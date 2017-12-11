Раскрываем 8 секретов, на которых основаны трюки мастеров фокусов и иллюзии

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Мало кто знает, что, несмотря на волшебство, которое иллюзионисты привносят в повседневную жизнь, многие из них на самом деле являются большими скептиками и подвергают сомнению все «паранормальное». Например, популярные фокусники Рэймонд Теллер и Пенн Джиллетт в своей передаче разбивали в пух и прах сомнительные теории о конце света и всесильности экстрасенсов. Тем не менее блистательные трюки, выполненные профессионалами своего дела, и по сей день завораживают зрителей. В этой статье AdMe.ru решил приоткрыть завесу тайны и раскрыть секреты некоторых известных фокусов, чтобы при следующем просмотре опасного трюка вы были спокойны за жизнь его исполнителей. А один фокус вы можете с легкостью повторить сами, используя реквизит, который точно есть у вас дома.

Фокус с превращением одного человека в другого

Фокусник залезает в мешок, который крепко завязывает его ассистентка. Затем его помещают в сундук и закрывают на замок. Помощница встает на сундук, поднимает ширму, а когда опускает, перед зрителем предстает фокусник. Затем он отпирает сундук и развязывает мешок, в котором оказывается ассистентка, часто в другом костюме для пущего эффекта. В чем секрет: в мешке у фокусника есть выход, обычно это молния, которую можно открыть изнутри. Ассистентка встает ногами на края сундука, но верхняя панель легко открывается. Когда девушка поднимает ширму, фокусник быстро выпрыгивает из ящика, хватает ширму, а помощница, наоборот, запрыгивает внутрь. Пока фокусник открывает замок сундука, девушка забирается в мешок и снимает верхний костюм, под которым оказывается другой. Чем быстрее и слаженнее действия, тем зрелищнее получается представление.

Метание ножей в человека

На первый взгляд этот трюк кажется очень опасным. Но человеку, закрепленному на мишени, ничего не угрожает. Секрет в том, что фокусник не выпускает ножи из рук, а ловким движением прячет в потайной карман костюма. За мишенью стоит помощник, которой с помощью специального механизма выстреливает ножами с обратной стороны мишени. Вся работа очень слаженная и быстрая, поэтому нам кажется, что нож впивается в мишень, а не выходит из нее.

Растяжение

Девушку помещают в большой ящик с отделами для головы, кистей и ног. Фокусник двигает ее голову, руки и ноги, демонстрируя невиданную растяжку, на которую не способно человеческое тело. На самом деле, когда фокусник открывает и закрывает передние и задние двери, доказывая, что ящик пустой, между створками ловко прячутся еще две ассистентки. Они пробираются внутрь ящика через задние двери, и каждая просовывает свою руку и ногу в соответствующие отсеки. Чтобы зритель не заметил подмены, всем девушкам делают одинаковый маникюр. Помощницы разводят руки и ноги в стороны, а девушка, чью голову видит зритель, встает на табуретку или ложится вниз.

Превращение воды в лед

Фокусник наливает воду в стакан. Но затем из стакана вместо воды падает кусочек льда. Никакого нарушения законов физики, конечно же, не происходит. Внутри спрятана обычная губка, которая впитывает воду, а лед заранее помещен в стакан. Такой фокус вы можете повторить дома, но помните, что «волшебный» стакан не должен быть прозрачным.

Исчезновение голубей

Волшебник помещает одного или нескольких голубей в коробку. Но когда он снова поднимает крышку, птичек как не бывало. Не волнуйтесь, с ними все в порядке, просто в крыше есть потайной отсек, он очень маленький и незаметный, но птицы спокойно помещаются туда.

Захоронение заживо

Этот трюк выполняется на открытой местности. Фокусника помещают в ящик и по-настоящему закапывают в землю, но через несколько секунд он выбирается из этой опасной ловушки. На такой риск решаются не все, но при грамотном исполнении фокусник не пострадает. У ящика есть потайная дверь, через которую артист перемещается в подготовленную заранее подземную комнату. В ней есть запас кислорода и свет. С помощью специальных выдвижных полок фокусник оказывается совсем неглубоко в яме, задерживает дыхание, пока забрасывают последние комья земли, и быстро выбирается.

Игла сквозь кожу

Может показаться, что фокусник терпит боль ради эффектного трюка, но на деле все, как всегда, проще. Маг протыкает иглой не кожу, а слой грима, сделанного из резинового клея. Кровь, которая обычно при этом появляется, тоже бутафорская, она закачана в полую иглу и выливается из маленьких отверстий.

Глотание шпаги

Этот эффектный номер полностью зависит от исполняющего артиста. Фокус в том, что шпага должна пройти так, чтобы не задеть внутренние органы. Глотка и пищевод должны образовать прямую линию, а для этого факиру необходимо долго и усердно тренироваться, особенно если он планирует выступать с действительно острыми шпагами.

А насколько легко вы поддаетесь манипуляциям иллюзионистов? Или раскалываете фишку фокуса на раз-два? Напишите о своих ощущениях в комментариях!