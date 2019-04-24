Рейнджер сделал селфи с гориллами и привлек мировое внимание к проблеме угрозы их исчезновения

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Несколько дней назад рейнджер Матье Шамаву, работающий в национальном парке Вирунга, (Конго), сделал селфи со своими подопечными — двумя горными гориллами женского пола. После того как снимок был опубликован в Facebook, он буквально взорвал интернет. А все потому, что огромные обезьяны позируют для фото словно люди: стоят на задних лапах и, выпрямив спину, смотрят прямо в камеру. Матье Шамаву разместил снимок в соцсетях, чтобы повысить осведомленность о парке, а также привлечь мировое внимание к угрозе исчезновения горных горилл.

AdMe.ru узнал, почему этим могучим животным грозит вымирание и может ли эта вирусная фотография изменить ситуацию к лучшему.

Республика Конго много лет является домом для многих исчезающих видов животных, таких как лесной слон, шимпанзе, бонобо (карликовый шимпанзе), а также для равнинных и горных горилл. Для их защиты в 1925 году был основан национальный парк Вирунга, который сейчас является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причем этот парк стал одним из первых охраняемых районов во всей Африке. Сейчас в нем живет более половины из всех живущих на земле горных горилл (всего в мире их чуть более 1 000). В Восточном Конго, где расположен национальный парк, процветает браконьерство и торговля животными, а также охота на зверей ради развлечения и еды. Мало того, в природных ресурсах района заинтересованы горнодобывающие компании. Поэтому в парке работает 600 рейнджеров, задача которых — присматривать за всеми животными, а также защищать их от браконьеров.

К сожалению, противостояние смотрителей парка и браконьеров носит ожесточенный характер. Так, в прошлом году в Вирунге было убито 5 рейнджеров, а всего с 1996 года — более 130. 7 марта 2019 года при исполнении служебных обязанностей в проблемном, центральном секторе парка был убит работник парка Фредди Махамба Мулиро.

Директор парка Эммануэль де Мерод тогда заявил: «Мы глубоко скорбим по поводу смерти рейнджера Фредди. Это трагедия, что его юная жизнь оборвалась во время преданного служения Вирунге. Сейчас, как никогда ранее, его смерть обнажает реальную угрозу нашим рейнджерам в национальном парке Вирунга».

Но несмотря на риск, смотрители парка остаются преданными животным. Особенно трепетно они относятся к гориллам, так как привыкают к ним, когда те еще детеныши. В парке существует центр Senkwekwe, созданный специально для ухода за молодыми осиротевшими гориллами из этого района. Запечатленные на вирусном фото самки горилл, которых зовут Ндакази и Ндезе, тоже оказались сиротами. В июле 2007 года, когда их матери были убиты, им было всего 2 и 4 месяца соответственно. Детенышей доставили в Senkwekwe и воспитали сотрудники заповедника, которых они теперь считают своими родителями. Именно поэтому гориллы на снимке позируют, стоя на двух ногах: они подражают своим опекунам и стараются казаться людьми. Это фото показывает, насколько близко гориллы общаются с людьми.

К сожалению, в последнее время без пожертвований частных лиц и организаций парку Вирунге и его сотрудникам сложно осуществлять свою работу. Например, все смотрители парка проходят 6-месячное обучение, чтобы стать опекунами животных. Но средств катастрофически не хватает. Чтобы привлечь внимание к проблемам парка и в частности к угрозе исчезновения горных горилл, фотография с гориллами Ндакази и Ндезе была опубликована во всех официальных аккаунтах парка в соцсетях. Эффектное фото лайкали и репостили десятки тысяч человек, многие хвалили защитников природы и обещали сделать пожертвования. Ажиотаж привлек внимание многих мировых СМИ. Так о парке и его проблемах узнал весь мир. Сейчас на сайте парка Вирунга объявлен сбор средств для поддержки должного функционирования заповедника. И нет сомнений, что частные лица и организации не останутся в стороне.

Гориллы-сироты настолько привыкли к человеческому контакту, что без общения со смотрителями парка и рейнджерами просто не проживут. Если хотите узнать подробнее о необходимой им помощи, а также сделать пожертвование, посетите сайт virunga.org.