20+ фото старинных дач, глядя на которые лишь разводишь руками: «Эх, умели же строить раньше!»

Профессиональный фотограф Федор Савинцев в своем инстаграме показывает миру скрытые среди деревьев старые дачи и рассказывает истории их жителей. Детство и юность Федора прошли в одном из таких домиков в подмосковном поселке Кратово. Однако тогда он и не обращал внимания на красоту вокруг. Лишь со временем молодой человек стал замечать эстетику местной архитектуры, а его интерес вырос в крупный фотопроект. На снимках Савинцева не только дома родного поселка, но и уникальные сооружения, увиденные им в поездках по России. «Горестно осознавать, что такой дачной культуры больше не будет», — рассказывает фотограф.

С разрешения Федора AdMe.ru публикует снимки фотографа и истории, скрытые за стенами этих маленьких и уютных домиков.

Этот дом построил мой прадед. Тут жили мои бабушка с дедушкой по отцовской линии, здесь рос мой отец. Хулиганства, костры, пионерские лагеря, занятия музыкой с моим дедом композитором Петром Савинцевым — все помнит дом.

Один из моих любимых нетипичных домиков дачной застройки. Увидев его сквозь ветки, я замер, потому что выглядел он как граненый камешек. Раньше тут стояла летняя кухня, но хозяева перестроили ее в уютный и полностью приспособленный к жизни архитектурный эксклюзив.

Зеленый терем принадлежал французскому врачу Жоржу Жаке, приехавшему в Россию в качестве молодого талантливого специалиста. Самое интересное, что архитектурный проект и стиль был придуман и разработан самим французом.

Первая эмоция: «Какая красота!» Вторая: «Да что же это такое?!» Находится домик в Переделкине (дачный поселок в составе Москвы. — Прим. AdMe.ru) на странной территории за огромным забором.

Дом в причудливой форме звезды после войны построил бывший летчик-фронтовик.

Этот дом был построен офицером для своей больной матери, которой требовался уход и покой. Специально для нее он продумал небольшой лифт на второй этаж. Сейчас шахта заложена и в ней обустроены кладовые.

Такие башенки являются отличительной чертой дореволюционных дач на берегу Финского залива. В них есть свой шарм и, безусловно, стиль. По словам нынешних соседей, дому присвоен статус памятника. Он стоит заброшенный, но в пригодном для проживания состоянии.

Желтая усадьба, построенная в 1950-х годах, принадлежит внуку известного московского врача Сергея Кагана и правнуку архитектора Абрама Кагана. Он бережно сохраняет былое. Несколько лет назад во время урагана деревья упали на крышу и оригинальная черепица была утрачена. Пришлось перекрывать крышу железом, но и это не испортило дух дома.

Деревянный дом, искусно отделанный мореным дубом, в стиле финского национального романтизма постройки начала ХХ века.

Красота не зависит от достатка. Это внутреннее желание создать вокруг себя уют, хотя бы в виде небольшого домика, расположенного на склоне среди деревьев.

Соседский дедушка рассказал, что хозяева решили построить на участке большой кирпичный дом, а старый деревянный оказался никому не нужным и заброшенным.

Дача досталась нынешнему владельцу в увядшем состоянии. Он понял, что если не восстановить ее, то она будет утрачена навсегда. Заморозив строительство каменного особняка, мужчина совместно с хозяевами второй половины отреставрировал старый дом, восстановив все элементы декора.

Сюда в былые годы на отпуск с Колымы приезжала семья начальника золотого прииска. Дом мне очень нравится своей многоструктурностью, цветом и формой.

В этом красавце семья живет круглогодично. Дом построен в 1906 году и всегда был частным. А в спальне до сих пор стоит шкаф, сделанный в 1898 году. Узнали это, когда стали разбирать его для реставрации и обнаружили на резьбе одного из элементов крепления газету с датой.

Леонтий Семенович Коломников построил этот дом в 1949 году. Денег не было, ставил он его полностью сам, так как был плотником. Все наличники и украшения тоже сделаны руками хозяина.

Владельцы этого дома имеют шотландские корни. У их рода есть свой герб, щитодержатель и нашлемная фигура — черная кошка.

Дача гражданского инженера Федора Федоровича Лумберга под Санкт-Петербургом — образец северного модерна. В советское время здесь размещался санаторий «Северная Ривьера», который со временем превратился в общежитие. Сейчас в доме расположены квартиры.

После войны здесь разместился детский сад. Потом дом с большим участком земли перешел во владение газеты «Московская правда». Ныне он разделен на две половины, которые находятся в собственности у бывших сотрудников издательства.

Километры окон, мегаватты света, уют и спокойствие того времени. Еще не встречал такого правильного балкона второго этажа.

Терем-теремок, собранный из фанеры и обрезков.