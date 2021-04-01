Репетитор по английскому рассказала истории, прочитав которые хочешь воскликнуть: «Вы серьезно?»

Дополнительные занятия по иностранному языку — дело для школьников и их родителей обычное. Благодаря им, таким разным и не всегда предсказуемым ученикам, жизнь любого репетитора бьет ключом. Апокалипсия Армагеддоновна 27 лет преподает английский язык. В своем блоге она описывает закулисье учебного процесса, да так ярко, что хоть кино снимай.

Мы в AdMe.ru любим подмечать нестандартное в обыденном и поэтому составили подборку приключений репетитора и его учеников.

Как мою ученицу мама дома забыла

Сижу я как-то утром, таращусь в окно, жду девочку. Смотрю — здоровый такой КамАЗ проезжает. Я еще подумала: «Откуда бы? Здесь вроде такие машины не ездят». Через пару минут врывается девочка с выпученными глазами. На спине — громадный школьный рюкзак. Через плечо — громадная спортивная сумка. В руках — папка с моим английским. — Я не опоздала? Понимаете, меня сегодня мама дома забыла. Я от такой чудной формулировки потеряла дар речи. «Мама забыла» — это как вообще? А девочка мне объясняет: — Я обычно перед вашими уроками встаю в 6, вместе с мамой. А тут просыпаюсь — 7:35! Я вскакиваю — а мама уже уехала. Звоню, а она говорит: «Ой, извини, я про тебя с твоим английским вообще забыла. Беги на автобус в 8:30». Я ей кричу, что не успею тогда. Она говорит, что бегом успею. В общем, как я поняла, крики раздавались по всему дому. Но тут, к счастью, в дело вмешался папа, который приехал, как мне объяснили, «с ночи». Он дальнобойщик. — И тогда мама ему позвонила, и он видит, что я бегаю, ору и чуть не реву. И говорит: «Спокойно, без крика. Сейчас разберемся». Разобрался. Погрузил он ее в КамАЗ и привез ко мне. Так что видите — вот где грузовик сыграл свою положительную роль. Ох, мне и девочку с кучей сумок стало жалко, и папу ее (он, наверное, спать собирался, раз «с ночи»). Я ей говорю: — Так что ж ты или мама урок не отменили? До 8 бы позвонили, да даже в 8 — было бы не поздно. Всякое бывает, что ж, раз так получилось. Девочка аж удивилась: — Да вы что, Апокалипсия Армагеддоновна? Я же вас подвела бы, вы же меня ждете. Или на урок собираетесь. Нет, я так не могу. И вообще, раз урок — пропускать нельзя, я же не болею. Даже без папы я бы в крайнем случае на автобусе успела — бегом бы от остановки добежала. А че, я быстро бегаю. Ага, с кучей сумок. Кстати, девочка потом при мне позвонила папе. Не вызвали его на погрузку, повез он ее в школу. Так что я хоть немного утешилась.

Странный телефонный звонок, или На что идут взрослые студенты, чтобы решить свои проблемы

