ТЦ за покупками, на обед, сделает совместные фотографии и, если надо, изобразит подставного ухажера перед мамой. Но чаще всего девушки нанимают таких парней для задушевных бесед за чашкой чая: цена — $ 0,5 за 15 минут. Сложно поверить в искренность таких разговоров, но надо учитывать, что у китайцев есть большие проблемы с социализацией.
- На вас посмотрят косо, если на первое свидание вы подарите девушке цветы. Хуже всего — белые хризантемы, ведь это символ загробного мира. Шапки и забавные головные уборы тоже дарить нельзя: этим вы как бы намекаете вашему другу, что ему не хватает ума.
- В России мы дарим друг другу яйца на праздники, есть сувенирные изделия наподобие яиц Фаберже, но не стоит нести это в дом китайца. Он может расценить это как оскорбление, потому что в китайском языке есть злостные ругательства, содержащие слово «яйцо». К примеру, «плохое яйцо» говорят о беспринципном человеке. Есть выражения намного хуже.
- В целом китайцы мало что знают о России, но относятся доброжелательно. И некоторые верят в стереотипы, что русские кормят с рук медведей и играют на балалайке.
- 10–15 минут в России уже опоздание, а вот в Китае это норма и даже не считается каким-то неудобством. Помню, у меня было собеседование на работу, а владелица школы опоздала на час. Я уехал, а она потом еще долго недоумевала, почему я не подождал ее у двери офиса.
- Еще существенное отличие: в России люди привыкли всем своим видом показывать, что у них плохое настроение. Но если у китайца в жизни произошла неприятность, на людях он всеми силами попытается это скрыть.
- В Китае квитанций за ЖКХ нет. Действует депозитная система оплаты: ты просто заходишь на сайт, закидываешь на счет деньги и постоянно за ними следишь. Израсходовал запасы? Все автоматически отключается. В этом я вижу как плюс, так и минус: ты можешь не платить за ЖКХ месяцами — никто в дверь не постучит и за это не спросит. Вот только и предупреждений никаких не будет. Так с непривычки запросто можно остаться без света.
- За лифт жильцы платят отдельно, причем чем выше этаж, тем больше приходится раскошеливаться. Счастье тем, кто живет ниже. А в России все жильцы платят за лифт, сумма зависит от размера жилплощади.
- Если у вас засор в ванне или протекает труба, спокойно вызывайте сантехника: его работа уже включена в пакет жилищных услуг. Впрочем, цена этого пакета зависит от элитности района, где вы живете.
- «Престижная» квартира в центре Шанхая может вас разочаровать. Как-то я пришел к подруге, которая сняла одну такую за ₽ 50 тыс. в месяц. Ожидал я элитные хоромы. На деле в подъезде было грязно, лифт сломан, в ванной на разбитом кафеле лежали доски. В комнате со стен слезали обои, а на кухне стоял допотопный холодильник. Наверняка в Москве за эти деньги можно было найти хоть и не элитный, но неплохой вариант.
- Я жил в общежитии при университете, но до этого пришлось пожить в отеле. Для приезжих это лучше, чем снимать квартиру. У вас попросят деньги за 3 месяца вперед, но можно нарваться на мошенников. Кстати, не все гостиницы имеют право заселять иностранцев: это стоит проверить заранее. Двухместный номер обходился мне в 150 юаней в сутки (₽ 1 600).
- Чихнули при китайце? Готовьтесь услышать массу вопросов о самочувствии. Они трепетно относятся и к своему здоровью, и к здоровью гостей. Со стороны это может показаться странным, но я думаю, это мило. Однажды меня не отпускали из гостей домой из-за дождя. А когда я все-таки вырвался, вручили плед и зонт.
- Вяленую рыбу, которую любят на наших застольях, в Китае не подадут. Такое лакомство у них ассоциируется с кормом для животных. Один знакомый признался, что минут 5 смотрел, как его друг ел рыбу, прежде чем сам решился откусить. Понравилось, несмотря на непрезентабельный вид. В шутку он назвал вяленую рыбу «старой».
- Китай не перестает удивлять в плане товаров: тут есть перепончатые ласты для рук. Кажется, в Азии эти девайсы уже не редкость. И вот как рекламируют свой товар производители, дословно: «Скорость: плавать как лягушка. Купаться и ловить волну быстрее!»
- Одной из самых популярных пластических операций стало изменение формы ушей так, чтобы они походили на эльфийские. Девушки считают, что это освежает лицо и визуально вытягивает его. Такая причудливая мода связана с популярностью видеоигр и аниме. Большинству клиенток около 20 лет.
- Приехав в Китай, я сразу заметил странную штуку: практически все были в очках. Даже маленькие дети. Меня это сильно удивило, и я по наивности посчитал, что проблемы со зрением у них возникают из-за узкого разреза глаз. Да, сейчас эта версия звучит комично. Хорошо, что я не озвучивал ее местным. На самом деле у них большая нагрузка на зрение из-за учебы и сидения в интернете.
- Для многих жителей России это может показаться необычным, но китаянки чаще всего не бреют свое тело вообще нигде. Так что небритые подмышки здесь норма. Хотя европейские стандарты красоты потихоньку приживаются.
- В Китае после универа я работал преподавателем английского. Работы много, но зарплата хорошая — ₽ 200 тыс. в месяц. Но наша начальница была нечто. Заявила мне: "Раз я тебе столько плачу, значит, ты должен выполнять все, что я скажу«. Ага, держи карман шире! Ответил, что такого нет в моем контракте. То она хотела лишить меня единственного выходного, то задержать зарплату за месяц — из-за каких-то там своих проблем с банком. То пончики ей покупай. А последней каплей стало то, что она решила устроить проверку, чтобы никто не опаздывал. Я вошел в здание, а она была в уборной. Пришел ровно в 8:00, в 8:01 начальница заявилась в офис и сказала: «Ты опоздал на минуту, поэтому из твоей зарплаты я вычту 500 юаней». А это ₽ 5 тыс. Уже на следующий день я работал в другом месте.
Как думаете, какие китайские фишки нам надо взять в России на заметку?
Фото на превью Макс Колгин / Яндекс.Дзен
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