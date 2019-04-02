Российские учителя запустили флешмоб #учителятожелюди после того, как их коллегу уволили из-за фото в соцсетях

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Когда Татьяна Кувшинникова, учительница из Барнаула, выложила свою фотографию в социальной сети, она не ожидала, что этот поступок станет роковым для ее карьеры в местной школе. Одна из родительниц увидела снимок и пожаловалась директору, а та в свою очередь посчитала такую фотографию «пятном на репутации школы». Кстати, фото, послужившее причиной раздора, было сделано в рамках поддержки зимней универсиады в Красноярске, так как Татьяна активно участвует в спортивных мероприятиях и является членом Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания. Ее решили поддержать коллеги. Они запустили флешмоб #учителятожелюди, в рамках которого выкладывают фото в купальниках и делятся своими мыслями по поводу данного инцидента.

Мы в AdMe.ru хотим у вас поинтересоваться: как вы думаете, стоит ли травить учителей в школе из-за их личной жизни?

Фотографии, сделанные в декабре во время мероприятия «Белые медведи», из-за которых разгорелся скандал

«Вот почему я не пошла работать учителем», — пишет Надежда Матвеева

Учителя-мужчины тоже выложили свои фото под данным хештегом

И даже шутят по этому поводу: «Главное, что я не показываю эти ноги на работе и даже не упоминаю о них на занятиях»

Учительницы выкладывают фото перед отпуском

«Если бы мое откровенное фото висело на доске почета или я бы так ходила по школе, я бы выслушала (может быть) про педагогическую этику»

«Можно отметить, что при таких низких зарплатах хорошо, что у учителей есть хобби и есть деньги на купальник»

«Научитесь разделять понятие „педагог“ от понятия „человек с личным пространством“», — считает Виктория Южная

«Вероятно, преподаватели должны купаться в платьях до пола. Или, еще лучше, не купаться вообще»

Еще несколько участниц флешмоба

История имеет продолжение

После того как дело приняло такой поворот, правительство Алтайского края предложило Татьяне Кувшинниковой вести программу о правилах поведения в социальных сетях. Бывшая учительница будет преподавать ее в институте повышения квалификации учителей. А вчера стало известно, что наша героиня получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора там же.

Бонус: соцсети реагируют на происходящее с юмором