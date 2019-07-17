Редкие свадебные фото звезд ХХ века и их истории любви, до сих пор пробирающие до мурашек

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ХХ век был эрой блистательных мужчин и обворожительных женщин. Казалось, что у небожителей того времени есть все: обожание миллионов поклонников, культовые роли, красота. Но жизнь прославленных звезд, купавшихся в роскоши, часто не была такой безоблачной, какой казалась. Ведь успех и богатство не гарантируют счастье в любви.

AdMe.ru собрал фотографии знаменитостей ХХ века в день их свадьбы и узнал, были ли крепки эти семейные союзы.

1. Лайза Миннелли (1967)

Звезду мюзиклов Лайзу Миннелли и австралийского певца Питера Аллена познакомила мать Лайзы, знаменитая голливудская актриса Джуди Гарленд. В 1967 году состоялась их свадьба. Для Джуди Питер был идеальным зятем: он не обижал дочь, был обходителен и любезен, а также поправил их финансовое положение. Но хеппи-энда не случилось: в апреле 1970 года пара объявила о том, что расходится. Причиной, скорее всего, стало то, что Питер предпочитал общество мужчин.

2. Брижит Бардо (1952)

Французская актриса впервые вышла замуж в 18 лет за киноассистента Роже Вадима. Дебютный фильм Вадима «И Бог создал женщину...» с Бардо в главной роли сделал ее суперзвездой, а его — успешным режиссером. В браке они прожили всего 5 лет, но остались друзьями на всю жизнь.

3. Мэрилин Монро (1942)

Первым мужем обворожительной Мэрилин Монро (тогда еще Нормы Джин Бейкер) был Джеймс Догерти. Для 16-летней девушки брак стал возможностью перестать скитаться по приемным семьям и приютам. Через 4 года, успешно пройдя прослушивание на студии 20th Century Fox, будущая суперзвезда разорвала отношения с Догерти.

4. Присцилла Пресли (1967)

Пресли повстречал единственную жену и любовь всей жизни Присциллу Вагнер, когда той было всего 14 лет. В 1967-м (невесте был 21 год) они организовали секретную свадьбу в роскошном отеле «Аладдин» в Лас-Вегасе, на которую пригласили только близких. Через 6 лет Присцилла решилась развестись с королем рок-н-ролла, чтобы наконец начать жить собственной жизнью.

5. Элизабет Тейлор (1964)

Официально королева Голливуда была замужем 9 раз. Из них дважды — за одним мужчиной, Ричардом Бертоном. В 1964 году, всего через 9 дней после того, как Лиз развелась с Эдди Фишером, пара провела скромную церемонию в Монреале (Канада). Подробности их отношений не сходили с первых полос газет, за страстной историей любви следили миллионы людей. Закончилось все разводом в 1974 году, за которым последовал повторный брак, продлившийся всего 9 месяцев.

6. Грейс Келли (1956)

Карьера Грейс Келли была в зените, когда она повстречала на Каннском кинофестивале князя Монако Ренье III. Муза Хичкока и обладательница «Оскара» оставила кино ради любви и стала принцессой Монако. Грейс была любимицей страны, идеальной женой, матерью и иконой стиля. В 1982 году она трагически погибла в автокатастрофе. Князь до самой смерти (в 2005 году) оставался вдовцом и был похоронен рядом со своей супругой.

7. Бьянка Джаггер (1971)

Мик Джаггер познакомился с актрисой Бьянкой Перес-Мора Масиас на вечеринке в сентябре 1970 года. В мае 1971 года они поженились в Сен-Тропе в окружении огромного количества папарацци. Частые измены рок-звезды не дали шанса этому браку: в 1978 году девушка подала на развод, как только стало известно о романе Джаггера с моделью Джерри Холл. Из звезды богемы и жены скандального музыканта Бьянка перевоплотилась в правозащитницу, адвоката и основательницу собственного фонда по правам человека.

8. Катрин Денев (1965)

Единственным официальным мужем прекрасной и загадочной французской актрисы был лондонский фотограф Дэвид Бейли. Они не стали делать из свадьбы событие — просто расписались. Невеста была в строгом черном платье, а жених и вовсе в свитере. Брак не продлился долго; причиной разрыва мог быть языковой барьер: Бейли и не думал изучать французский, а Денев слишком уставала говорить по-английски.

