Редактор издательства с юмором объяснила, что на самом деле означают маркировки на книгах
Что означает цифра 0+ на детских книжках? Разве не то, что сюжет будет понятен и младенцу, и детсадовцу? Чтобы ответить на этот вопрос, можно обратиться к закону, обязывающему ставить специальную маркировку на книги, а можно — к редактору издательства, который с юмором объяснит ее значение.
Екатерина Трубей — редактор издательства «БХВ-Петербург», и в своем инстаграме она часто рекомендует подписчикам различные книги для взрослых и детей. Но один из ее постов особенно привлекает внимание: в нем она доходчиво объясняет, что это за цифры с плюсиками на обложках книг. Мы в AdMe.ru сочли текст Екатерины полезным для родителей и занятным для всех остальных читателей, а потому делимся им с вами с разрешения автора.
Устала отвечать на комментарии: «У вас на книге указан возраст 0+, а моему 3-летнему сыну книга непонятна». Естественно! Потому что возрастная маркировка на книге не имеет никакого отношения к возрасту читателя, как бы это странно ни звучало. И не мы, издатели, это придумали. Но мы расхлебываем.
Объясняю, что означают цифры 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+ согласно федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
- 0+ значит, что в книге могут встретиться ненатуралистические описания насилия (за исключением сексуального) при условии торжества добра над злом. Лиса выгнала зайчика из избушки. Автор лису осуждает, зайца возвращает.
- 6+ значит, что, помимо ненатуралистических сцен насилия, может встретиться описание заболеваний человека, несчастных случаев, а также ненасильственная смерть. Лиса выгнала приболевшего зайчика из избушки, на улице был буран, зайчик умер от обморожения. Автор лису осуждает.
- 12+ значит, что в книге может встретиться описание насилия (за исключением сексуального) без натуралистического показа процесса лишения жизни и при сострадании жертве; есть упоминание наркотических средств, но выражается отрицательное к ним отношение; а также не носящие возбуждающего характера описания половых отношений. Выкурившая сигарету лиса и зайчик занимались сексом. Наутро лиса избила его и выгнала из избушки, на улице был буран, зайчик умер от обморожения. Автор лису осуждает.
- 16+ значит, что ко всему вышеперечисленному добавляются бранные слова. Выкурившая сигарету лиса и зайчик занимались сексом. Наутро лиса обозвала его дураком, избила и выгнала из избушки. На улице был буран, зайчик умер от обморожения. Автор лису осуждает.
- 18+ означает следующее: Обкурившиеся лиса и зайчик занимались сексом. Наутро лиса крыла его матом, потом убила, труп расчленила, останки разбросала вокруг дома, их припорошило снегом, был же буран. Автору плевать.
Если вы хотите понять, подходит ли книга вашему ребенку 3 месяцев или 3 лет, ориентируйтесь на аннотацию и здравый смысл.