Интересная история со мной сегодня получилась. Шуршу я по комнате перед уроком: форточку открыть, доску протереть. В общем, обычные подготовительные дела. Ученика еще нет. Звонит телефон: — Вы репетитор? — Да, что вас интересует? — Я тут это... тест делаю. Такой легонький. Но я очень не уверена. Для института тест. — А от меня вы что хотите? — Так мне бы это... его сделать бы. У меня 4 часа, потом все закроется. Я говорю: — Понимаете, с этим надо было обращаться заранее. У меня сейчас урок начнется, я не могу вашим тестом заниматься. Да и каким образом я его бы решала? — А... это... я вам буду диктовать вопросы и варианты, а вы мне ответы говорить! А я вам потом на карту денежку переведу. — Нет, — отвечаю, — это нерационально и неудобно. Плюс мне некогда — ко мне сейчас ученик придет. — Ну хоть один вопрос подскажите? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Мне что-то стало смешно: — Давайте, — говорю, — свой вопрос. Напишу примерно так, как это звучало: — Тхе, ой, или тзе? Бойс лефт тхен тхем. И варианты: вурст, ворсер, ворс. — Блин, это вьетнамский какой-то получается, — подумала я. — И это сколько бы по времени занял такой формат решения теста? В смысле «я вам буду диктовать, а вы мне ответы». Это до вечера так можно развлекаться. Нет, что там «мальчики» и, похоже, сравнительная степень прилагательного bad — это я поняла. Но меня смутило слово «лефт». Прошу прочитать еще раз. Звучит примерно то же самое, только «лефт» через пару попыток превращается в «ой, фелт». Думаю, вы поняли общий смысл (и я тоже): — Мальчики чувствовали себя хуже, чем кто-то там. — Ставьте «ворс», — говорю. — До сви... — Ой, а можно еще один? Но тут у меня ученик как раз пришел, поэтому я радостно, но злобно распрощалась в момент жалобного крика с той стороны: — Ну, может, как-то бы, а? Мораль сего занимательного случая такова: не уверены — не откладывайте напоследок. И не названивайте занятым людям со странными предложениями (хотя, справедливости ради, речь об оплате была). Я понимаю, должно быть, это последняя отчаянная попытка, но все же...

И опять про моих загадочных клиентов, или Почему я отдаю потенциальных учеников конкурентам

Я уже неоднократно писала о том, как меня иногда удивляют учащиеся и их родители. И вот буквально на днях... Звонит мне папа, хочет записать свою дочку на английский. По поводу дочки быстро договорились. Он интересуется, учу ли я взрослых. Учу. — Да? А вот скажите мне, за сколько я смогу выучить английский? Я начинаю описывать варианты: — Бла-бла-бла... Уровни... В зависимости от... Столько-то раз в неделю — тогда базовый курс займет столько-то. А если столько-то, то... Думаю, любой учитель и репетитор мог произнести такую же речь. Но меня перебивают: — Нет, я хочу конкретно знать, за сколько именно я смогу выучить язык? Месяц, два? — Послушайте, я первый раз услышала ваш голос в телефонной трубке пять минут назад. Я вас даже не видела. И с вами не беседовала. Как я могу оценить ваш уровень знаний и обучаемости? Мне так разочарованно: — Нет, вы же репетитор? Я думал, вы мне сразу назовете сроки. Но только мне надо, чтобы я точно знал. Я пытаюсь называть какие-то примерные сроки, типа: при среднем уровне обучаемости, если два раза в неделю, то три года. Уже с истеричными нотками в голосе: — Мне надо знать точно! И это мне долго! Я тогда еще подумала и говорю: — Знаете, я недостаточно компетентна для такой системы обучения, это вам надо не у меня заниматься, а у... (название конкурирующей организации). У них там очень жесткие сроки, все расписано, все планы занятий вплоть до минут. Думаю, это вам подойдет. — А это хорошие курсы? Про них есть положительные отзывы. — Да это лучшие курсы в городе, — отвечаю, — куда мне до них! У них и офис отдельный в центре, и интерактивная доска, и уроки с носителями языка. В общем, сплавила я его конкурентам. Что характерно, дочь все-таки стала заниматься у нас. Хорошая девочка. Но я ее насчет папы не спрашивала, конечно. Конкуренты тоже не звонили с криками вроде «Вы кого нам подсовываете?». Так что, надеюсь, все закончилось хорошо и к обоюдному удовольствию.