9. Уоллис Симпсон (1937)

Дважды разведенная американка Уоллис Симпсон не могла стать женой короля Великобритании, и Эдуард VIII отрекся от престола, потому что нашел «невозможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую любит». Свадьба двух влюбленных состоялась в мае 1937 года во Франции. Вместе они прожили до самой смерти Эдуарда и были похоронены в королевской усыпальнице около Виндзора.

10. Ава Гарднер (1951)

Золотой голос Голливуда и популярная актриса встретились на премьере фильма в 1950 году. Ради роковой красотки Синатра бросил жену, с которой прожил 12 лет, и троих детей. Поборники морали осудили брак, что подкосило карьеру певца, а за Гарднер закрепилась слава распутницы (что пошло только на пользу ее образу). Бравирование жены успехом, постоянная ревность, скандалы и бурные примирения — пара продержалась вместе только 6 лет.

11. Жаклин Кеннеди (1953)

Жаклин Бувье и Джон Кеннеди поженились в 1953 году. Свадьба стала событием № 1 в светских кругах. В 1960-м Джон вступил в президентскую гонку. После победы на выборах Джеки в короткие сроки смогла привлечь симпатию общественности и стала всеобщей любимицей. В 1963 году во время рабочей поездки в Даллас президент Кеннеди был убит выстрелом в голову. Жаклин была вместе с ним. Вдова смогла сама организовать похороны, достойные первого лица страны, и поразила всех своей силой духа.

12. Одри Хепберн (1954)

Брак актеров Одри Хепберн и Мела Феррера, продлившийся 14 лет, нельзя было назвать удачным. Мел, как говорили, старался все контролировать и завидовал успеху жены. Слухи были настолько сильны, что Одри пришлось дать большое интервью, которое вышло с заголовком: «Мой муж не управляет моей карьерой». После двух выкидышей Хепберн отказалась от кино ради семьи и в 1960 году родила сына. Однако совместная жизнь не превратилась в идиллию, и в 1968 году брак распался.

13. Лорен Бэколл (1945)

На момент знакомства Хамфри Богарт был знаменит и успешен, а Лорен Бэколл только получила первую роль в кино. Их не остановила ни солидная разница в возрасте (25 лет), ни то, что Богарт был женат, ни категорический запрет матери Лорен на замужество. Получив развод, актер сразу повел Бэколл под венец. Лорен оставила карьеру и стала заботливой женой, а Хамфри души в ней не чаял. Через 12 счастливых лет, проведенных вместе, знаменитый актер скончался от рака.

14. Софи Лорен (1966)

Софи Лорен встретила свою единственную любовь в 1950 году на конкурсе красоты. Продюсер Карло Понти был женат, а получить развод от католической церкви в Италии было практически невозможно. Отчаявшись, влюбленные поженились в Мексике, но Ватикан был непреклонен: брак аннулировали. Только в 1966 году, после смены гражданства на французское и получения развода от первой жены Понти, пара смогла официально расписаться. Вместе они прожили вплоть до смерти Карло в 2007 году.

15. Рита Хейворт (1949)

Блистательная Рита Хейворт была замужем несколько раз, но счастья в любви браки ей так и не принесли. Одним из ее мужей был сын Ага-хана III, духовного лидера мусульман-исмаилитов, принц Али Салман Ага-хан, которого она повстречала в Каннах. Богач покорил актрису своей обходительностью, и она вышла за него, оставив карьеру и посвятив всю себя семье. Всего через несколько лет Хейворт, устав от постоянных измен мужа, улетела обратно в Америку.

16. Йоко Оно и Джон Леннон (1969)

Йоко Оно познакомилась с Джоном Ленноном на своей авангардной выставке в 1966 году. В 1969 году пара расписалась на Гибралтаре, церемония заняла всего несколько минут. Медовый месяц они провели в Амстердаме, где в шикарном номере отеля Hilton устроили знаменитую «лежачую демонстрацию борьбы за мир». 8 декабря 1980 года музыкант был застрелен в Нью-Йорке.

А как вы представляли себе жизнь знаменитостей? Многим ли из известных вам звезд удалось обрести счастье в любви? Делитесь в комментариях.