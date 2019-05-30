Редактор издательства с юмором объяснила, что на самом деле означают маркировки на книгах

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Что означает цифра 0+ на детских книжках? Разве не то, что сюжет будет понятен и младенцу, и детсадовцу? Чтобы ответить на этот вопрос, можно обратиться к закону, обязывающему ставить специальную маркировку на книги, а можно — к редактору издательства, который с юмором объяснит ее значение.

Екатерина Трубей — редактор издательства «БХВ-Петербург», и в своем инстаграме она часто рекомендует подписчикам различные книги для взрослых и детей. Но один из ее постов особенно привлекает внимание: в нем она доходчиво объясняет, что это за цифры с плюсиками на обложках книг. Мы в AdMe.ru сочли текст Екатерины полезным для родителей и занятным для всех остальных читателей, а потому делимся им с вами с разрешения автора.

Устала отвечать на комментарии: «У вас на книге указан возраст 0+, а моему 3-летнему сыну книга непонятна». Естественно! Потому что возрастная маркировка на книге не имеет никакого отношения к возрасту читателя, как бы это странно ни звучало. И не мы, издатели, это придумали. Но мы расхлебываем.

Объясняю, что означают цифры 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+ согласно федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».