Как меня иногда смешат родители учеников, или Где должен находиться репетитор перед уроком

Вот даже не знаю, как реагировать. Наверное, некоторые родители считают, что репетитор должен всегда находиться на своем рабочем месте и никуда с него не уходить. У меня в этот день занятия начинались в два часа. А тут дочь раньше из школы пришла, что-то нам такое срочно понадобилось. В общем, пошли мы с ней на рынок. Примерно в час. Разумеется, я точно знала, что при любом раскладе на урок успеваю — там недалеко. Возможно, приду не в 13:30–13:40, а, допустим, в 13:55, но успею в любом случае. Идем в сторону рынка. Вдруг слышим топот за спиной, явно кто-то бежит за нами. Оборачиваюсь — моя ученица, с которой как раз урок в два часа, с мамой. И мама меня спрашивает: — А что, у нас сегодня занятия не будет? — Почему же не будет? — отвечаю. — Будет по расписанию. У нас занятие в два. Сейчас час. — Нет, ну как же... Вы же в противоположную сторону от работы идете. Я чего-то так возвеселилась. — Так и вы, — говорю, — в противоположную сторону от места занятий бежите. Как оказалось, они тоже на рынок шли. Нет, все кончилось хорошо: занятие состоялось, все пришли вовремя. Но меня как-то сама ситуация повеселила: нам, значит, можно перед занятием на рынок, а репетитор-то чего туда поперлась, если у нее урок с нами? Тем более я с девочкой этой не первый год занималась. Гражданка я вроде обязательная, поводов усомниться в своей обязательности ни разу не давала. И что это было?

«— Какой язык вы хотите учить?

— Иностранный!»

Был в моей богатой биографии случай. Я тогда себя позиционировала как преподавателя иностранных языков, поскольку обучала не только английскому, но и итальянскому, и испанскому. Но в основном записывались на английский, что понятно. И вот звонит мне однажды дамочка: — Я свою дочь записала к вам на иностранный язык. Когда начнутся занятия? Я спрашиваю: — А на какой именно иностранный? — Как на какой? На иностранный! Вы же учитель иностранных языков. Вот она иностранный и будет учить. Я пытаюсь объяснить: — Понимаете, иностранные языки бывают разные. Бывает английский, немецкий, итальянский. Какой язык будет изучать ваша дочь? Наверное, английский? — Нет, иностранный. Она хочет учить иностранный язык. Разговор пошел по второму кругу. На третьем круге мы забуксовали, и я просто продиктовала дамочке расписание английской группы. Кажется, дочь ее так до меня и не дошла.

5 типов взрослых учеников, которых «любят» репетиторы

Ко мне, как к репетитору, приходили и приходят не только дети, но и взрослые люди. Сразу скажу, что с ними тяжелее всего. В целом я бы выделила следующие типажи: Знающий все лучше Они обычно указывают, как их учить и чему учить. Один дядечка мне с порога заявил: — Мне этого вашего произношения не надо, я хочу говорить, как мне удобно. И да, артикулы (это он так назвал артикли) тоже мне не нужны: я часто бываю за границей, меня и без них все понимают. Энтузиасты После первого же занятия скачивают в телефон кучу обучающих приложений, знакомятся по интернету с иностранцами, смотрят фильмы только в оригинале и читают книги только на языке. Пытаются в ближайшее же время уехать за границу для общения. Обычно их хватает на неделю-другую. После этого они увлекаются живописью, психологией, кройкой и шитьем (нужное подчеркнуть) и тихо сливаются. «Хочу все знать» Они требуют объяснить им все-все. «А почему слово read пишется одинаково, а читается по-разному в настоящем и прошедшем времени?», «А почему в английском всегда есть глагол в предложении? А нельзя ли без него?». Если честно отвечать на все вопросы — язык учить некогда, потому что узнать «как» не получается. Все уходит на «почему». Школьные учителя Как ни странно, нет ничего хуже, чем учить учителя. Потому что он априори уверен, что всегда прав. А новый материал они усваивают очень тяжело. Делают самые элементарные ошибки, например не могут правильно списать с доски. Обвиняют обычно в этом репетитора. Поэтому рекомендую написанное не стирать до конца урока. Психологи Еще хуже школьных учителей. Мало того что ничего не усваивают, еще начинают учить тебя, как правильно учить их.